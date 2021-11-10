Четыре друга, которые должны быть у каждого

Как не ошибиться в выборе друзей? Возможно, плодотворными отношениями стоит считать те, которые удовлетворяют четыре потребности: в поддержке, гармонии, вызове и вдохновении.

В детстве дружба завязывается сама собой. Первые друзья — это дети приятелей наших родителей, соседские ребята, сверстники из детского сада. С кем-то нам нравилось играть в футбол или в куклы, смотреть вместе мультфильмы.

Став взрослыми, мы начинаем предъявлять больше требований к своему окружению. Мы хотим, чтобы близкие люди были для нас надежным тылом, тихой гаванью, в которой мы можем укрыться от жизненных бурь. Но иногда, чтобы двигаться вперед, нам нужен вызов — и тогда рядом должны быть те, кто будет вдохновлять нас на путь в неизведанное. А если мы, подобно Обломову, законсервировались в своем развитии — нужен Штольц, чтобы прогнать нас с мягкого дивана.

Психолог Роберт Уикс потратил много лет на изучение связи между психологической устойчивостью и поддержкой со стороны близких. Он выделил четыре потребности, которые важны для стабильного личностного развития: гармония, поддержка, вызов и вдохновение. Если в нашем окружении есть люди, которые помогают нам удовлетворить эти потребности, — значит, нам повезло.

1. Гуру

Если нет — стоит их найти.

Вы вряд ли встретите его в шумной компании, где разговор скачет с одной темы на другую. С ним лучше беседовать с глазу на глаз, и эти беседы всегда наводят на глубокие размышления.

Именно он побуждает нас развиваться, задумываться над фундаментальными вопросами: кем мы себя ощущаем? Что мешает нам двигаться вперед? Что нас мотивирует? Это человек, который находится рядом с нами, направляет нас и всегда готов дать мудрый совет. Он не судит, но и не утешает.

2. Напарник

Именно он мужественно остается мыть посуду после бурной вечеринки, когда все гости уже разъехались. Когда нужна помощь, номер его телефона всплывает в голове первым. Его позитивный настрой всегда творит чудеса — тугой клубок проблем вдруг распутывается с легкостью, а волны нашего отчаяния разбиваются о стену его оптимизма.

Его душевная стойкость и способность находить простые и ясные решения − отличное противоядие от рутины и самобичевания.

3. Тролль

Когда мы уязвимы и ищем сочувствия, он явно не тот, кто нам нужен. Мастер провокационных вопросов и колких замечаний, он порой бывает невыносим. Но у его бестактности есть оборотная сторона — способность видеть жесткую правду за нагромождениями пустых слов.

Его ирония действует как холодный душ: мы перестаем жалеть себя, капризничать и делать из мухи слона.

4. Вдохновитель

Только вчера мы обсуждали с ним, что неплохо было бы прыгнуть с парашютом — а сегодня утром он уже сигналит у подъезда, чтобы ехать на аэродром. Идеи, которые потребовали бы долгих недель обдумывания, вдруг оказываются реальностью за несколько дней. Поехать с экспедицией на Северный полюс? Элементарно! Научиться играть на инструментах и собрать собственную группу? Нет ничего проще!

***

Не обязательно друзья будут именно такими. Но многие из наших знакомых могут стать для нас подобными маяками, а для кого-то мы сами будем окажемся вдохновителем, гуру или напарником. А может, троллем?

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