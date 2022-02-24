Голод – это самое лучшее, что ждало русских девушек в татарском плену

В те далекие времена, когда Русь подвергалась набегам иноземных захватчиков, особенно страшно было услышать, что к селам и городам приближаются полчища монголо-татар. Если люди успевали, то они прятали жен и детей. Особенно в знатных семьях, так как для русских княгинь считалось хуже смерти попасть в плен к монголам. Что ждало знатных красавиц в татарском плену, почему они так этого боялись?

Русскую девушку продают на рынке

Почему старались захватить женщин познатнее

В летописях монголо-татарские захватчики описаны как изверги, нападавшие на русские села и города, убивавшие всех и вся. А с тех, кто оставался в живых, татары требовали дань. Часто вместе с данью отбирали девушек и женщин, оставляя людей в великом горе. Если же им попадались родовитые дамы, то это считалось очень хорошей добычей – княжну можно было выгодно продать на невольничьем рынке.

Для обычного монголо-татарского воина привезти с собой княжну считалось неслыханной удачей. Он продавал ее в ханскую ставку, получал барыш и повышение по службе. Нередко татары сами требовали у русских князей отдать им дочерей, чтобы те вышли замуж за ханских сыновей. Тогда князья могли действовать даже на своих условиях. Были и такие случаи, когда отцы сами отдавали дочерей, лишь бы монголы не нападали на их земли в течение определенного периода.

Александр Невский умоляет хана пощадить русскую землю

Как жилось княжнам в монгольском плену

Судьба большинства взятых в плен девушек была невеселой. Женщины из боярских домов становились наложницами знатных монгольских воинов, а простые крестьянки с миловидной внешностью жили у обычных солдат, ублажали их, готовили, вели хозяйство, часто получая пинки от «родных», монгольских жен. Но бывало и так, что знатных женщин, наскучивших хозяевам, передавали дальше, воинам. О судьбе русской женщины, попавшей в лен к монголам, хорошо говорят слова народной песни «Как за речкою, да за Дарьею».

В песне показана более или менее приемлемая судьба девушки. В большинстве же своем женщины или умирали в дороге, или жили в вечном позоре, прислуживая насильникам и живодерам.

Баскаки пришли за данью

Продажа на рынках рабов

Женщины были для татар простым товаром. Они и перевозили их, как товар, как ходячие мешки с картошкой, по пути издеваясь и насилуя. Н большие расстояния пленницы шли пешком – куда направлялись кочевники, туда и тащилась их добыча. За редким случаем, если дама была особенно знатной и красивой, ее сохраняли в пути для того, чтобы цена при продаже стала выше.

Иногда на завоеванных территориях власть ханов признавали сразу, без боя. И в качестве дани передавали монголам не только золото и продукты, но и женщин. А так как захватчикам большое количество рабов не требовалось – их же тоже надо было, хоть скудно, но кормить, то бедолаг гнали на Юго-Восток, продавали в Турции на рабовладельческих рынках. Некоторые историки сообщали, что женщины шли в лохмотьях, даже совсем нагими, питались падалью или остатками со стола. Если в пути кто-то болел – их бросали без всякой помощи.

Сопротивление монголо-татарам

Русский народ не всегда сдавался на милость захватчикам, отпор был, как мы знаем, неимовреным. Если поначалу татары брали только дань в виде золота и зерна, то потом захватчики обнаглели и стали требовать самых красивых женщин на Руси, дочерей и жен самых знатных князей. И часто получали отпор.

Дерзкий хан Батый однажды потребовал, чтоб князь Федор отдал свою жену и дочь в наложницы монголам. На что Федор ответил: «Ты сначала нас завоюй, а потом уже требуй в свое нечестивое ложе наших девушек». На такие слова Батый отомстил жестоким набегом: князья русские были казнены, а женщины уведены в рабство.

Многие княжны, не желая попасть в руки захватчикам, но понимая, что этого не избежать, прыгали с высоты или топились в реках. Если быть точным, за все время в плен к татарам попала всего одна великая княгиня – Агафья, жена Юрия Всеволодовича. Во время осады города Владимира Агафья с детьми остались в стенах крепости. Правда, тут мнения расходятся: одни летописи говорят, что Агафья погибла, сражаясь за семью. А другие – что ее захватили и увели в плен, потом жестоко замучили в ханском шатре.

В любом случае, княжна или крестьянка – не важно. Попасть в плен было страшно. Ничего хорошего русским женщинам монгольское рабство не сулило.

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