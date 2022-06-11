Почему мужчины бросают женщин: причины, факторы, психологические проблемы

Многие представительницы прекрасного пола желали бы знать, почему мужчины бросают женщин. На самом деле это настоящая проблема, которая не дает покоя большому количеству людей быть счастливыми. Некоторые дамы всю жизнь страдают от того, что близкий человек отказывается их понимать. Подобное положение вещей довольно сильно унижает девушку, заставляет ее чувствовать себя неудачницей, никому не нужной особой. Если негативный опыт повторяется множество раз, то он закрепляется в памяти как нормальный, свойственный именно конкретному индивиду.

Впоследствии дама начинает ориентироваться на него, и ей становится трудно построить действительно полноценный равноправный союз. Она постоянно оглядывается на прошлое, опасаясь повторения былых ошибок. Рассмотрим подробнее причины, почему мужчины бросают женщин. В определенной степени они тесно связаны со стадиями отношений и личностными характеристиками обоих партнеров.

Несовпадение характеров

Пару часто образуют люди, не имеющие ничего общего друг с другом. При создании отношений ими руководит страсть. Когда физическое притяжение проходит, оказывается, что партнерам совершенно не о чем поговорить. На самом деле это довольно печально, поскольку сложившаяся ситуация всегда заставляет страдать, не дает возможности начать строить действительно полноценные отношения.

Несовпадение характеров – довольно серьезное основание для разрыва, которое часто изначально не принимается во внимание. Задумавшись над тем, почему мужчины бросают женщин, необходимо отдавать себе отчет в том, имеется ли благоприятное соотношение темпераментов. Если в паре отсутствует необходимое взаимопонимание, глупо ожидать, что отношения вдруг самостоятельно выйдут на более глубокий уровень.

Такое возможно только тогда, когда оба партнера готовы прикладывать множество усилий для сохранения союза. Зачастую бывает так, что женщина постоянно сглаживает неудобные ситуации, а мужчина совершенно не задумывается о последствиях своих поступков. Привыкая жить только для себя, парень и не станет в дальнейшем стараться ради своей подруги.

Любовная зависимость

Женщины часто предпочитают сами себя обманывать. Они поступают так бессознательно, руководствуясь естественной потребностью быть счастливыми. Каждой представительнице прекрасного пола хочется чувствовать себя счастливой и любимой. Однако если рядом находится недостойный партнер, это вряд ли возможно. Героиня бразильского сериала «Воздушные замки», учительница танцев Жанетти однажды произносит такую фразу: «Обмани меня, мне так нравится». Эти слова характеризуют подход многих женщин в любви: они готовы жертвовать собой, терпеть значительные неудобства, лишь бы иметь призрачную надежду на счастье, ощущать себя любимыми. В женщине заложен материнский инстинкт. Нередко она переносит его и на парня, который находится рядом с ней. Любовная зависимость нередко заставляет ущемлять свои интересы, во всем подстраиваться под партнера. Такие женщины прекрасно понимают, что их обманывают, однако не желают это признавать.

Причина тому – недостаток любви к себе, неспособность ценить свою личность. Многие спрашивают: почему, когда женщина бросает мужчину, он меняется? Все просто: увидев перед собой человека, который себя любит и ценит, парень также начинает относиться к своей партнерше с должным уважением. Всем дамам, которые страдают от несправедливого отношения к себе, следовало бы принять во внимание эту закономерность.

Неготовность к отношениям

Иногда супруга не может понять, почему мужчины бросают женщин без объяснений. Не все люди, вступающие в брак, действительно готовы много отдавать. Некоторые парни настроены как раз на то, чтобы получать удовольствие, но особенно не утруждаться самим. Встречаются такие экземпляры, которые привыкают жить за счет женщины. Неготовность к отношениям – частая причина, почему мужчины бросают женщин. Парням хочется развлекаться, а не брать на себя ответственность за благополучие девушки.

Он даже может не осознавать, какую душевную боль испытывает партнерша. Намереваясь построить действительно честные и значимые отношения, необходимо иметь возможность регулярно вкладывать в них, не скупиться, оставить многие эгоистические воззрения. Если человек настроен только на то, чтобы удовлетворять сексуальный голод, то ему стоит поискать возможность других, более свободных отношений.

