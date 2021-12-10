5 детективных загадок, которые заставят извилины поработать в полную силу

На решение каждой задачи для чистоты эксперимента отводится 30 секунд. Если вам понадобится больше времени, вы, конечно, можете им воспользоваться, но тогда кубок Шерлока Холмса от вас ускользнет...

Дело №1: Доктор

Отец с сыном ехали по трассе и внезапно попали в автомобильную аварию. В результате несчастного случая папа погибает, а сильно пострадавшего парня успевают доставить в больницу. Когда его положили на операционный стол, врач говорит: "Я не буду его оперировать – это мой сын". Почему доктор так сказал, и кто он?

Дело №2: Хитрость

Мужчина убил супругу ножом, будучи в машине, но этого никто не заметил. Затем он, не оставив отпечатков, вытащил ее тело из машины, выбросил нож в ущелье неподалеку и уехал домой. Через пару часов тело нашли, установили личность женщины и позвонили ее супругу с прискорбным известием, попросив приехать на место. Когда тот явился по вызову, мужчину арестовали. Как полицейские установили убийцу?

Дело №3: Аудиокассета

На месте преступления обнаружен человек с огнестрелом в голову. В руке погибшего зажат пистолет, а рядом лежит кассетный диктофон. После прослушивания кассеты полицейские обнаруживают, что голос на пленке говорит:

Я устал от этой жизни, поэтому решил избавиться от боли и страданий.

Далее звучит выстрел. Но следователь отметает версию суицида, хотя на это указывают все улики. Почему?

Дело №4: Парашютист

Преступник захватил самолет, на борту которого были пассажиры и крупный денежный груз. До того, как самолет взлетел, он потребовал у полицейских дать ему два парашюта. Он убил всех пассажиров, чтобы не оставлять свидетелей, взял деньги и покинул самолет с парашютом. Зачем ему нужен был второй?

Дело №5: Ресторан

Пара пришла поужинать в дорогой ресторан. Пока они ждали горячее, решили заказать 5 напитков со льдом. Дама выпила почти залпом сразу четыре бокала, а ее спутник – всего один. После чего ему стало плохо, и он умер. Приехавшие медики установили, что смерть наступила от отравления, притом яд был во всех пяти бокалах. Почему же женщина осталась жива?

А теперь ответы:

1. Это была мать мальчика. Увидев сына на столе, она испытала потрясение и отказалась от операции, поскольку побоялась навредить из-за волнения.

2. Полиция не назвала адреса места происшествия. А он приехал именно туда.

3. Полицейские услышали запись от начала и до конца. Это значит, что кассета была перемотана. Умерший этого не мог сделать — значит, остается вариант убийства.

4. Если бы он попросил один, полиция могла бы передать ему бракованный парашют. Два парашюта означали, что он собирается взять заложника, и полицейские не стали рисковать, предоставив бандиту два исправных.

5. Отравленным был лед. Мужчина растягивал свой напиток, и это его погубило.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2362721374586538512/

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