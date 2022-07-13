Почтовые голуби, вестники Ротшильдов

Как известно, грандиозные состояния с неба не валятся, а копятся путем разработки многоходовых комбинаций авантюрного характера. Одну из своих самых знаменитых финансовых афер братья Ротшильды провернули в 1815 году.

Натан Майер Ротшильд

18 июня Наполеон сделал отчаянную попытку восстановить былую славу своей армии, сразившись при Ватерлоо с англо-прусскими войсками. Силы сторон были примерно равными. Крупные финансисты, на чьи кредиты, собственно, и велись войны, замерли в ожидании. Натан Майер Ротшильд с самого утра начал сбывать английские акции, сделав вид, что находится в скверном расположении духа. Биржевики навострили уши: ясное дело, Натан узнал о победе Наполеона раньше всех и торопится выручить хоть что-то, ведь британские ценные бумаги с минуты на минуту обвалятся.

Ротшильды действительно получили информацию первыми в стране, опередив даже короля. И принесли ее почтовые голуби, которых разводил Натан. К их лапкам агенты Ротшильдов прикрепили зашифрованные записки, сообщавшие, что Наполеон разгромлен.

Благодаря «спектаклю», разыгранному Натаном на бирже, английские акции обесценивались с каждой минутой, а агенты братьев Ротшильдов скупали их «мешками». Невозможно представить, для скольких финансистов день окончательного краха Наполеона стал днем их собственного краха. Ротшильды же благодаря помощи сизокрылых пернатых обогатились на 50 миллионов фунтов стерлингов... Именно в те дни Натан Майер произнес слова, ставшие крылатым выражением: «Тот, кто владеет информацией – владеет миром!»

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А вы знали об этом?

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например , Лжедмитрий I открыто действовал в интересах Польши, одними из заказчиков и спонсоров событий 1905-1917 годов были Германия и США , а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО! Мало кто знает, что восстание Емельяна Пугачева было одним из наиболее ярких тому подтверждений, поскольку «засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции, а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах! Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»! Любопытно, что Екатерина II, была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!В этом отношении поучительна , на мой взгляд, моя статья на моем сайте(https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/).

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