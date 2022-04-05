Роман длиною в 40 лет некрасивой Полины Виардо и красавца Тургенева. Как ей удалось привязать к себе писателя

Иван Тургенев и Полина Виардо. Их роман длился 40 лет, на протяжении которого были взлёты, охлаждения и разлуки по нескольку лет. Сам писатель говорил об этом так: «Мои чувства к ней является чем-то, чего мир никогда не знал, чем то, что никогда не существовало и что никогда не сможет повториться. С той самой минуты, как я увидел её в первый раз, я принадлежал ей весь, как собака принадлежит своему хозяину».

И это писал красавец, под два метра ростом, умный, образованный, богатый и к тому же известный писатель. Многие дамы хотели выйти за него замуж, а он выбрал её. Полина была замужем и совсем не красавица. Современники, те кто видел оперную диву назвали её жестоко некрасивой, чудовищно экзотичной и великолепно безобразной.

Мадам Виардо была сутулого телосложения, с мужскими чертами лица, глазами на выкате и огромным ртом. Иван Сергеевич был не слеп и понимал, что Полина некрасива но заявлял, что ни одной точки на лице мадам Виардо не изменил бы.

Полина Виардо – дочь знаменитого испанского тенора у Мануэля Гарсия. Мать и старшая сестра Полины тоже блестяще выступали на сценах Европы. Она с детства знала театр и выросла среди артистов. Обладая необыкновенными способностями, в четыре года она свободно говорила на четырёх языках.

Позже выучила ещё два. У Полины оказался прекрасный голос, меццо-сопрано и её пригласили в итальянскую оперу.

В 18 лет Полина вышла замуж за директора оперы Луи Виардо, который был на 21 год старше. Это было явно по расчёту. Полина надеялась, что супруг поможет ей в творческой карьере. На удивленье, у них сложились хорошие отношения, и в браке родилось четверо детей. Но мужа Полина не любила, в отличии от него.

Кроме законного мужа и Тургенева у Полины были ещё мужчины. Она имела бешеный темперамент, и законность её детей тоже была под вопросом. Но все любовники рано или поздно освобождались от её чар. И только Тургенев остался с Полиной до конца своих дней. Поговаривали, что певица с цыганской кровью заколдовала писателя.

Но тут волшебство было ни при чём. Как только Полина начинала петь, она становилась совершенной красавицей, её могучий голос заставлял дрожать от восторга. Вот это божественное вдохновение певицы, её страстный женский темперамент на сцене и сразили чувственного Тургенева.

Ивана Тургенева представили Полине как молодого русского помещика, славного охотника и плохого поэта. Это уже потом его назовут новатором в литературе и его произведения будут оценены известными писателями того времени. А Полина напишет несколько романсов на стихи Тургенева. Тогда ещё никто не знал, что пройдёт время, и Тургенев вдруг станет живым классиком, писателем с европейским именем.

Во время их первой встречи Тургеневу было 25 лет, а мадам Виардо 22 года. Он потерял голову от любви ходил на все спектакли, чтобы только видеть её и слышать чарующий голос любимой. Однажды он рассказал своим друзьям о счастье, случившимся с ним сегодня. Оказалось, что у него болела голова и сама Полина потёрла ему виски одеколоном.

О своей любви он кричал везде и всюду. А Полина дарила ему свою дружбу и держалась ровно, по-матерински, как со своим мужем, так и с Тургеневым. Она держала его на расстоянии, заставляла мучиться, ревновать, страдать. В этих муках любви он черпал вдохновение и писал, писал…

Тургенев всю жизнь поддерживал семью Виардо финансово. А Полина всегда с удовольствием пользовалась этим. После смерти всё своё состояние он оставил мадам Полине, а свою незаконнорождённую, но признанную дочь оставил без средств к существованию. Хотя любил и поддерживал её в жизни.

Тургенев пытался забыть мадам Виардо, когда во время недолгих разлук с Полиной, пытался жениться. Таких попыток было три, и все они закончились неудачно. Первой была дальняя родственница Ольга Александровна Тургенева. Потом была сестра Льва Николаевича Толстого Мария. Но Тургенев так и не женился на ней. И раздосадованный Лев Толстой даже вызвал его на дуэль, но она не состоялась.

Последнюю попытку обзавестись семьей он предпринял за 4 года до смерти. Его избранницей стала молодая актриса Мария Савина. Тут тоже ничего не вышло. Такого сильно вдохновения, как с Виардо он ни с кем не испытывал. Поскольку все они сами трепетно, с любовью относились к писателю. Похоже, в этом-то и была их ошибка.

Тургенев скончался в августе 1883, от рака, на руках любимой женщины. Полина Виардо пережила писателя на 27 лет.

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