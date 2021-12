Кто такие дети-кристаллы

Американская писательница, психолог и экстрасенс Дорин Вёрче — одна из самых известных в мире исследователей феномена детей-кристаллов. Несколько лет назад вышла ее книга The Crystal Children. A guide to the Newest Generation of Psychic and Sensitive Children (в России она издана под названием «Кристальные дети. На смену Индиго: Дети — служители Света»). Автор собрала десятки историй родителей, рассказывающих про своих необычных детей. Большинство докладывают одно и то же: их дети поздно начинают говорить, но при этом трудностей в коммуникации у них не возникает, потому что окружающие умудряются понимать их без слов, у них проницательный взгляд, способность читать чужие мысли, дар предвидения, очень высокая чувствительность (они, как кошки, без труда считывают настроение окружающих), склонность к трансовым состояниям, скачки энергии — они заряжаются, бывая в одиночестве, на природе или общаясь с животными, но быстро теряют энергию среди больших скоплений людей. Эти дети абсолютно самодостаточны (многие, когда чуть-чуть подрастают, жалуются, что чувствуют себя в этом мире чужими), но обладают фантастической эмпатией — некоторые из них утверждают, что чувствуют, когда больно животному или растению. Многие родители кристаллов утвер­ждают, что им нет необходимости учить своих детей, что-то им объяснять — наоборот, эти дети учат своих родителей. Неудивительно, что в школе кристаллы ведут себя странно — им кажется, что они и так уже все знают, правда, часто на непостижимом для обычных людей уровне. Говорят еще, что у кристаллов нет Эго, потому что они соединены со своим высшим «Я». Кармы у них тоже нет — их души отработали в прошлых жизнях все уроки и сейчас пришли в мир учить других.