Страна Индонезия, где живёт в два раза больше людей, чем в России

Индонезия – крупнейшее исламское государство на планете, самая большая страна Юго-Восточной Азии и четвертая в мире по численности населения. В 9 раз уступая России по площади, островная держава почти в 2 раза превосходит русских по количеству жителей!

Почему в Индонезии так много людей, как живут местные жители, и что ожидает эту страну в будущем?

1.

Маленькая Индия

Индонезия – с греческого «островная Индия», такое название краю дали английские этнографы в середине XIX века. Страна находится между Китаем и Австралией и состоит из 17508 островов!

На протяжении всей своей истории область подвергалась сильному индийскому культурному и политическому влиянию. В XIII веке острова пережили нашествие мусульманских эмигрантов с восточного побережья Индостана, и в течение двух веков ислам стал преобладающей религией в регионе.

Как и большинство других азиатских стран, острова нынешней Индонезии некогда контролировались европейцами – сначала португальскими, а затем голландскими колониальными властями. Нидерланды стали той объединяющей силой, которая впервые собрала части Малайского архипелага и Новую Гвинею под единые государственные границы.

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Территория Индонезии, некогда бывшей голландской колонией, с тех пор не уменьшилась и не увеличилась в размерах.

В годы Второй Мировой войны индонезийцы пережили японскую оккупацию, а после их ухода организовали отчаянную пятилетнюю войну за независимость с Голландией и Великобританией.

Подавить партизанское движение, поддерживаемое сотней миллионов замотивированных мусульман, голландцы не смогли, и с 1950 года Индонезия, наконец, получила свободу.

Чем богата Индонезия?

Индонезия издавна славилась пряностями: именно отсюда в течение тысячелетий поставляли на весь мир гвоздику, корицу, перец и прочие специи. Позже регион стал площадкой для выращивания табака, сахара и кофе.

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Сегодня основу экономики архипелага наряду с земледелием составляют нефть и газ. У державы восьмое место в мире по запасам углеводородов. Важное значение также занимает добыча олова, никеля, марганца, свинца, меди и некоторых других металлов. Богаты острова углем. Также на острове активно развивается лёгкая промышленность.

Эти условия, вместе с открытой торговой политикой, позволило Индонезии стать одной из самых перспективных для инвестиций стран планеты.

Государство включили в «группу 11» – наиболее вероятных национальных экономик, которые в отдаленном будущем встанут в один ряд с успешными державами Запада. В этой группе также находятся Южная Корея, Мексика, Турция, Иран и некоторые другие страны – относительно богатые страны с большим потенциалом для развития.

4.

Как живут индонезийцы?

Несмотря на высокий потенциал к успешному экономическому развитию, до благополучия Индонезии еще очень далеко.

Страна полинациональная. Здесь живёт 270 млн человек, более 300 народов, высокая доля сельского населения, среди которых 88% мусульман. Крупнейший народ, яванцы, составляет лишь 40% от численности страны, остальные – от 3 до 15%.

К сожалению, Индонезия на протяжении 70 лет не может решить внутренние проблемы. В стране наблюдается высокий уровень сепаратизма, тлеют межэтнические конфликты и радикальный исламизм, присутствует самая высокая в регионе коррупция, преступность и сильное социальное расслоение.

Кроме внутренних противоречий, страна не получает преимуществ от своей географии. В Индонезии слабо развита внутренняя инфраструктура и транспорт, перемещение между островами затруднено.

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И хотя темпы роста экономики Индонезии внушительны (в среднем 6% в год), вместе с ним увеличивается и численность населения, и по итогу люди не богатеют. ВВП по ППС на человека – $12 тысяч, на треть меньше среднемирового и близко по уровню к Египту или Ирану.

Официально, 13% населения живут за чертой бедности, 5% – безграмотны, доходы 10% богатейших индонезийцев в 11 раз превышают доходы остальных жителей.

В Индонезии очень дорогая медицина. Государство обеспечивает нищие слои населения бесплатной страховкой, но она не покрывает все услуги. Детские сады и высшее образование предусматривают только платную основу.

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Почему же индонезийцев так много?

Высокой плотности населения способствуют хороший тропический климат и плодородная земля. Как в Индии и Китае, в Индонезии исторически жило много народу благодаря отличным урожаям злаковых культур, в первую очередь, риса.

Способствуют росту населения также бедность, безграмотность и… многоженство. Как ислам, так и индуизм дают мужчинам возможность заводить нескольких жен. Впрочем, по заявлениям местных, сегодня пользуются этим правом менее 5% населения. Как неграмотность и нищета, многожёнство со временем также исчезает.

Кроме того, многие жители достаточно религиозны и не приветствуют использование контрацептивов. Государственная программа по контролю численности населения малоэффективна. В основном из-за того, что противозачаточные средства малодоступны для бедных граждан.

Индонезия, действительно, довольно богатая ресурсами и человеческим капиталом страна. Однако если она не решит внутренние проблемы и не повысит уровень богатства и образованности своих жителей, то успеха ей не видать.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2524724026551044534/

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