10 продуктов, которые помогут справиться с усталостью и вернуть бодрость

В течение всего дня современному человеку необходимо сохранять рабочий настрой и повышенную концентрацию для продуктивной работы. Но мы не роботы и не можем постоянно выделять «топливо» в виде нескончаемого потока энергии: стрессы, усталость и недосыпание влияют на наш организм не лучшим образом и перегружают мозг, способствуя снижению уровня так необходимой нам концентрации.

Чтобы зарядиться энергией и прогнать усталость предлагаем вашему вниманию 10 продуктов, которые помогут вернуть бодрость.

Ананас

Ананас — это противоречивый продукт. Он очень сладкий и способствует резкому скачку инсулина в крови, но при этом содержит в своем составе вещества, которые помогают организму сжигать запасы жира. Важно лишь правильно его употреблять. Старайтесь налегать на ананас только в первой половине дня и двигаться после приема пищи. Тогда резкий скачок инсулина вам не страшен.

А еще одно очевидное достоинство этого экзотического фрукта заключается в том, что он дарит организму бодрость и энергию. Так что если вам взгрустнулось, а силы на исходе, то побалуйте себя парочкой ломтиков ананаса.

Брокколи

"Вау! Брокколи!" — вот что должен говорить каждый, увидев на прилавках магазина эту полезную капусту.

Брокколи — это ценный источник витаминов группы В, калия, бета-каротина, фолиевой кислоты. А еще немногие знают, но в брокколи очень много витамина С. Средняя чашка этого продукта удовлетворит потребность организма в аскорбиновой кислоте на 135%.

В таком богатом составе и кроется секрет полезности брокколи. Бодрость и энергия при таком изобилии витаминов вам просто гарантированы. А еще крепкий иммунитет, что немаловажно!

Морковь

Морковь содержит в своем составе бета-каротин, который, попадая в организм, преобразуется в витамин А. Этот витамин отвечает за крепкий иммунитет, отличное зрение, красоту волос, кожи и ногтей, нормальное функционирование всех органов человека. Так что в качестве перекуса в течение дня выбирайте морковку. Хрустеть ей не только вкусно, но и полезно.

Кстати, чтобы усилить бодрящий эффект моркови на организм, следует употреблять оранжевую красавицу с полезными жирами. Можно, например, потушить ее с чесноком, имбирем или другими овощами в небольшом количестве оливкового масла.

Фасоль

Если вы еще не включили фасоль в рацион, то скорее это исправляйте. Это очень крутой продукт. Во-первых, фасоль нормализует работу пищеварительной системы. А, во-вторых, этот продукт заряжает бодрость. и энергией надолго. Про чувство голода можно забыть!

Что касается витаминов, то в фасоли много меди, марганца, ценного белка растительного происхождения. Употреблять этот продукт советуют не только вегетарианцам, ведь это самый простой и вкусный способ разнообразить свой рацион и стать выносливее.

Ореховое масло

Когда будете в магазине, обязательно купите ореховое масло. Например, из арахиса или грецкого ореха. Это отличная альтернатива подсолнечному и оливковым маслам. Такое масло можно добавлять в салаты и в другие блюда. Их вкус заметно преобразится и заиграет новыми нотками.

Чем ореховое масло так полезно? Дело в том, что оно содержит в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Это главный источник бодрости и энергии. А еще омега-3 помогает в борьбе с воспалениями в организме и сохраняет подвижность тканей и суставов.

Имбирь

Имбирь можно и нужно есть не только во время простуды. Глупо не воспользоваться этим продуктом, чтобы сделать здоровье еще крепче, а иммунитет выше. А еще имбирь способствует активности и бодрости человека. И это уже по-настоящему бесценное свойство.

Имбирь можно употреблять совершенно разными способами. Он пригодится для приготовления вкусного чая на его основе, для ароматной выпечки или даже мясных блюд.

Цитрусовые

Полезные свойства цитрусовых известны давно. Даже школьник знает, что в апельсинах, лимонах, лаймах, мандаринах и грейпфрутах очень много витаминов и минералов. Самый ценный из них — это витамин С. Именно он повышает защитные силы организма, укрепляет иммунитет и заметно бодрит. Так что обязательно включите в рацион цитрусовые!

Вода

Вода, как бензин для машины, является топливом для нашего тела. Поэтому, чтобы взбодриться, достаточно выпить стакан воды. Обязательно выпивайте стакан воды комнатной температуры после пробуждения, это избавит от ощущения утренней усталости.

Капуста

Многие эксперты считают капусту супер-полезным продуктом. Капуста богата витаминами и минералами, поэтому потребление капусты способствует поддержанию бодрости. Чтобы быстрее почувствовать прилив энергии, попробуйте приготовить капусту с растительным маслом и бальзамическим уксусом, которые позволят питательным веществам быстрее усвоиться.

Карри

Куркума, корица, тмин и другие специи в приправе карри содержат антиоксиданты и повышают жизненную энергию, а кроме этого нормализуют уровень сахара в крови и способствуют ее нормальной циркуляции по всему телу.

Чеснок



Чеснок плох для дыхания, но хорошо заряжает энергией. Чеснок содержит растворимое растительное волокно инулин, которое продлевает ощущение энергичности. Инулин также помогает усваивать железо, что играет немаловажную роль в предотвращении усталости.

Источник : https://sovetchiki.org/2145021012007717147

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