Вредные привычки

Частое злоупотребление алкоголем полностью притупляет чувство ответственности. Это частая причина, почему мужчины бросают беременных женщин. Они просто не могут принять на себя ответственность за семью. Вредные привычки делают человека слабым и безвольным. Он уже не может делать решительных шагов. Если отсутствует доверие к себе и жизни вокруг, становятся невозможными внешние достижения. В большинстве случаев представительницам прекрасного пола хватает соображения на то, чтобы уйти от таких партнеров и не портить себе жизнь. Алкогольная или наркотическая зависимость лишает человека воли, принципов, рассудка. Такой индивид не может самостоятельно принимать решения, быть ответственным.

Первый год совместной жизни

Когда люди только начинают строить общий быт, конфликты случаются довольно часто. Все потому, что им необходимо привыкнуть к присутствию друг друга, перестроить свою обычную жизнь. Это объясняет, почему мужчины бросают женщин. Людям начинает казаться, что у них ничего не получится и, следовательно, нет будущего. На самом же деле первый год совместной жизни предполагает определенные трудности. Нередко в это время возникают такие конфликты, которые после никогда не будут происходить. Естественно, что людям нужно лучше узнать друг друга, обозначить личные границы, понять и принять поведение второй половинки.

На самом деле это довольно непросто. Необходимо проявить мудрость и терпение, но только тогда, когда ситуация действительно того стоит. Нельзя разводиться, поддавшись лишь сиюминутному желанию. В противном случае можно очень скоро пожалеть о совершенном шаге.

Три года

В некоторых случаях бывает так, что отношения в один момент начинают рушиться. Так кажется только со стороны. Хотя и сами супруги чаще всего оказываются совершенно не готовыми к происходящим изменениям. Три года – такой срок, когда вместе уже прожито какое-то время, но при этом партнеры еще только начинают проходить жизненные испытания. Размышляя над тем, почему мужчины бросают любящих женщин, необходимо оставаться предельно честным с собой. Нужно понимать, что он мог просто испугаться трудностей или банально не рассчитать собственных сил. Обычно в этот период у пары появляется совместный ребенок. Некоторые мужья не выдерживают появившейся ответственности, их может начать раздражать плач по ночам, приводить в отчаяние материальная неустроенность и другие трудности. Думая, почему мужчины бросают женщин, нельзя исключать и этот вариант. Лишь немногим парам удается сохранить любовь на долгие годы.

Стадия «опустевшего гнезда»

Когда люди много лет находятся в браке, они привыкают к тому, что у них имеется общая цель. Многие даже перестают задавать себе вопрос, испытывают ли они подлинные чувства к партнеру. У них есть совместная задача – воспитание детей, и выполнение родительских обязанностей часто ставится на первое место. Хотя это и не совсем правильно, но данное обстоятельство позволяет понять, почему часто мужчина бросает женщину после того, как взрослые дети начинают отдельную жизнь. Став полностью самостоятельными, они перестают быть для родителей связующим звеном, на котором все держалось. Стадия «опустевшего гнезда» в отношениях характеризуется спадом интереса супругов друг к другу. Все потому, что партнерам вновь приходится обретать смысл совместного существования. Некоторые мужья начинают всерьез задумываться о том, что им будет хорошо и без супруги, с которой прожито много лет. Это наиболее частая причина, почему мужчины бросают женщин без объяснений. Необходимо иметь большое мужество, чтобы это признать.

Финансовые сложности

Иногда камнем преткновения становится недостаток денежных средств. Многие мужья вместо того, чтобы стремиться больше зарабатывать, начинают обвинять свою вторую половину в том, что происходит. Некоторым мужчинам недостает тактичности, они не осознают собственную меру ответственности, которая должна подталкивать к решительным действиям.

Если семья испытывает существенные финансовые трудности, то нелегко приходится всем. Мужчина при этом часто чувствует себя субъектом, на которого возложено решение слишком многих задач. Он вдруг начинает понимать, что не всесилен, и боится показать свои слабые стороны. Необходимость постоянно экономить, отказывая себе во всем, не может не расстраивать. Женщины в этом вопросе проявляют большую терпеливость.

Постоянный контроль

Иногда рушатся семьи, в которых на первый взгляд царит полнейшая гармония. Жены часами рассуждают, почему мужчина бросает женщину, которую любит? Дело в том, что представители сильного пола совершенно не выносят, когда их пытаются контролировать. Парень должен чувствовать, что именно от него исходит инициатива. Если девушка старается слишком много на себя взять, в результате сама и страдает. Мужчины не выносят, когда за ними устанавливают слежку, контролируют каждый шаг. Для них это означает посягательство на свободу. Они начинают ощущать себя, словно в ловушке, поэтому и хотят как можно скорее освободиться от тревожащей ситуации.

