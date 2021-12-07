Преступная деятельность молодого Сталина. Ограбления, похищения людей и многое другое

Сталин в молодости.

В конце XIX и в начале XX в. дни Российской империи были сочтены. В это время произошло множество удивительных событий, запечатлившихся на века в русской истории. Бесконечные волнения, забастовки, митинги, революционные акции. Росли подпольные революционные движения. Подпольные организации были самыми крупными и влиятельными за всю российскую историю.

Одними из доминирующих движений были «большевики» и «меньшевики», которые впоследствии приходили к власти по очереди. Именно они повлияют на судьбу России, борясь за власть внутри страны.

Что бы поддерживать свою деятельность, осуществлять террор и другие устрашающие акции организации нуждались в финансовой поддержке. Одним из каналов пополнения партийной казны были экспроприации («эксы») по простому грабежи, налеты и в крайнем случае вымогательства путём похищения людей и запугивания жертв.

«Коба»

Фото молодого Сталина из полицейского архива Российской империи.

Одним из лидеров «большевистского» революционного движения тех лет был молодой Иосиф Джугашвили, известный под партийным псевдонимом «Коба». Был он правой рукой Ленина, отличался высокой дисциплиной и партийной преданностью. В дальнейшем лидер революции сам бросит «Кобу» в пекло кавказской резни за власть, где молодой и амбициозный политик начнет свое становление, как человек жесткого и решительного характера.

Впервые Сталина арестуют за участие в митинге. Впоследствии молодой революционер не раз оказывался в местах лишения свободы императорской России. Как известно в российских тюрьмах находилось огромное количество кавказских воров, с которыми Кобе удалось не только подружиться, но и найти общий язык. Сталин был очень хитрым и осторожным человеком. Эта черта характера впоследствии помогла ему добиться большого авторитета среди криминальных верхов. Сталин стал одним из руководителей этой ячейки общества, его уважали, а некоторые боялись.

Сталин дважды находился в Вологодской ссылке, последняя ссылка продлилась около 2 лет, молодой подпольщик не досидел свой срок и вновь бежал из-под стражи российского правосудия.

Тифлисское ограбление

Взорванная карета Почты в Тифлиссе.

После подавления властями февральской революции революционное течение утихло по всей России. Для подпольщиков это стало одним из сложных и переломных моментов в жизни. Им нужны были деньги на новые акции. Но поскольку агентурная деятельность в империи велась хорошо, подполье не могло позволить себе грабить кого попало. Нужны были четкие планы грабежей, налетов и вымогательств. Главной целью, как выяснилось позже, были не деньги, а пропаганда бессилия императорской России.

Сталин вместе с заговорщиками напал на карету почты, в которой тогда находилась крупная сумма денег, около четверти миллиона царских рублей (предположительно от 200 до 250 тысяч). Заранее были подготовлены взрывные бомбы, которые использовались подпольем для осуществления этой акции. Все сотрудники почты были убиты или тяжело ранены. Заговорщики скрылись с места преступления в целости и сохранности вместе с внушительной суммой.

Грузинский двойной агент

Удивительным образом Сталин знал о маршруте почтовой кареты. Ведь власти знали о готовящемся акте грабежа средь бела дня. Спец. службы предполагали способы отступления преступной группировки, но каким-то чудом преступников и след простыл, они словно провалились под землю. Во всех округах был задействован план перехват, но и он не дал никаких результатов.

В высших кругах того времени стали подозревать «Кобу» в двойной игре. Его заочно обвинили в пособничестве царской охранке. Естественно, сам Джугашвили отрицал причастность к каким-то шпионским авантюрам. Впоследствии эта деятельность спасла Сталина от жестокой участи правосудия. За него кто-то замолвил слово из силовиков и молодому парню дали небольшой срок за очередное ограбление, которое произошло чуть позже.

Изгнание из партии

Сталина вызвали на тайное совещание в Закавказье, где была вся верхушка партии. Ему якобы предъявили обвинение в растрате партийной казны и исключили из партии. Через некоторое время новости дошли до центра. Как оказалось, это был хитрый план Ленина. Сталин все еще нужен был партии на Кавказе, чтобы продолжать борьбу и проводить устрашающие акции. Этой новостью партийная верхушка хотела усыпить бдительность силовиков и противников в политической борьбе «меньшевиков». Показывая тем самым, что молодой парень больше не опасен и его дни на свободе сочтены.

