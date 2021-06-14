Сколько Афонских святынь хранится в России

В связи с тем, что Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинополем, у многих русских паломников возникло опасение – а не лишаться ли они возможности посещать почитаемые святыни христианского мира, которые находятся в монастырях Святой горы?

Самые известные святыни горы

Действительно, греческая гора Афон славится своими святынями, здесь их собрано великое множество. Во-первых, на горе находятся многочисленные священные предметы, связанные с жизнью и страданиями Спасителя: это золото, смирна и ладан, которые поднесли Божественному младенцу волхвы, части Его одежды, волосы и части тернового венца, частички Древа, на котором он был распят, пелены.

Во-вторых, на святой горе целое собрание мощей особо почитаемых православных святых – апостолов Луки и Варфоломея, Андрея Пeрвозвaнного, Св.Иoанна Кpeстителя, Григория Богослова, Иоанна Злотоустого, мучеников Трифона, Георгия, Пантелимона; Дмитрия и Давида Солунских, Христофора, Антипы, Великого Василия, Святой праведной Анны – родительницы Девы Марии, Марии Мaгдaлины, Св. Пaраскевы и многих других.

В-третьих, здесь хранятся реликвии, связанные со святыми: пояс Девы Марии, кровь Крестителя, крест Константина Великого, одежда Никифора Фоки.

Все это очень значимые для верующего человека святыни, однако многие из них можно найти и в России.

«Афонские» святыни Москвы

В Храме Христа Спасителя можно поклониться частям ризы Христа и ризы Богоматери , здесь же находится гвоздь, которым распинали Христа; паломники со всей страны могут почтить мощи апостола Андрея, главу Иоанна Златоустного, мощи Василия Великого, Иоанна Крестителя и Григория Богослова.

В Зачатьевской обители находятся частичка пояса Богородицы, частички Животворящего Креста Господня, Гроба Господня и Кровь Спасителя, икона св. Пaнтeлеимoна с частичкой мощей святого, а в соборе монастыря хранится ковчег с мощами праведного Лазаря, друга Христа.

В Богоявленском мужском монастыре паломники могут найти крест, в который включены мощи апостола Луки и апостола Варнавы.Высоко-Петровская обитель обладает частью Господня Креста, иконой апостолов Петра и Павла с их мощами.

Часть от Господня Креста хранят монахини женского Иоанно-предтеченского монастыря, здесь же находится икона Иоанна Крестителя с мощами, от которой произошло много чудес, частички мощей апостола Матфея, Великого Василия и великомученика Пантелeимoна.

В соборном храме Срeтенской обители хранятся мощи Иоанна Златоустного и Великого Василия.

Кроме этого, не стоит забывать и обители Подмосковья. В хранилище одной только Троице-Сергиевой Лавре находится множество святынь.

Святыни северной столицы

Верующие жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы могут поклониться частичкам ризы, покрова и пояса Пресвятой Богородицы в Иоанновской обители; здесь же есть образ Христа с частичкой Его ризы, частичка Его Креста, мощи всех апостолов, образ целителя Пантелеимона с мощами и даже небольшая частичка плащаницы из Турина.

В Воскресенском Новодевичьем монастыре находится икона Богоматери XV века со святой горы с частичками мощей святых; в особом ковчеге хранятся частичка от пояса Богородицы и части мощей её отца и матери – праведных Иоакима и Анны. Есть здесь и часть Креста, распятие с мощами апостола Павла, праведной Анны и мчн. Цицилии, здесь же можно поклониться деснице Иоанна Дамаскина.

Святыни России

Нижегородская Крестовоздвиженская женская обитель обладает такой святыней как распятие с частью Животворящего Креста. В этом же городе монахи Вознесенского Печерского монастыря хранят образ Пантелеимона с частичкой мощей этого великомученика. Подобный образ есть и в храме Воскресения Христова; он славен тем, что написан в Святогорье в Пантелеимоновом монастыре.

В Екатеринбурге, в Ново-Тихвинской обители чтут частички мощей Великого Макария и Иоанна Златоустого. А мужской монастырь во имя Святых царственных страстотерпцев хранит частичку мощей Марии Магдалины. Здесь же, в Екатеринбурге, в Крестовоздвиженской обители можно поклониться частичке Креста Спасителя.

Жители Новосибирска имеют возможность приложиться к ковчегу с мощами апостола Луки и Силуана Афонского (обитель Новомучеников Российских), а в Вознесенском соборе находятся такие святыни как частичка Креста, частичка Гроба Богоматери, мощи Пантелеимона, Марии Магдалины, Иоанна Злотоустого, Федора Стратилата и Георгия Победоносца. Есть здесь такая святыня, как камень Афона из Иверской Часовни.

В Успенской Свято-Георгиевской обители в Башкирии монахи хранят части Креста, мощи Иоанна Крестителя, Великого Василия, Григория Богослова, Агафона Афонского, Иоанна Злотоустого, Пателеимона, апостола Луки, Параскевы, и Татианы.

В Посольском монастыре на берегу Байкала можно поклониться ковчегу с мощами св. Георгия, мученика Вонифатия, Св. Дионисия, апостола Иакова, Св. Иоанна Крестителя и Великого Василия.

А в Кемерово находятся частички мощей вмч. Пантелеимона (храм во имя Св. Великомученика Пантелеимона).

Не стоит забывать, что в России есть и своя великая сила – множество российских святых, которые жили в нашей стране от Москвы до Камчатки, молились о ее величии и до сих пор являются главными заступниками русской земли перед Богом.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/153889-skolko-afonskikh-svyaty...

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