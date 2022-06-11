14 признаков отношений, о которых можно мечтать

Культовый английский современный писатель Ник Хорнби как-то заметил, что нехорошо притворяться, будто у пары есть будущее в то время, когда у людей разные предпочтения во всем. Совершенные отношения – это миф, однако они могут быть гармоничными и счастливыми, а в этом ключе любовь к тем или иным жанрам играет, наверное, далеко не главную роль. Готовность и желание идти на компромисс в мелочах и более глобальных вопросах – вот что определяет совместные перспективы.

Очень редкие пары уверены в том, что их путь будет долгим и счастливым – это по-настоящему родственные души. В большинстве случаев люди стараются строить нечто идеальное, забывая о том, что прелесть как раз в непредсказуемости (конечно, в положительном смысле). Сомнения могут возникнуть как в первые месяцы знакомства, так и спустя годы совместной жизни, но есть несколько признаков, по которым можно узнать лучшие отношения в жизни, над которыми стоит работать.

1. Открытость и готовность к восприятию

В хороших семьях не существует запретных тем. Это объясняется более высоким уровнем доверия и вовлеченностью в жизнь друг друга. Каждый из партнеров всегда готов выслушать свою половинку вне зависимости от того, с какой проблемой он или она сталкивается, потому они могут открыто выражать свои мысли, страхи, надежды и стремления.

2. Личное пространство

Нельзя постоянно находиться вместе. В особенности это касается партнеров, которые работают вместе, тем более, в одном кабинете. Они рядом друг с другом практически 24 часа в сутки, профессиональные конфликты интересов переплетаются с бытовыми и личными, из-за чего чаще вспыхивают ссоры. У каждого человека должны быть свои увлечения, круг общения и возможность развиваться в собственном направлении.

3. Выход эмоций

Разногласия есть в любых отношениях, поэтому вполне нормально обсуждать проблемы, пусть иногда и на повышенных тонах. Тревожным признаком может быть постоянное согласие или молчание одного из партнеров – это свидетельствует о том, что он либо постоянно сдерживается, либо вы ему безразличны.

4. Чувство ответственности

Принимая решение связать свою жизнь с другим человеком, мы автоматически берем на себя дополнительную ответственность. Каждые слово и поступок могут сильно отразиться на нем, потому мы тщательно обдумываем свои действия и стараемся оценивать ситуации в перспективе. Если это делают оба партнера, отношения становятся счастливыми.

5. Уязвимость

В первые дни и месяцы в паре с кем-то каждый человек старается показать себя сильным, мужественным, добродушным, веселым и беззаботным. Со временем доверие между людьми возрастает, а необходимость скрывать свои истинные чувства исчезает. Очередной признак хороших отношений в том, что мы не боимся показывать слабость и знаем, что найдем поддержку.

6. Работа в команде

Одни люди предпочитают делать все самостоятельно, другие – делегируют полномочия или перекладывают ответственность на других. В замечательных отношениях два человека действуют сообща – они делят обязанности поровну или распределяют их так, чтобы обоим было комфортно. Они вместе принимают решения и отвечают за свои действия.

7. Смещение приоритетов

Если до перехода отношений в разряд серьезных каждый из пары мог отстаивать только свои интересы, то на этом этапе они уже отошли на второй план. Большее значение имеет то, что будет лучше для обоих, любящие люди стараются предугадывать желания партнеров и удовлетворять их потребности, иногда оставляя собственные немного в стороне.

8. Общее беспокойство

У каждого бывают взлеты и падения, перепады настроения и даже чувство того, что руки опускаются. В стабильно хороших отношениях люди поддерживают друг друга и делят все – радости, печали, стрессы, эмоциональные, физические, финансовые и другие проблемы.

9. Любовь здесь и сейчас

Многие пары постоянно совершают одну и ту же ошибку – они думают, что стоит сделать что-то значимое, и сразу все станет прекрасно. Выигрыш в лотерею, переезд, смена работы, рождение ребенка – все это замечательно, но ни одно из этих событий не гарантирует того, что отношения улучшатся. Идеальных людей не существует, это стоит принять и ценить друг друга за то, что есть на данный момент.

10. Веселье и смех

Здоровые отношения полны радости и смеха. Конечно, это не значит, что каждый день должен превратиться в феерический аттракцион со множеством спецэффектов. Счастье может быть и тихим – в совместном обеде, за которым партнеры обмениваются смешными новостями, умении поднять настроение, шутках, которые нравятся обоим, и даже просмотре комедии вечером после работы.

11. Баланс обязанностей и компромиссы

Жизнь состоит из мелочей и непредвиденных обстоятельств. Нет ничего зазорного в том, что мужчина приготовит ужин сам, если его избранница задерживается в офисе. В то же время женщине не стоит ворчать, если супругу необходимо отправиться по делам в выходной (например, навестить пожилых родителей), оставив ее наедине с уборкой. Даже если вы всегда все делаете вместе, нужно правильно реагировать на нештатные ситуации.

12. Желание вернуться домой

Если дом стал настоящей крепостью, в стенах которой царят комфорт, уют и взаимопонимание, в него всегда хочется возвращаться. Чувство стабильности, улыбка при встрече и простой вопрос о том, как прошел день, – вот и все, что имеет значение за закрытой дверью вашей квартиры.

13. Встреча в людном месте

Время от времени все мы встречаемся со своими половинками в компании друзей или в людном месте. Например, договариваемся забежать в кафе после работы. Один из признаков искренней эмоциональной привязанности в том, что любящие люди в толпе ищут глазами друг друга, так как в этот момент им не нужен больше никто.

14. Волшебные слова

«Я люблю тебя», «спасибо» и «прости» – вот три фразы, которые должны быть искренними в отношениях, о которых можно мечтать. Нам стоит почаще показывать, как избранники дороги нам, как мы ценим все, что они делают, и как сожалеем о том, что были неправы.

Не все отношения гармоничны с самого начала, но многие могут стать такими, если двое действительно захотят этого. Иногда опускаются руки, приходит отчаяние, а за ним – желание все бросить и разочарованно уйти. Но не стоит сразу поддаваться минутным порывам. Присмотритесь к себе и своему партнеру, подумайте, что вы делаете друг для друга и насколько вам комфортно вместе. Эти 14 признаков гармоничных отношений не лежат на поверхности – их нужно заметить, прочувствовать и проанализировать. Прекрасно, если хотя бы несколько из них присутствуют в вашей жизни, ведь это значит, что рядом – именно тот единственный человек.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2497970968888084622/

А вы знали об этом?

Бориса Годунова перезахоронили в необычной позе – «сидя». Почему было избрано такое положение, источники умалчивают. Можно предположить, что останки деформировались в результате событий 1605 года, когда с телом царя обращались крайне небрежно. Если перезахоронение совершалось в холодное время года, то разогнуть окоченевшие члены, вероятно, было затруднительно. Однако возможно и иное объяснение особенностей захоронения царя-инока. Сидячее положение усопшего вполне допустимо в традиции восточного христианства – так, например, покоятся мощи патриарха Константинопольского Афанасия Цареградского, которые находятся в кафедральном соборе Харькова.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43124170655 )

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