По старой памяти Сталин принимает себе в помощники опасного рецидивиста вора «Камо». Ночью под предлогом общения они крадут местного бакинского миллионера тех времен. Это был нефтяной магнат, у которого на тот момент было 30 миллионов рублей золотом. За три дня богач соглашается на условия похитителей и его отпускают на волю в целости и сохранности, что не мало удивило общественность. Чуть позже стало известно, что миллионер дал солидный выкуп, но о какой сумме шла речь никто и никогда уже не узнает.

Ограбление парохода Николай I

Пароход Николай I.

Сталин вместе с заговорщиками, а также с вором «Камо» и известным медвежатником «Ахметом» проникли на пароход, перевозивший ценные бумаги, ювелирные изделия и просто крупные суммы денег.

Обезвредив охрану, подпольщики пробрались в каюту судна, где хранился сейф. Медвежатник «Ахмет» легко справился с этой задачей, открыть и вычислив сейф бандиты бросились наутёк, им помогла легкая лодка, на которой они бесследно скрылись. Как выяснилось позже, похищенная сумма составляла от 1 млн до 1 млн 300 тыс. царских рублей. Это была огромная сумма в то время.

Партийные агенты пытались обменять эту сумму в международных банках разных стран. Некоторых вели иностранные спецслужбы, и их ловили, так как номера купюр были переданы российскими властями в международные силовые ведомства. Эти деньги потратить не удалось, Ленин вместе с женой Крупской сжёг остатки похищенных денег на своей даче в печке. Это ограбление стало одним из крупнейших и дерзких в международной истории.

Сталин и Ленин

Владимир Ильич не забыл сталинских подвигов и впоследствии единолично выдвинул Иосифа в председатели партии. Только через десяток лет Коба получит абсолютную власть в стране. Никто из участников тех событий не дожил до триумфа Отца народов. Сталин не хотел, чтобы кто-то знал о его прошлом, потому что - это могло быть использовано против него в будущем.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Спасибо автору этой статьи за столь правдивую информацию о палаче народов Сталине ! По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»)!Действительно,этот бандит и убийца грабил для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировал богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве!

Правда, после ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому иуда Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ).

По словам видного революционера С. Г. Шаумяна, именно Сталин в 1908 году донес царской охране о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе. Резидент советской разведки Александр Орлов (Лев Фельдбин), бежавший на Запад в 1938 г., после смерти Сталина опубликовал в американском журнале «Лайф» статью «Сенсационная тайна проклятия Сталина», в которой убедительно доказал о сотрудничестве Сталина с царской охранкой .Любопытно, что, испугавшись своего разоблачения, подлый предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких из-за угрозы перебежчика опубликовать тогда компрометирующие документы!

Еще одним свидетельством сотрудничества Сталина с царской охраной были его частые побеги из ссылки, что в условиях Сибири сделать было невозможно без поддержки властей. Специфичный опыт, накопленный им во времена сотрудничества с охранкой, помог Сталину расправляться своими соперниками, мешавшими ему в захвате власти! Например, при разборе документов перевезенного из Петрограда Историко-революционного архива случайно была найдена папка агента Охраны Иосифа Виссарионовича Джугашвили, которую до революции директор Департамента полиции С. П. Белецкий хранил в своем сейфе. Именно после ознакомления документами в этой папке Феликс Дзержинский, выступая на пленуме ЦК, странным образом подох , на глазах у собравшихся делегатов, а папка с компроматом на Сталина таинственным образом пропала!

И еще не раз зловещая тень «серийного» убийцы Сталина мелькала и давала о себе знать во многих нашумевших убийствах видных большевистских деятелей ! Не надо также забывать , что именно во время правления Сталина возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза !

Любопытно также, что Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)! Как известно, 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство Испании, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства по глупости попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин , конечно, согласился, однако доверчивые испанцы после этого не видели это золото как и своих ушей ! Самое интересное, что судьба этого золота неизвестна до сих пор!

Товарищи сталинисты и после всего вышесказанного неужели вам не стыдно и позорно ,когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, вора и бандита,стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его "добренькая" мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище! Неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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