7 способов поддержать друга в кризисной ситуации

Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией: у вашего друга случилась беда, и вы очень хотите его поддержать, но не знаете, как именно это сделать? Психолог Эмма Сеппала рассказывает, как помочь близкому человеку пережить трудный период.

Когда у Шерил Сэндберг, автора бестселлера «Не бойся действовать», умер муж, даже близкие не всегда понимали, как с ней сейчас общаться. Людям было неловко, они не знали, что делать, и не могли подобрать нужные слова. В новой книге «Опция Б» Шерил рассказала не только о том, как сохранять стойкость в сложный период, но и как поддержать друга, который переживает трудные времена.

Шерил подняла важный вопрос. Как часто мы оказываемся в ситуации, когда близкий человек потерял работу, любимого человека или столкнулся с другими тяжелыми изменениями в жизни, а мы не знаем, что сделать и что сказать, чтобы облегчить его страдания? Вот несколько научно проверенных способов, которые помогут поддержать друга наиболее эффективно.

1. Будьте доступны близкому человеку на 100%

Уберите телефон, выключите компьютер, отложите работу и уделите другу все свое внимание. Слушайте его и поддерживайте, но не давайте оценку и не осуждайте. Воздержитесь от рекомендаций, если вас не просят дать совет.

Просто будьте рядом. То, что вы слышите и понимаете человека, приносит ему облегчение.

Исследования показывают, что позитивное социальное взаимодействие помогает нам чувствовать себя лучше, но при этом многие люди чувствуют себя одинокими. Только близкий человек, который активно слушает, дает возможность тому, кто оказался в беде, почувствовать связь с миром и поддержку.

2. Пригласите друга разделить полезную трапезу

Употребление свежих овощей и фруктов значительно улучшает настроение и дает ощущение благополучия. Сходите вместе в вегетарианский ресторан и наешьтесь до отвала растительной пищи, чтобы жизнь стала более яркой и позитивной.

3. Отправляйтесь на прогулку

По данным исследований, естественный свет, особенно солнечный, повышает настроение. А прогулки на природе снижают беспокойство и депрессию.

4. Займитесь йогой или медитацией

Мы постоянно живем в состоянии стресса. И именно йога и медитация помогают с ним справиться. К тому же эти занятия успокаивают и улучшают настроение, помогают увидеть перспективу и найти пути решения проблемы, которые не приходили на ум в повседневной жизни.

5. Попросите друга вспомнить, что хорошего случилось в жизни в последнее время

Мы склонны фокусироваться на негативных моментах, хотя отрицательные события случаются с нами в три раза реже, чем позитивные. Если у близкого человека проблемы в семье или на работе, спросите его, есть ли в его жизни события, вещи и люди, за которых он благодарен. Размышления о положительных моментах, добрых делах и отзывчивых людях помогут другу сместить фокус, увидеть перспективу и испытать облегчение.

6. Предложите вместе помочь другим людям, оказавшимся в беде

Такой подход кажется нелогичным, однако помогая другим, мы чувствуем себя лучше. Если вы пригласите друга присоединиться к вам в благотворительной деятельности или другой помощи нуждающимся, вы дадите ему шанс стать счастливее.

7. Делайте другу комплименты

Люди часто бывают слишком самокритичными, что приводит к повышенной тревожности и депрессии. Возможно, вашему другу трудно смириться с неудачей и пережить ошибку. Он во всем винит себя. И сейчас очень важно напомнить ему о его талантах, сильных сторонах и других положительных качествах.

У всех этих способов поддержки есть бонус: помогая другим, мы чувствуем себя лучше. В ходе исследований, которые я проводила для книги «Путь к счастью», я обнаружила убедительные доказательства прямой зависимости нашего здоровья, долголетия, счастья и успеха от того, сколько внимания, заботы и поддержки мы дарим окружающим.

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А вы знали об этом?

В течение долгого времени ученые полагали, что история о Вавилонской башне — не более, чем миф. Людям в глубокой древности просто не под силу возводить такие высокие сооружения. Однако, последние раскопки показали совсем другое: скорее всего, Вавилонская башня существовала на самом деле. Это мог быть зиккурат Этеменанки, разрушенный и реконструированный несколько раз. Уже во второй половине 7 века до нашей эры архитектор Арадаххешу достроил последний ярус зиккурата, подняв его на целых 91 метр в небо.

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