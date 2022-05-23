Как адекватные немцы указывают на виновника конфликта на Украине

Бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен сказал, кто несет ответственность за нынешний кризис на Украине.

Лафонтен в интервью газете Junge Welt заявил, что выделение Конгрессом США 40 млрд долларов в основном на поставки оружия на Украину является доказательством того, что США не хотят мира, а только стремятся ослабить своего соперника Россию.

Он выразил сожаление тем, что США и НАТО мыслят только категориями победы или поражения. При этом спасение человеческих жизней, предположил политик, не имеет для них значения.

Тот, кто не хочет, чтобы погибло еще больше людей, должен быть против любого продления войны, а значит, и против поставки оружия, подчеркнул Лафонтен. «Аргумент о том, что это защитит Украину, неправдоподобен. Никому не пришла в голову идея помочь странам, захваченным США, поставлять немецкое оружие», – приводит его слова «Российская газета».

По оценкам Лафонтена, мир давно уже находится на этапе, когда Россия и Китай находятся в военном окружении США. В течение 20 лет Москва указывала на то, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что американские ракеты не могут размещаться на украинско-российской границе. Эти просьбы постоянно игнорировались.

Это одна из решающих причин начала войны на Украине.

«Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», – подчеркнул Лафонтен. Он также раскритиковал односторонние санкции в отношении России. Из-за них немецкий бизнес теряет конкурентоспособность.

Политик считает, что США достигли своей цели – настроили Россию и Германию друг против друга. Но в долгосрочной перспективе, рассуждает Лафонтен они совершают серьезную ошибку, подталкивая Россию на сторону Китая. «С другой стороны, мы должны констатировать, что немцы не способны действовать в соответствии с собственными интересами. Вместо этого мы наносим себе большой урон в роли верного вассала США», – заключил он.

Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.

В Кремле ранее говорили, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

В этом отношении заслуживает внимания выступление в Бундестаге представителя партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, которая громогласно заявила, что Евросоюз сам виноват в сегодняшней конфронтации на Украине, т.к. много лет провоцировал обещаниями взять Украину в НАТО, чего Россия никогда не допустит.Об этом она уже 20 лет подряд говорит. Однозначно, чтобы Украина могла выстоять, ей нельзя быть ничьим аванпостом , поскольку только нейтралитет может спасти ее от распада! Тем самым Украина могла бы стать для всех вместо объекта для ссор – страной, которая бы послужила мостом между востоком и западом.Кроме того, госпожа Вайдель заявила, что санкции принесут больше вреда Германии, чем России, поскольку немецкая энергетика в основном зависят от российского газа.В заключение она призвала отказаться от чёрно-белого мышления и найти мирное решение вопроса.

И разве можно не согласиться с позицией итальянского журналиста Джорджио Бьянки, который уличил Запад в лицемерии после посещения Мариуполя! Он рассказал, что западные телеканалы, которые просят у него интервью, отказывают показывать заснятые им зверства майданутых бандеровцев против своего же населения. Бьянки также посоветовал многим неадекватным европейцам приехать в Донбасс и увидеть, «что значит иметь мужество и силу выдержать восемь лет под бомбардировками»!

И разве последний конкурс «Евровидение» не доказал статус политического цирка и лживой западной пропаганды,когда Россию отстранили от участия, а победу только из-за политических мотивов присудили украинскому певцу! При этом жюри и даже сами украинцы высшую оценку поставили Сэму Райдеру из Великобритании. Вместе с тем разве не позор и цинизм продажной западной демократии, когда вместо того, чтобы из-за грубого нарушения регламента международного мероприятия, запрещающего делать политические заявления, снять с конкурса украинских участников, которые громогласно призывали спасти неонацистов с «Азовстали», им ,наоборот, была незаконно присуждена победа в этом постыдном

конкурсе!

К сожалению, сегодня в Европе мало честных и трезвомыслящих политиков, а больше амбициозных и продажных политиков, которые засоряют мозги своим беспечным соотечественникам!Например, много таких политиков в Швеции,где отменили концерт в городе Упсала только из-за того, что в оркестре использовалась русская балалайка.Скажу больше, многие слабоумные шведы в данном случае сопоставили балалайку с свастикой!

В заключение, я искренне верю и надеюсь, что героический украинский народ в скором времени откажется от фашистской бандеровской идеологии и докажет всему миру свое истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Субботники прославляли многие советские поэты, часто он встречается непосредственно у Владимира Маяковского, который назвал его «свободный труд свободно собравшихся людей».Но на самом деле многие и не знают, что в действительности означает это слово.Слышали про такое понятие как наказание «по-христиански», если уж совсем утрировать, то это, когда ребенок «получает» не сгоряча, а карается спустя какое-то время. Так вот, во времена гимназий субботник – это коллективная порка гимназистов за шалости и проступки. Наставники школьников тщательно записывали все, что те натворили, а в субботу приходил день расплаты. Пороли за разное: и за плохое поведение, из успеваемость, и прочее. Так что на самом деле, субботник – исключительно воспитательное мероприятие.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43185270057)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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