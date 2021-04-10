Когда появился первый будильник и как люди до этого просыпались в нужное время?

Сейчас, чтобы проснуться в нужное время, мы привычно "заводим" будильник на своем смартфоне. Наши родители вставали по электронным и механическим будильникам, а бабушки и дедушки - по часам с кукушкой или ходикам. Но каким же был первый будильник и как люди просыпались в заданное время еще до его изобретения?

Оказывается, первые упоминания о будильниках встречаются еще в Древнем Китае. Это были так называемые "огненные часы". Устроены они были следующим образом: длинную палочку, состоящую из опилок, вымазанных в смоле, устанавливали горизонтально и в определенном месте подвешивали на нее нитку с грузиком. Перед отходом ко сну эту палочку поджигали с одного конца и она медленно тлела несколько часов, а по происшествии должного времени перегорала и грузик падал вниз с громким звоном, выполняя роль сигнала будильника.

Далее, в IV веке до н. э., мы находим упоминание будильника в Древней Греции, которым пользовался Платон для собирания учеников на свои лекции. Это устройство было похожим на водяные часы (клепсидры). Оно состояло из трех сосудов, соединяющихся трубками. Вода из верхнего сосуда стекала в средний, а как только он наполнялся, резко переливалась в третий сосуд. В стенку самого нижнего сосуда была встроена "дудочка", из которой с громким свистом вылетал вытесненный водой воздух, подавая сигнал.

Необычный будильник на основе водяных часов изобрел и Леонардо да Винчи. Он придумал устройство, в котором вода тоже перетекала из одного сосуда в другой и по достижении заданного уровня, нижний сосуд опускался, приводя в движение специальные рычаги, которые резко поднимали ноги спящего человека.

Знакомый нам механический будильник был изобретен только в середине XIX века. Вначале появился прототип будильника, который придумал американец Леви Хатчинс в 1787 году. Однако этот будильник имел один большой недостаток: звонил он только в 4 часа утра. Только в 1847-м французский часовщик Антуан Редье оформил патент на устройство, которое издавала сигнал в любое заданное время.