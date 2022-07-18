Страна Индонезия, где живёт в два раза больше людей, чем в России

Индонезия – крупнейшее исламское государство на планете, самая большая страна Юго-Восточной Азии и четвертая в мире по численности населения. В 9 раз уступая России по площади, островная держава почти в 2 раза превосходит русских по количеству жителей!
Почему в Индонезии так много людей, как живут местные жители, и что ожидает эту страну в будущем?
1.
Маленькая Индия
Индонезия – с греческого «островная Индия», такое название краю дали английские этнографы в середине XIX века. Страна находится между Китаем и Австралией и состоит из 17508 островов!
На протяжении всей своей истории область подвергалась сильному индийскому культурному и политическому влиянию. В XIII веке острова пережили нашествие мусульманских эмигрантов с восточного побережья Индостана, и в течение двух веков ислам стал преобладающей религией в регионе.
Как и большинство других азиатских стран, острова нынешней Индонезии некогда контролировались европейцами – сначала португальскими, а затем голландскими колониальными властями. Нидерланды стали той объединяющей силой, которая впервые собрала части Малайского архипелага и Новую Гвинею под единые государственные границы.
2.
Территория Индонезии, некогда бывшей голландской колонией, с тех пор не уменьшилась и не увеличилась в размерах.
В годы Второй Мировой войны индонезийцы пережили японскую оккупацию, а после их ухода организовали отчаянную пятилетнюю войну за независимость с Голландией и Великобританией.
Подавить партизанское движение, поддерживаемое сотней миллионов замотивированных мусульман, голландцы не смогли, и с 1950 года Индонезия, наконец, получила свободу.
Чем богата Индонезия?
Индонезия издавна славилась пряностями: именно отсюда в течение тысячелетий поставляли на весь мир гвоздику, корицу, перец и прочие специи. Позже регион стал площадкой для выращивания табака, сахара и кофе.
3.
Сегодня основу экономики архипелага наряду с земледелием составляют нефть и газ. У державы восьмое место в мире по запасам углеводородов. Важное значение также занимает добыча олова, никеля, марганца, свинца, меди и некоторых других металлов. Богаты острова углем. Также на острове активно развивается лёгкая промышленность.
Эти условия, вместе с открытой торговой политикой, позволило Индонезии стать одной из самых перспективных для инвестиций стран планеты.
Государство включили в «группу 11» – наиболее вероятных национальных экономик, которые в отдаленном будущем встанут в один ряд с успешными державами Запада. В этой группе также находятся Южная Корея, Мексика, Турция, Иран и некоторые другие страны – относительно богатые страны с большим потенциалом для развития.
4.
Как живут индонезийцы?
Несмотря на высокий потенциал к успешному экономическому развитию, до благополучия Индонезии еще очень далеко.
Страна полинациональная. Здесь живёт 270 млн человек, более 300 народов, высокая доля сельского населения, среди которых 88% мусульман. Крупнейший народ, яванцы, составляет лишь 40% от численности страны, остальные – от 3 до 15%.
К сожалению, Индонезия на протяжении 70 лет не может решить внутренние проблемы. В стране наблюдается высокий уровень сепаратизма, тлеют межэтнические конфликты и радикальный исламизм, присутствует самая высокая в регионе коррупция, преступность и сильное социальное расслоение.
Кроме внутренних противоречий, страна не получает преимуществ от своей географии. В Индонезии слабо развита внутренняя инфраструктура и транспорт, перемещение между островами затруднено.
5.
И хотя темпы роста экономики Индонезии внушительны (в среднем 6% в год), вместе с ним увеличивается и численность населения, и по итогу люди не богатеют. ВВП по ППС на человека – $12 тысяч, на треть меньше среднемирового и близко по уровню к Египту или Ирану.
Официально, 13% населения живут за чертой бедности, 5% – безграмотны, доходы 10% богатейших индонезийцев в 11 раз превышают доходы остальных жителей.
В Индонезии очень дорогая медицина. Государство обеспечивает нищие слои населения бесплатной страховкой, но она не покрывает все услуги. Детские сады и высшее образование предусматривают только платную основу.
6.
Почему же индонезийцев так много?
Высокой плотности населения способствуют хороший тропический климат и плодородная земля. Как в Индии и Китае, в Индонезии исторически жило много народу благодаря отличным урожаям злаковых культур, в первую очередь, риса.
Способствуют росту населения также бедность, безграмотность и… многоженство. Как ислам, так и индуизм дают мужчинам возможность заводить нескольких жен. Впрочем, по заявлениям местных, сегодня пользуются этим правом менее 5% населения. Как неграмотность и нищета, многожёнство со временем также исчезает.
Кроме того, многие жители достаточно религиозны и не приветствуют использование контрацептивов. Государственная программа по контролю численности населения малоэффективна. В основном из-за того, что противозачаточные средства малодоступны для бедных граждан.
Индонезия, действительно, довольно богатая ресурсами и человеческим капиталом страна. Однако если она не решит внутренние проблемы и не повысит уровень богатства и образованности своих жителей, то успеха ей не видать.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2524724026551044534/
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