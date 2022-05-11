Почему Индия и Китай так сильно населены по сравнению с другими странами?

Согласно оценкам ООН, суммарное население Индии и Китая составляет более трети от общей популяции людей на планете. На 2020 год Китай насчитывал 1,4 миллиарда жителей, а Индия – 1,38 миллиарда. А в совокупности юго-восточная Азия насчитывает более половины населения мира!

Почему в этих странах так много народа? Что повлияло на беспрецедентный рост населения в Азии?

Занимательная статистика

Численность населения Азии всегда значительно отличалась от европейской статистики. Восток держал почти трехкратное преимущество в числе над жителями Европы, начиная с I тысячелетия до н.э. и вплоть до конца XVII века.

В XVIII веке темпы роста несколько замедлились, однако к середине XX века Азия вновь начала переживать демографический всплеск, обогнав соседей по планете на 1,2 миллиарда человек.

Китай и Индия, занимая обширную территорию, являются флагманами азиатской статистики. Сразу за ними идут Индонезия и Пакистан. В топ 15 «наций великанов» также входят небольшие по площади Бангладеш, Япония и Филиппины.

Таким образом, рассматривая причины беспрецедентной плодовитости китайцев и индусов, нужно говорить обо всех странах Восточной Азии в целом. В чем же причина уникальной демографии азиатских стран?

Земля обетованная

В долгосрочной перспективе размер популяции зависит от множества обстоятельств: эпидемий, природных катастроф, уровня медицины, политической стабильности и т.д. Однако, существуют 2 наиболее весомых фактора, обеспечивших Китаю и Индии численное преимущество – это климат и пища.

Как Индия, так и бóльшая часть Китая расположены в пределах тропического и субтропического климата. Это объясняет крайне выгодные условия для развития сельского хозяйства. В этих двух странах сосредоточено 25% всех пахотных земель мира!

Стоит заметить, что выращивание риса и ячменя, а также одомашнивание кур, свиней, коров и некоторых других животных начались именно с Китая и Индии и лишь затем пришло в Европу и другие регионы планеты.

Наконец, тогда как главной культурой европейцев была пшеница, в Азии выращивали рис. Количество выращенной пищи в тропиках в 2, а то и в 4 раза больше, чем в умеренном поясе. И пока славяне, германцы и романцы, живущие в не самых тёплых условиях, пытались вырастить один урожай пшеницы за короткое лето, китайцы собирали рис два раза в год.

Обе культуры даже различаются в калорийности: в том время как 1 акр выращенной пшеницы даёт около 4 миллиона калорий, рис даёт более 11 миллионов калорий! Соответственно, цивилизация, выращивающая рис, банально сможет прокормить больше своего населения.

Излишки еды обусловили повышенный рост населения Азии в те самые 2-4 раза по отношению к жителям Европы, Африки и других континентов. Скорее всего, та же ситуация сохранится в будущем: остальные страны отстают от Китая и Индии в разы, и догнать их невозможно.

А вы знали об этом?

Никола Тесла известен как великий изобретатель. В старости, однако, он поддался ряду странных навязчивых идей. Он был очарован числами 3, 6 и 9 и однажды признался в любви голубю. Столетняя лампочка начала работать в 1901 году – и она всё ещё горит. В те времена, когда разводы было трудно получить, англичане иногда предпочитали вместо этого продавать своих жён. Практика продажи жён в Англии зародилась в 17-м веке и продолжалась вплоть до середины 19-го века. Во время Гражданской войны солдат Союза по имени Джейкоб К. Миллер получил пулю в лоб. Он чудом выжил, однако отверстие в голове от пули оставалось с ним до самой смерти в 1917 году. Миллер умер в возрасте 88 лет. «Гавайская пицца» не была изобретена на Гавайях – или даже гавайцем. Она была создана Сэмом Панопулосом, греческим иммигрантом, проживавшим в Канаде, который сделал смелый выбор, положив кусочки ананаса на пиццу с курицей в 1960-х годах. Стеклянная лягушка – едва ли не единственное прозрачное наземное животное на Земле.Будучи частично прозрачными животными, стеклянные лягушки имеют полностью прозрачные брюшка. Это означает, что люди могут видеть большую часть их органов невооружённым глазом.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Саакашвили – гомосексуал и импотент, который 9 лет испытывал оргазм, наблюдая за анальными пытками! - ГРУЗИНФОРМhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43743553351/

В Кремле назвали слухи об объявлении «мобилизации» 9 мая чушью https://otari.mirtesen.ru/blog/43658282040/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!