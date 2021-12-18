Кто такие дети-кристаллы

Все говорят о том, что на земле сейчас в большом количестве рождаются принципиально новые дети, которые обладают сверхъестественными способностями. Журналист и молодая мама Светлана Кольчик выясняет подробности.

«У тебя, скорее всего, будет ребенок-кристалл, они сейчас очень часто рождаются!» Когда я была беременна, одна моя знакомая произносила это каждый раз, когда мы встречались. (Эта девушка — владелец салона красоты, но основная сфера ее интересов — эзотерика). До этого я слышала только о детях-индиго, которые считаются предшественниками «кристаллов». В конце 1960-х, в расцвет эпохи New Age, в моду вошли эксперименты с биоэнергетикой и исследования цвета человеческой ауры с помощью высокочастотных фотоприборов. Примерно тогда же впервые заговорили о «новых детях» с аурой цвета индиго — счита­ется, что массово они стали появляться на свет после 1975 года. Изначально больше всего (не менее 40% от всех младенцев) их рождалось в США, Эстонии и Финляндии, а сейчас индиго в огромном количестве есть практически во всех частях света — в России, Западной Европе, Китае. Йоги говорят, что у детей-индиго более всего активирована чакра третьего глаза, отвечающая за интуицию (этот энергетический центр в индийской живописи символизирует цвет индиго) и мудрость.

Но индиго, как настаивают эзотерики, а следом за ними и психологи с педагогами, — это всего лишь начало. Настоящие новые люди стали рождаться недавно — после 1995 года. Их биополе излучает чистые и мощные энергетические колебания — диагностика ауры таких детей показывает переливчатые пастельные оттенки с преобладанием фиолетового (в Индии это цвет верхней чакры, отвечающей за связь с Творцом), а также белого цвета, символизирущего высокий духовный уровень и просветленность. Кристаллы время от времени рождались и раньше — из них вырастали великие путешественники, ученые, мистики, художники и музыканты. Но массово кристаллы начинают появляться на свет именно сейчас. Некоторые связывают этот феномен со сменой космических эпох — мы переходим в новую Эру Водолея, управляющего информацией, когда, согласно множеству пророчеств, на Землю придет качественно новая раса, отличаю­щаяся от современных людей больше, чем кроманьонцы (которые, кстати­, появились именно в приход прошлой Эры Водолея) от неандертальцев. Поэтому многие верят, что кристаллы могут быть первыми представителями нового человечества, которые пока не вписываются в существующую матрицу. Трехлетний мальчик рассказывает, как до своего рождения он с помощью бога выбирал себе маму Американская писательница, психолог и экстрасенс Дорин Вёрче — одна из самых известных в мире исследователей феномена детей-кристаллов. Несколько лет назад вышла ее книга The Crystal Children. A guide to the Newest Generation of Psychic and Sensitive Children (в России она издана под названием «Кристальные дети. На смену Индиго: Дети — служители Света»). Автор собрала десятки историй родителей, рассказывающих про своих необычных детей. Большинство докладывают одно и то же: их дети поздно начинают говорить, но при этом трудностей в коммуникации у них не возникает, потому что окружающие умудряются понимать их без слов, у них проницательный взгляд, способность читать чужие мысли, дар предвидения, очень высокая чувствительность (они, как кошки, без труда считывают настроение окружающих), склонность к трансовым состояниям, скачки энергии — они заряжаются, бывая в одиночестве, на природе или общаясь с животными, но быстро теряют энергию среди больших скоплений людей. Эти дети абсолютно самодостаточны (многие, когда чуть-чуть подрастают, жалуются, что чувствуют себя в этом мире чужими), но обладают фантастической эмпатией — некоторые из них утверждают, что чувствуют, когда больно животному или растению. Многие родители кристаллов утвер­ждают, что им нет необходимости учить своих детей, что-то им объяснять — наоборот, эти дети учат своих родителей. Неудивительно, что в школе кристаллы ведут себя странно — им кажется, что они и так уже все знают, правда, часто на непостижимом для обычных людей уровне. Говорят еще, что у кристаллов нет Эго, потому что они соединены со своим высшим «Я». Кармы у них тоже нет — их души отработали в прошлых жизнях все уроки и сейчас пришли в мир учить других. И они действительно учат. Я слышала немало рассказов — от российских родителей, которые абсолютно равнодушны к эзотерике и не спешат объявлять членов своей семьи кристаллами, — что им периодически приходится слышать от своих детей. Сын моей подруги в два года заявил, что не хочет носить памперсы, так как это «плохо для природы». Четырехлетний сын знакомых говорит в детском саду, что пришел из мира, где на радуге сидят ангелы и поют песни, и что скоро мир станет именно таким. Еще один трехлетний мальчик рассказывает, как до своего рождения он с помощью Бога выбирал себе маму. Мальчик семи лет любит рассуждать о том, что цивилизации, достигнув своего расцвета, непременно должны исчезнуть — происходит, как он говорит, «взрыв изнутри», и это может случиться и с нами, если мы не найдем альтернативные источники энергии, — на эту тему он уже сделал множество рисунков. Впрочем, многие ученые отрицают существование детей-кристаллов, считая это мистификацией. Популярно мнение, что родителям сложных детей гораздо проще и приятнее считать их уникальными, нежели проблемными. Многим не вписывающимся в стандарты и нормы детям сегодня ставят диагнозы СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивность, а также аутизм. Но так или иначе все согласны, что большинство детей сейчас разительно отличаются от нас в их возрасте, не говоря уже о предыдущих поколениях. Я еще не знаю, каким будет мой сын, но его отец точно попадает под определение индиго. Источник : https://mistika.temaretik.com/2369759801355537118/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Одесская афера века с продажей подделки «Тиары Сайтаферна» в музей Лувра (https://otari.mirtesen.ru/blog/43865011393/) Александр Шубин: Как большевики готовили Октябрьский переворот(https://otari.mirtesen.ru/blog/43833304179/) Что такое НЭП и зачем его заменили индустриализацией(https://otari.mirtesen.ru/blog/43915397710

Отсюда — их особость: IQ выше среднего, развитые логика и аналитические способности, крайне своебразное видение мира, склонность к асоциальному поведению и гиперактивности (в США и некоторых других западных странах это лечат­ риталином — сильным психостимулятором, который называют «детским кокаином») или, наоборот, замкнутость, отрицание стерео­типов, независимость, нежелание подчиняться авторитетам. Есть мнение, что именно благодаря нестандартному мышлению поколения индиго в последние тридцать лет человечество совершило невиданный прорыв в компьютерных и информационных технологиях. Психологи причисляют к типу индиго Стива Джобса, основателя Facebook Марка Цукерберга, Барака Обаму, многократного чемпиона мира по гольфу Тайгера Вудса, Эминема, Орландо Блума, Анджелину Джоли, Дакоту Фэннинг, Джонни Деппа, принцев Уильяма и Гарри, Грегори Смита, который входит в главную десятку детей-вундеркиндов мира и в 12 лет был выдвинут на Нобелевскую премию.