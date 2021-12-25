Сдержал ли Владимир Ленин свои громкие обещания перед русским народом?

Столетия царского режима, рабское положение простого народа в Российской Империи, невозможность добиться правды и справедливости привели к нараставшим народным волнениям. Переворот власти стал естественным процессом, который назревал уже давно, но в 1917 году был спровоцирован хорошо спонсированными немецким кайзером революционерами. Ленин, Троцкий, Дзержинский, Джугашвили (Сталин) и другие активисты революционного движения прежде были никем и лишь мечтали занять более высокое место.

Они не воевали наравне с, миллионами солдат в период Первой мировой, не сеяли поля, не работали на заводах, но стремились к власти и жаждали денег. Ленин перебивался скудными статьями, которые иногда «заходили», т.к. народ «требовал справедливости, хотя бы на бумаге», остальные так же жили на скудные заработки, постоянно сетуя в своих письмах, что «денег не хватает, положение крайне плачевное». Их невыгодным положением и беспринципностью и воспользовался немецкий кайзер Вильгельм, когда его армия оказалась вымотанной к концу 1916 года. Спонсировав русских мятежников, он отправил их домой с целью «устроить грандиозный хаос, чтобы прекратить войну».

Под лозунгом несбывшихся надежд

И вот громкие лозунги и красивые обещания полились, как елей, увлекая тысячи сердец на зыбкий путь.

«Земля будет у народа, а заводы у рабочих» -, и сейчас люди замерли в ожидании и надежде, что их такая простая мечта сбудется. Стоит ли удивляться, что столь многие пошли навстречу революционному движению, однако….

Вскоре после свержения власти начался «красный террор», под который попадали все – в первую очередь, тихие верующие, священники, писатели, ученые, каждый, кто не так посмотрел, не так сказал или просто попал под горячую руку. По указу Ленина строились концлагеря, где пыткам подвергали не только женщин и стариков, но даже детей, в т.ч. и младенцев на глазах у рыдающих матерей. Для чего?.. Чтобы запугать, чтобы люди поняли – новому режиму не стоит перечить, ему надо поклоняться, как идолу.

Мираж рассеялся…

20-е годы развеяли и миф об обещанных землях и заводах. С началом коллективизации у людей отнимали все, что у них было. Причем, отнимали не только у «буржуазного элемента», а у тех простых, бедных крестьян, которые и поверили в «благо революции». Начался голод, в одном только Поволжье умерло свыше пяти миллионов человек. А тем временем зерно, отобранное у народа, просто гнило в сараях, от глупости новой власти и жестокости воцарившегося режима.

Исторический факт: в этот сложнейший период голода и полной разрухи товарищ Ленин приобрел себе несколько самых дорогих автомобилей, которые стоили сотни тысяч фунтов стерлингов. И это помимо тех машин, которые стояли в автопарке нового вождя, как трофей от поверженного царя….

Эту страницу истории стоит знать, чтобы относиться к событиям былых лет объективно, а не бездумно восхвалять то, что в былые годы людям навязывалось с полным искажением правды и утаением действительности. Подтверждение этих слов можно найти не только в архивных документах, мемуарах, исторических источниках, но даже на страницах «Сборника сочинений Ленина», где без утаек, без страха перед народом, без стыда попадаются фрагменты его расстрельных приказов, указаний по «красному террору» и устройству «жестокого режима».

Сегодня об этом знают немногие, потому что мало кому хватит терпения прочитать все 55 томов неувлекательного, фрагментарного, нелогичного текста.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Спасибо автору за столь интересную и правдивую статью !

Более ста лет назад в Петрограде был совершен государственный переворот, ничего общего не имевший с революцией, однако советские люди всегда праздновали это событие, считая его почему-то великой революцией, принесшей людям свободу и равенство. И только сейчас мы открываем для себя правду о тех трагичных событиях, однако многим она не нравится, но без правды у России нет будущего! Именно поэтому хотелось бы вспомнить и реально разобраться в событиях тех дней.

Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г..

на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые! По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире. Именно тогда зафиксировался рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей советской истории !Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Немаловажно также, что после окончания войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи!

Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире. Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например , Лжедмитрий I открыто действовал в интересах Польши, одними из заказчиков и спонсоров событий 1905-1917 годов были Германия и США , а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО! Мало кто знает, что восстание Емельяна Пугачева было одним из наиболее ярких тому подтверждений, поскольку «засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции, а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах! Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»! Любопытно, что Екатерина II, была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!В этом отношении поучительна , на мой взгляд, моя статья на моем сайте(https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/).

Многие до сих пор наивно верят, что народ , несмотря на вышеперечисленные успехи России, в 1917 году восстал якобы против царя, не выдержав гнета самодержавия, голода, военных потерь и т. д.. Эти облапошенные большевистской пропагандой люди , до сих пор думают , что октябрьские события были революцией, а не обыкновенным переворотом, устроенным Западом и представителями российского и международного масонства. Справедливости ради надо сказать, что, в отличие от октябрьского переворота, февральские события можно условно назвать «буржуазно-демократической революцией», поскольку так или иначе в ней принимали участие многие партии тогдашней России (как ни странно , но большевики тогда являлись самой малочисленной и непопулярной партией).

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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