20 невероятных индийских традиций

Индия является одной из самых культурно богатых стран в мире. Здесь одновременно существуют десятки религий и говорят на 24 разных языках! В такой ситуации неизбежно то, что многие странные традиции и убеждения становятся устойчивыми и непоколебимыми. Вот некоторые из самых необычных традиций Индии:

1. Все религии, существующие в мире, встречаются в Индии.

Такие религии, как индуизм, буддизм, шаманизм и джайнизм, появились в Индии.

2. Девочки, достигая 7-летнего возраста, выходят замуж за собаку.

Считается, что эта собака защищает девочку, пока та действительно не выйдет замуж.

3. Мальчиков бросают с приличной высоты.

Индийцы верят, что это принесет удачу и здоровье ребенку.

4. Знакомый нам выкуп существует в точности до наоборот: невесты платят немного денег мужчине, чтобы выйти замуж.

И это называется "драхома".

5. Индийцы женят лягушек.

Они считают, что брак лягушек порадует Бога дождя.

6. Женщина, чей супруг умер, сжигает себя, либо ее сжигают.

Считается, что женщина, чей муж умер, плохая, и умер он именно потому, что она не была хорошим человеком. Поэтому если вдова сжигает себя, она будет очищена от всех своих грехов и отправится к своему супругу. Это называется традицией «Сати».

7. В Индии одежда является частью социальной классификации.

8. Индийские свадьбы украшаются множеством цветов бархатцев.

Индийцы верят, что бархатцы приносят счастье и удачу.

9. Фестиваль под названием "Holi Fest" ежегодно проходит в Индии: тысячи людей наслаждаются разноцветными порошками, посыпая ими друг друга.

Во время фестиваля все веселятся вместе, выбрасывая плохую энергию, старики забывают об одиночестве, общаясь с детьми и подростками.

10. Во многих частях Индии считается неуважительным, если женщина обращается к своему мужу по имени.

Обращение должно быть только на Вы и без использования имени супруга.

11. В Индии 6 сезонов: весна, лето, осень, зима, летний муссон и зимний муссон.

12. На индийских свадьбах для жениха и невесты зажигается священный.

Жених и невеста 4 раза проходят вокруг огня, а затем наперегонки бегут к своим стульям. Считается, что тот, кто первым добежит до стульев и сядет - будет главным в семье.

13. Марихуана является законной во многих регионах.

14. На похороны индийцы надевают белое.

15. Во многих регионах распространено многоженство.

До начала английской оккупации многоженство было распространенным явлением. Теперь это происходит только в некоторых областях.

16. Самоубийство рассматривается как добродетельный поступок, а не грех.

Человек, который решил совершить самоубийство, постится в течение 3 дней, а затем кончает с собой выбранным способом.

17. Фестиваль Кумбха Мела, крупнейший в мире по количеству участников, ежегодно проводится в Индии.

Кумбха Мела - один из главных индуистских праздников. Считается, что в определенные дни на протяжении примерно 2 месяцев, начиная с 14 января, звезды выстраиваются таким образом, что на землю капает нектар бессмертия. Нектар проливается в Ганг и другие священные реки, и все, кто принимает омовение в этот момент, очищаются от плохой кармы и обретают божественную природу.

18. Индийцы в туалете используют левую руку.

Поэтому они никогда не едят левой рукой.

19. Индийцы верят: все, кто омылся в реке Ганг, будут очищены от грехов. Именно поэтому, пепел после сжигания покойников сбрасывается в реку.

Они считают, что река, которая, по их мнению, принадлежит Богу Ганге, никогда не будет загрязнена. Но река настолько грязная, что в ней содержатся бактерии, которые являются возбудителями многих болезней. Говорят также, что в реке сотни неопознанных трупов.

20. Индийцы не поклоняются коровам, но считают их священными животными.

Считается, что Бог Кришна вышел из тела коровы. А это значит, что коровы могут свободно ходить по улицам и даже входить в храмы.

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