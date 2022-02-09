Королевы красоты: 10 самых ярких победительниц за всю историю конкурса «Мисс Мира»

Помните ли вы, что титул «Мисс Мира» дал славу многим представительницам прекрасного пола, включая знаменитую Айшварию Рай? Рассказываем о самых ярких обладательницах такого почетного звания.

1. Ролин Страусс, ЮАР, 2014

Фото: @rolinestrauss / Instagram

The Strauss Foudation — благотворительный фонд, который открыла Ролин с целью помогать девушкам в вопросах женского здоровья. Она замужем, имеет ребенка и активно занимается музыкой: играет на гитаре, флейте и фортепиано.

2. Меган Янг, Филиппины, 2013

Фото: DR

Меган родилась в США, но позже вместе с семьей переехала на Филиппины и стала первой представительницей республики с таким титулом. Девушка построила карьеру телеведущей, актрисы и модели. Неплохо, правда?

3. Азра Акын, Турция, 2002

Фото: DR

Азра — девушка не только красивая, но и образованная, она знает несколько языков — турецкий, нидерландский и английский, а также занимается танцами на профессиональном уровне.

4. Приянка Чопра, Индия, 2000

Фото: DR

Приянка Чопра прославилась не только публичными выступлениями, но и благотворительной деятельностью: она поддерживает организацию, которая борется с неграмотностью, участвует в работе фонда CAF и помогает решить вопросы, связанные с индийской промышленностью.

5. Айшвария Рай, Индия, 1994

Фото: DR

Айшвария не только «Мисс Мира 1994», но и актриса, лицо бренда L’Oreal, полиглот и мама очаровательной дочки.

6. Синди Брейкспир, Ямайка, 1976

Фото: DR

Вся жизнь красавицы была связана с музыкой. Один из ее сыновей (его отец Боб Марли) стал успешным музыкантом, да и она сама посвятила себя музыке, уйдя из модельного бизнеса сразу после получения титула.

7. Дженнифер Хостен, Гренада, 1970

Фото: DR

После победы в конкурсе Дженнифер стала стюардессой, но позже, выйдя замуж, переехала в Бермуды и следом в Канаду. Там она получила образование и стала дипломированным психотерапевтом. А еще мамой и бабушкой: у нее 2 детей и 5 внуков.

8. Маделейн Хартог Белл, Перу, 1967

Фото: DR

9. Энн Сидни, Великобритания, 1964

Фото: DR

После победы Синди стала очень популярной. Ей предлагали много ролей в кино. Она снялась в сцене с кабаре в бондиане под названием «Живешь только дважды», а также в «Мстителях» и фильме «Спасибо за покупку».

10. Сусана Дёйм, Венесуэла, 1955

Фото: DR

Сусана Дёйм — звезда венесуэльского телевидения. Продвинуться по карьерной лестнице помог титул «Мисс Мира», который она получила первой из сограждан. А всего представительницы этой страны побеждали целых 6 раз.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

https://otari.mirtesen.ru/blog/43857816717/

https://otari.mirtesen.ru/blog/43301971120/

https://otari.mirtesen.ru/blog/43557109697/