Неумение ухаживать за собой

Если женщина не следит за внешним видом, то перестает быть интересной для своего избранника. Все потому, что она не готова вкладывать в себя, возможно, жалеет деньги на приобретение привлекательных вещей и косметики. Неумение ухаживать за собой – серьезная ошибка девушки, которая отпугивает парней. В том случае, если представительница прекрасного пола не ценит и не уважает себя, она не должна ждать одобрения от окружающих. Такова людская психология. Почему мужчины и бросают беременных женщин – те просто перестают вызывать к себе интерес. Конечно, подобный шаг не может не расцениваться как предательство, однако природу вряд ли можно обмануть.

Девушкам необходимо уметь ухаживать за собой хотя бы ради того, чтобы удержать любимого человека.

Распущенность женщины

Мужчины испытывают отвращение к тем дамам, у которых было много партнеров. Все дело в том, что их совершенно не прельщает перспектива становиться десятым или двадцатым кавалером. Приятно провести время с такой особой они могут, но жениться – никогда. Распущенность женщины отталкивает, мешает уважать самого себя. По этой причине мужчина бросает женщину. Просто ему не хочется чувствовать себя марионеткой в чужой игре. Тот, кто действительно стремится к глубоким и серьезным отношениям, всегда предпочтет взять в жены порядочную девушку. Только в этом случае молодой человек сможет чувствовать себя уверенно, знать, что его не предадут и не променяют на более выгодный вариант.

Частые жалобы

Мужчины не любят, когда женщина начинает излишне зацикливаться на негативных моментах собственной жизни. Частые жалобы и претензии у них провоцируют появление эмоционального раздражения. Парню с такой девушкой становится просто не интересно продолжать общение. Молодой человек не захочет портить себе настроение или чувствовать непонятную вину за то, что его спутница не разделяет с ним привычных радостей. Любой девушке, прежде чем начинать долгие отношения, рекомендуется проанализировать собственное поведение. Вы ведь не хотите оттолкнуть от себя потенциального партнера?

Измена

Столкнувшись с женской неверностью, парень может глубоко разочароваться в отношениях. Скорее всего, он не захочет видеть рядом с собой человека, который причинил ему множество страданий. Большинство мужчин не могут простить измену, ведь она ущемляет его достоинство. Человек начинает ощущать себя униженным и незначительным. Измена обнаруживает такие проблемы в отношениях, о которых пара и не подозревала. Иногда оказывается, что обман продолжается уже длительное время. В этом случае парень испытывает еще больше негативных эмоций. Измена разрушает отношения, заставляет партнеров сомневаться в собственной позиции.

Потребительский подход

Когда женщина видит в молодом человеке только источник постоянного денежного дохода, это, по меньшей мере, оскорбляет. Мужчина начинает ощущать себя в качестве кошелька, который должен всегда приносить пользу. Имея сугубо материальный интерес, женщина заранее унижает мужчину, заставляет его испытывать массу неприятных впечатлений. Часто парни принимают решение о расставании с девушкой, если начинают подозревать, что та его использует, преследуя определенные личные выгоды. Потребительский подход не может радовать, он приводит только к разочарованиям.

Требования и угрозы

На самом деле мужчины стараются всеми силами избегать таких женщин. Им не нравится чувствовать себя связанными и подчиненными внешними обстоятельствами. Если девушка начинает чего-то требовать и при этом прибегает к явным угрозам, ей не следует ожидать положительного решения. Некоторые молодые дамы удивляются, почему у мужчин возникает желание бросить женщину? Ответ очевиден: не нужно быть навязчивой. Каждый нормальный парень хочет чувствовать, что инициатива исходит исключительно от него. Настойчивые требования и угрозы не помогают обрести личное счастье, об этом обязательно надлежит помнить.

Таким образом, существует множество причин, почему мужчина бросает любимую женщину. Следует помнить о том, что любой союз – это результат обоюдного соглашения, в котором прежде всего должно присутствовать желание сделать счастливой свою вторую половинку. Если молодой человек стремится жить только ради себя, значит он еще не готов к серьезным отношениям. Тот, кто действительно любит, хочет отдавать любовь, делится своим позитивным настроением, строит счастливые планы на будущее.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2497971522226882705/

А вы знали об этом?

В Древнем Риме мужья уступали своих жён другим мужчинам. Эта практика не была редкостью, особенно среди высших классов, и не считалась эксцентричной и неудобной. В его основе лежала идея о том, что женщины детородного возраста обязаны производить как можно больше потомство, чтобы обеспечить продолжение высших классов.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43088733433)

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