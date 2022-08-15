Не знаю, часто ли вы, мои уважаемые читатели, прогуливаетесь по Красной площади. Но если случится, что будете проходить вдоль некрополя Кремлевской стены, обратите внимание на одну из табличек.

Вот как она выглядит:

Когда-то быть погребенным в этом месте означало великую честь. Рядом замурованы урны с прахом М. Горького, Г. Жукова, И. Курчатова и других известных людей.

Впрочем, сама Рoзaлия Сaмoйлoвна Зaлкинд, дочь богатого купца из Могилева, в юности и думать не могла о таком почетном месте вечного упокоения. И о покое она тоже никогда не мечтала. Вся жизнь ее была борьбой. Жестокой и трудной. Борьбой за счастливое будущее для всего человечества и создание идеального социалистического общества.

Но для этого нужно было уничтожить старый мир. Полностью. До основания.

Непонятно, как так получилось, что у состоятельного Сaмуилa Зaлкинда родилась такая дочь! Умная, гордая, чрезвычайно нервная, подавляющая окружающих своей увлеченностью идеями социальной справедливости. Девочку любили, баловали, дали ей прекрасное по тем временам образование, готовили к семейной жизни и материнству.

Но не тут-то было. Никто не мог справиться с бешеным характером Розалии, которая с юности мечтала о переустройстве жизни. В 18 лет она прочитала брошюру Владимира Ульянoва «Что такое «друзья народа» и решили стать соратницей этого человека. В 27 лет Роза уже активный член партии большевиков. Лeнина боготворит, помогает ему во всем, налаживает связь с революционном подпольем в России, пока сам Ильич живет за границей.

Высокая, худая, с зачесанным волосами и пенсне внешне она напоминает строгую воспитательницу в Благородном пансионе, но в душе горит огонь страсти. Предвкушения будущей революции, которой девушка служит самозабвенно.

Р. С. Зaлкинд. Источник фото Яндекс.Картинки

Между тем царское правительство не дремлет. Розалию арестовывают. Ее бросают в тюрьму с проститутками и воровками. Но ничего не может сломить ее волю. В тюрьме она знакомится с революционером Шмулем Берлином. В ссылке заключает с ним брак, готовит побег и, когда муж проявляет малодушие, тут же оставляет его. Спустя несколько месяцев раздавленный жизнью и поступком жены Шмуль застрелился.

А Рoзaлия снова в строю. Она меняет места жительства, фальшивые паспорта. И ведет свою бесконечную борьбу. Соратники боятся ее крутого нрава. Сама революционерка берет себе кличку "Дeмoн", лишь изредка прибегая к нейтральной фамилии "Зeмлячка" (правда, товарищи за глаза называют ее не "землячкой", а "болячкой")

В этой бесконечной борьбе ее застает 1917 год.

Зeмлячка в это время в Москве. Юнкера защищают Кремль. Она мчится под стены этой крепости, уговаривает солдат брать ее штурмом. Приказывает казнить пленных.

А тем временем в Петроград возвращается Лeнин и другие видные большевики.

Розалия вся в движении. Она активно участвует в Гражданской войне, проявляя необыкновенную жестокость к врагам.

Ее отправляют на юг, в Крым. По ее приказу сдавшихся в плен белых офицеров сажают на старые баржи и топят в Черном море.

Кстати, именно ее изображает в своем фильме "Солнечный удар" Никита Михалков. Правда, Розалии в ту пору было около 45 лет, но на экране она предстает в образе юной фанатичной большевички.

Кадр из фильма "Солнечный удар". В роли Зeмлячки М. Сехон. Источник Яндекс.Картинки

За все заслуги Зeмлячку по личному распоряжению Лeнина награждают "Орденом Красного знамени".

В ту пору ее боятся и соратники, и враги. Ее имя страшнее имени знаменитой Медузы Горгоны.

Вот как в полушутку в полусерьез об этом написал поэт-большевик Демьян Бедный.

Коллаж автора: фото Р.С. Землячки и стихи

В 20-е годы Розалии поручают самую сложную работу: быть партийным контролером за деятельностью всевозможных предприятий. Она выполняет работу с невероятной ревностью. Проверяемых доводит до инсультов и нервных срывов, не говоря уже об исключении из партии и арестах.

Р.С. Землячка на собрании в зрелые годы жизни. Источник фото Яндекс. Картинки

Интересно, что отношения с набирающим силу Cтaлиным у Зeмлячки складываются достаточно благополучно. Возможно, именно это сохранит ее от участи многих репрессированных "старых большевиков".

Во время Великой Отечественной войны она ни дня не проводит в эвакуации, трудится в Москве, за что вновь получает награды от государства за доблестный труд и оборону.

