Был ли Чингисхан самым плодовитым любовником в мире? Почему несколько миллионов человек считаются его потомками?

Утверждение о том, что Чингисхан имеет «десятки миллионов потомков» - из серии слышал звон, но не знаю, где он. Оно получило широкую огласку некоторое время назад, когда была обнаружена специфическая линия ДНК, которая связана с военной экспансией монголов в эпоху высокого средневековья.

Логика подсказывает, любой безвестный монгол, что чистил копыта чингисхановых коней, да и вообще, каждый человек, который жил 800 лет назад и имел детей, в наше время тоже имеет миллионы потомков. Но есть и другие причины, по которым эта впечатляющая новость вызывает сомнения.

Как могло получиться, что у Чингисхана оказалось так много потомков?

На самом деле, это утверждение очень сильно преувеличено. Да, ученые действительно выяснили, что значительная часть жителей Средней и Восточной Азии имеет некую долю монгольской крови. Но связывать ее с именем Чингисхана означает просто попытку использовать пиар в науке.

Некая генетическая мутация, которую получилось отследить, действительно случилась в Монголии около тысячи лет назад. Или, возможно, гораздо раньше – за 500 лет до нашей эры. За несколько поколений до Чингисхана ее носителями уже было множество монгольских мужчин. И когда кочевники завоевали большую часть Евразии, они оставили следы своего присутствия за тысячи километров от собственной родины.

Почему мы обязаны считать, что у Чингисхана было больше потомков, чем у других людей? Почему должны предполагать, что он оставил больше потомства, чем другие мужчины, несущие генетическую линию, что появилась сравнительно недавно?

Мы не знаем и никогда не узнаем наверняка, какая ДНК была у лидера монголов. Место его захоронения было сознательно скрыто сразу после его смерти. Да, некоторый свет проливает исследование генов у людей, которые считаются его потомками. Но тут есть закавыка: кто может гарантировать, что прабабушка этого человека не согрешила с первым попавшимся конюхом или кузнецом?

Поэтому не стоит связывать именно с Чингисханом обычную, пусть и очень успешную, средневековую генетическую линию современных ему монголов. Многие люди, которые носят так называемый «ген Чингисхана», скорее всего, просто унаследовали его от одного из тысяч обычных монгольских воинов. Тем более, что к тому времени, когда кочевники последовали за этим великим завоевателем и стали главной военной силой в Евразии, скорее всего, сотни или даже несколько тысяч мужчин уже несли эту генетическую линию. Каждый из них поспособствовал ее распространению во все уголки Евразии.

Все эти мужчины, по крайней мере те, кто пережил войны, вероятно, имели более высокий социальный статус в новом мировом порядке и могли иметь больше жен и наложниц, не говоря уже о случайных связях и, конечно, изнacилoвaнных ими женщинах. Получая прибыль от эксплуатации населения своей новой империи, они также могли позволить себе иметь намного больше детей, чем другие мужчины той эпохи.

Но при жестоких войнах или если жена рожает только девочек, их прослеживаемая родословная может стереться через несколько поколений и уйти из нашего внимания.

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А вы знали об этом?

Средний процент интеллектуальных отклонений у мужчин выше, чем у женщин. Этим часто объясняют и больший процент, как гениев, так и умственно отсталых. В дополнение к вышесказанному, следует заметить, что случаи аутизма у мальчиков также встречаются в 4 раза чаще, чем у девочек. Большинство новорожденных с врожденными дефектами развития мальчики. И это вполне объяснимо, ведь у девочек в любом случае есть дополнительная пара X-хромосом. Мужчины страдают от заикания в 3-10 раз чаще, чем женщины. Слух с возрастом портится у всех. Но, как выясняется, у женщин и мужчин он портится по-разному. Так, женщины с возрастом перестают слышать низкие звуки, в то время как мужчины начинают хуже воспринимать высокие.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43527208513)

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