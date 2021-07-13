15 коротких любопытных фактов, которые расширят вашу эрудицию за 5 минут

Публикуем очередную «фирменную» подборку коротких любопытных фактов.

Наслаждайтесь!



1. Исследование 43 фруктов и овощей, проведённое в 2004 году, показало, что питательная ценность этих плодов за последние полвека существенно снизилась.













2. После кремации американского репера Тупака Шакура участники основанной им группы Outlawz смешали пепел с марихуаной и скурили останки Шакура.







3. В центре постапокалиптического города компьютерной игры Fallout 3 есть ядерная бомба, которую игрок, при желании, может взорвать. В японской локализации игры эту бомбу взорвать нельзя.







4. Когда актёрам на съёмочной площадке приходится вдыхать «кокаин» (роль которого играют невинные порошковые смеси), реквизиторы смазывают соломинку изнутри вазелином, чтобы большая часть порошка осталась на стенках.







5. Желудки стервятников вырабатывают настолько ядрёную кислоту, что способны переваривать даже бактерии сибирской язвы.







6. Первый президент Зимбабве носил фамилию Банана. В период его правления в стране действовал закон, запрещающий шутки по поводу фамилии главы государства.







7. Каждый год из знаменитого фонтана Треви (Рим, Италия) «вылавливают» больше миллиона евро — монетки, которые по традиции бросают туда туристы.

Эти деньги идут на финансирование супермаркета для бедных.Человеческий и собачий мозг обладает способностью «расшифровывать» издаваемые друг другом звуки. До определённой степени, конечно, но всё-таки. Собаки, в том числе, могут понимать человеческий смех.





9. Японская индустрия порно испытывает острую нехватку в актёрах-мужчинах: на 10 тысяч женщин приходится всего 70 мужчин.







10. Король Югославии Александр I отказывался принимать участие в каких бы то ни было публичных мероприятиях по вторникам, поскольку трое членов его семьи умерли в этот день недели. В конце концов, он решил покончить с «глупым предрассудком». В один из вторников король нанёс официальный визит в Марсель и был застрелен террористом.







11. Каждую первую пятницу месяца сотрудники компании Jack Daniels вместе с зарплатой получают по бесплатной бутылке виски Jack Daniels.







12. В число обязательных требований к подготовке американских астронавтов входит изучение русского языка. Они должны, при необходимости, суметь управлять МКС при помощи инструкций на русском языке.







13. Создатели фильма «Полтергейст» (1982) использовали во время съёмок реальные скелеты, поскольку они оказались дешевле пластиковых.







14. В конце вьетнамской версии известной сказки Золушка (Там-Кам) расчленяет злую сестру, складывает куски тела в горшок, варит и отправляет это кушанье мачехе. Та ест блюдо с большим аппетитом, пока не находит на дне горшка голову собственной дочери, после чего умирает от шока.







15. По возвращению из космоса, даже спустя многие месяцы, некоторые космонавты иногда отпускают вещи, подсознательно ожидая, что те продолжат болтаться в воздухе, как это происходит при невесомости.







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