Почему нельзя спать напротив зеркала?

Таят ли в себе опасности предметы, способные отражать изображения?

С зеркалами связано много запретов, и один из них гласит, что нельзя ложиться спать напротив зеркальной поверхности.

Эзотерики подчеркивают, что зеркала очень хорошо впитывают в себя энергию, как положительную, так и отрицательную. А во время сна, когда защита человека ослаблена, эта энергия может спровоцировать кошмары или каким-то другим способом повлиять на человека.

Но есть и психологическое объяснение, почему нежелательно ставить зеркало напротив кровати.

Дело в том, что человек может испугаться отражения играющих теней и из-за этого ему будет сложно заснуть. Именно по этой причине родителям не советуют обустраивать при помощи зеркал детскую комнату ребенка.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2467006643846515049/

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