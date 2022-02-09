Королевы красоты: 10 самых ярких победительниц за всю историю конкурса «Мисс Мира»

Помните ли вы, что титул «Мисс Мира» дал славу многим представительницам прекрасного пола, включая знаменитую Айшварию Рай? Рассказываем о самых ярких обладательницах такого почетного звания.
1. Ролин Страусс, ЮАР, 2014
Фото: @rolinestrauss / Instagram
The Strauss Foudation — благотворительный фонд, который открыла Ролин с целью помогать девушкам в вопросах женского здоровья. Она замужем, имеет ребенка и активно занимается музыкой: играет на гитаре, флейте и фортепиано.
2. Меган Янг, Филиппины, 2013
Фото: DR
Меган родилась в США, но позже вместе с семьей переехала на Филиппины и стала первой представительницей республики с таким титулом. Девушка построила карьеру телеведущей, актрисы и модели. Неплохо, правда?
3. Азра Акын, Турция, 2002
Фото: DR
Азра — девушка не только красивая, но и образованная, она знает несколько языков — турецкий, нидерландский и английский, а также занимается танцами на профессиональном уровне.
4. Приянка Чопра, Индия, 2000
Фото: DR
Приянка Чопра прославилась не только публичными выступлениями, но и благотворительной деятельностью: она поддерживает организацию, которая борется с неграмотностью, участвует в работе фонда CAF и помогает решить вопросы, связанные с индийской промышленностью.
5. Айшвария Рай, Индия, 1994
Фото: DR
Айшвария не только «Мисс Мира 1994», но и актриса, лицо бренда L’Oreal, полиглот и мама очаровательной дочки.
6. Синди Брейкспир, Ямайка, 1976
Фото: DR
Вся жизнь красавицы была связана с музыкой. Один из ее сыновей (его отец Боб Марли) стал успешным музыкантом, да и она сама посвятила себя музыке, уйдя из модельного бизнеса сразу после получения титула.
7. Дженнифер Хостен, Гренада, 1970
Фото: DR
После победы в конкурсе Дженнифер стала стюардессой, но позже, выйдя замуж, переехала в Бермуды и следом в Канаду. Там она получила образование и стала дипломированным психотерапевтом. А еще мамой и бабушкой: у нее 2 детей и 5 внуков.
8. Маделейн Хартог Белл, Перу, 1967
Фото: DR
9. Энн Сидни, Великобритания, 1964
Фото: DR
После победы Синди стала очень популярной. Ей предлагали много ролей в кино. Она снялась в сцене с кабаре в бондиане под названием «Живешь только дважды», а также в «Мстителях» и фильме «Спасибо за покупку».
10. Сусана Дёйм, Венесуэла, 1955
Фото: DR
Сусана Дёйм — звезда венесуэльского телевидения. Продвинуться по карьерной лестнице помог титул «Мисс Мира», который она получила первой из сограждан. А всего представительницы этой страны побеждали целых 6 раз.
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