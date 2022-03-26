Почему Фанни Каплан назначили убийцей Ленина

Шел первый год Советской власти. Страна находилась в хаосе Гражданской войны. Ситуация усложнялась не затихающими боями с частями Антанты. Революция оказалась в смертельной опасности. Вожди пролетариата стремились быть ближе к народу. Выступления в воинских частях, на предприятиях и на площадях были призваны повысить сознательность масс, поднять боевой дух в армии и устранить политическую безграмотность населения. На одной из таких встреч 30 августа 1918 года было совершено покушение на вождя мирового пролетариата — В. И. Ленина. Прошло уже более ста лет с того дня, но в ни историки, ни криминалисты так и не могут дать точной картины произошедшего. И главное — остается под большим вопросом участие главного подозреваемого в этом покушении — Фанни Каплан.

Фанни Каплан

Кто вы — Фанни Каплан?

Родилась Фанни в 1890 году в интеллигентной и далеко не бедной семье. В 1906 году в Киеве ее задерживают за участие анархистов в покушении на генерал-губернатора и отправляют на каторгу. Одиннадцать лет неволи и лишений в забайкальских лесах изрядно подорвали здоровье Каплан. Там же она сильно потеряла зрение, но приобрела новую политическую ориентацию, встав под знамена партии эсеров.

После амнистии от Временного правительства прошла курс лечения и реабилитации в Евпатории, а затем в глазной клинике ей сделали операцию на глаза.

Перед покушением Фанни Каплан несколько месяцев живет в Москве, работает в архиве и активно посещает собрания эсеров. При этом она очень-очень жаждет смерти Ленина и мечтает о громкой славе.

Фанни Каплан

Факты и ничего кроме фактов

Исходя из документов, предоставленных Санкт-Петербургской Президентской библиотекой, в момент выстрелов охрана находилась не менее чем 15 метрах от Ленина. Оперативно задержать стрелка помешала паника среди рабочих. Задержали Фанни Каплан уже не на месте преступления, а достаточно далеко — на трамвайной остановке, Улик при ней не нашли, и поэтому обвинили ее только на основании добровольного признания.

Безусловно, были опросы свидетелей, были рукописные показания и доклады ответственных лиц, была и очень поспешная казнь. Остались неизменными только факты и масса противоречий.

Так на преступление послали плохо видящего человека, но в то же время, перенесшего операцию на глаза. Определенно, у стрелка не было практики стрелять — его множество выстрелов причинили лишь слабые ранения. А почему с места преступления горе-убийца должна была ретироваться именно на трамвае? Невольно напрашивается версия, что арестовали не того человека, А может у стрелявшего вообще не было желания убить? Именно тут ответ — однозначный, ибо одну из пуль достали только аж в 1920-м, а последнюю — уже после смерти Владимира Ильича.

Владимир Ленин

Где истина? Можно удивляться скоропостижному следствию и приведению приговора в действие всего через три дня после преступления. Можно сомневаться в истинности самого вердикта, вынесенного революционерами. Можно рассматривать версию внутрипартийного заговора, но тогда — где хотя бы один документ, подтверждающий это? Можно предлагать еще и другие версии, но подтвердить хоть одну из них на 100% — не сможет ни одна. Покушение Покушение Историю уже не вернешь, а опровергнуть прошлое — всегда было не легко. Главное то, что вслед за покушением на Ленина в молодой республике наступила пора красного террора. Эксперты утверждают, что тогда он был действительно необходим. Не было только предлога его начать. Не было — до 30 августа 1918 года.