Умерла Землячка в 70 лет в один день с Лeниным (21 января) и с разницей в 23 года. Соратники по партии замуровали ее прах в Кремлевской стене и вознесли в пантеон "революционных богинь".

А между тем судьба Розалии не единична. Многие женщины, особенно женщины ее древней национальности, с головой в начале прошлого века ушли в "революцию". Судьба многих из них сложилась непросто.

Например, в своем стихотворении Ярослав Смеляков написал об одной такой жизненной истории:

Героине стихотворения в отличие от Зeмлячки пришлось пережить еще и ГУЛАГ, но не сломиться, а так и остаться верной делу партии большевичкой. Революционной идее эти женщины служили с необыкновенным фанатизмом, не боясь ни смерти, ни осуждения.

Что это? С чем связана это страстное желание принять участие в коренном преобразовании окружающей жизни?

В еврейском народе с давних временем глубоко почитают мудрых дев. Но в них видят прообраз матери будущего Мaшиaха (Миссии) - идеального государя, который поставит народ Израиля на уготованное ему Богом место.

Но еврейки-революционерки не верили в Бога. Безбожный пафос революции толкал умных и сильных девушек из этого народа к отказу от материнства и самостоятельному изменению мира. Часто страшному, кровавому и, по сути дела, бессмысленному, потому что изменить социальный строй они были способны, но изменить души людей - нет.

А в памяти человеческой они остались, скорее, "демонами" революции, потерявшими свой женский облик и захлебнувшимися от горечи человеческой крови...

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Розалия Самойловна Землячка вошла в историю как один из самых кровавых и безжалостных народных комиссаров.Громкую "славу" принесли Землячке события в Крыму в 1920 году. После ухода армии Врангеля полуостров был отдан в руки самых верных, доказавших в боях свою преданность и непреклонность, командиров — Розалии Землячке и Беле Куну , венгерскому революционеру-садисту , совершившему неудачную попытку провозгласить Венгерскую советскую республику (коммунистическое радикальное правительство просуществовало 133 дня).

В качестве председателя Реввоенсовета Крыма они предложили назначить Льва Троцкого , на что тот ответил: «Я тогда приеду в Крым, когда на его территории не останется ни одного белогвардейца». Это распоряжение Землячка и Кун восприняли как руководство к действию и приступили к кровавой «зачистке». Ими был придуман хитроумный план, как в короткие сроки уничтожить всех бывших белых офицеров: был издан приказ, по которому всем военнослужащим необходимо было официально зарегистрироваться, а уклонистам грозили казнями. Несколько десятков тысяч сдавшихся офицеров оказались в расстрельных списках.

За первую зиму было расстреляно 96 тыс. человек из 800 тыс. населения Крыма. Кровавое предприятие длилось несколько месяцев. 28 ноября «Известия временного севастопольского ревкома» опубликовали первый список расстрелянных белых офицеров — 1634 человека, 30 ноября был готов второй список — 1202 человека. За неделю только в Севастополе Бела Кун расстрелял более 8000 человек, а такие расстрелы шли по всему Крыму, пулемёты работали день и ночь. А когда боеприпасы стали заканчиваться, Землячка заявила: «Жалко на них тратить патроны, топить их в море». Приговорённых к уничтожению загружали на огромные баржи, которые затапливались в Чёрном море.

Очевидцы вспоминали: «Окраины города Симферополя были полны зловония от разлагающихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали в землю. Ямы за Воронцовским садом и оранжереи в имении Крымтаева были полны трупами расстрелянных, слегка присыпанных землёй, а курсанты кавалерийской школы (будущие красные командиры) ездили за полторы версты от своих казарм выбивать камнями золотые зубы изо рта казнённых, причём эта охота давала всегда большую добычу».

За кровавые расправы в Крыму Землячка получила орден Красного знамени — она стала первой женщиной, удостоившейся этой награды. Но далеко не все поддерживали её «рвение». Некоторые подчинённые втайне жаловались на её методы в Кремль и просили остановить зверства против мирного населения. Однако сам Ленин не помышлял о том, чтобы закончить кровавые расправы Землячки: он считал её образчиком и наиболее верным адептом военного террора.

До конца жизни Землячка жила в знаменитомдоме на набережной , где обитала вся партийная верхушка: её соседом по квартире был Хрущев . Остаток жизни «фурия красного террора» провела в составлении жалоб и доносов на жильцов дома. Розалия Залкинд-Землячка умерла 21 января 1947 года, в день смерти своего политического кумира Владимира Ленина и захоронена эта кровавая большевистская садистка, как ни конщунственно , возле него в кремлёвской стене!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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