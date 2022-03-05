Чудотворная икона Пресвятой Божьей Матери, именуемая «Одигитрия» Смоленская, известна на Руси с древнейших времен. «Одигитрия», в переводе с греческого языка, значит «Путеводительница». Есть несколько версий происхождения этого названия, но то, что Пресвятая Богородица для всех православных христиан является путеводительницей к вечному спасению, неоспоримая истина.

По Церковному преданию, Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы по просьбе правителя Антиохии Феофила, для которого он написал сочинение о земной жизни Христа, известное как Евангелие от Луки. Когда Феофила не стало, образ был возвращен в Иерусалим, а в V веке благоверная императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала Одигитрию в Константинополь сестре императора царице Пульхерии, которая поставила святую икону во Влахернском храме.

На Русь образ попал в 1046 году. Греческий император Константин IХ Мономах (1042-1054), выдавая свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила название Одигитрия Смоленская.

Успенский собор (Смоленск)

История Смоленской иконы Божией Матери

В 1238 году к Смоленску подступила рать хана Батыя. В той рати находился воин-великан, который, по легенде, один стоил чуть ли не целой рати. Все смоляне вышли на молитву перед образом Смоленской Одигитрии-Путеводительницы. Татары уже подошли почти вплотную к городу, до него по нынешним меркам оставалось не более 30 с лишним километров, когда некий пономарь в Печерском монастыре за пределами города в видении увидел Богородицу, которая повелела ему привести к Ней воина по имени Меркурий.

Войдя в Печерскую церковь, Меркурий воочию увидел Богоматерь, сидящую на золотом престоле с Младенцем на руках и окруженную ангелами. Богородица сказала, что Меркурий должен спасти Ее собственный удел от поругания, чем еще раз указала на особое Ее покровительство над Смоленской землей. Также Она поведала ему и о скорой мученической смерти его, и о том, что Она Сама не покинет его, а будет с ним до конца.

Следуя повелению Богородицы, самоотверженный православный воин Меркурий поднял всех горожан, готовя их к осаде, а сам ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Затем в неравном бою с захватчиками он сложил голову на поле брани. Его останки были погребены в Смоленском соборе. Вскоре Меркурия причислили к лику местночтимых святых (память 24 ноября), местночтимой была объявлена и Смоленская икона Божьей Матери, а о подвиге его сложили легенду «Слово о Меркурии Смоленском», которая датируется примерно XV – XVI веками. Причем в легенде сказано, что после погребения Меркурий явился тому же пономарю и велел повесить на место его упокоения щит и копье, принадлежавшие ему при жизни.

Сандалии святого мученника Меркурия - одна из святынь кафедрального собора Смоленска

В 1395 году Смоленское княжество попало под протекторат Литвы. В 1398 году, чтобы избежать кровопролития в Москве и смягчить острые отношения между польско-литовскими правителями и Москвой дочь литовского князя Витовта Софья была выдана замуж за сына Дмитрия Донского великого князя Московского Василия Димитриевича (1398-1425). Смоленская Одигитрия стала ее приданым и была перенесена теперь уже в Москву и установлена в Благовещенском соборе Кремля по правую сторону от алтаря.

Благовещенский собор (Московский Кремль)

В 1456 году, по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом, икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск. 28 июня по старому стилю у монастыря Саввы Освященного на Девичьем поле в Москве при большом стечении народа икону торжественно препроводили до излучины Москвы-реки, откуда начинался путь до Смоленска. Был отслужен молебен. Спустя полвека в 1514 году Смоленск был возвращен Руси (штурм города русскими войсками начался 29 июля – на следующий день после празднования Смоленской иконы).

В 1524 году в память об этом событии великий князь Василий III заложил на том месте, откуда провожали смоленский первообраз Одигитрии, Богородице-Смоленский монастырь, который мы знаем больше как Новодевичий монастырь. Монастырь был освящен и начал действовать в 1525 году. С этого периода началось общероссийское прославление иконы, официально установленное Церковью.

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь на Девичьем поле в Москве

Однако и москвичи не остались без святыни – в Москве остались две копии чудотвоной иконы. Одна была поставлена в Благовещенском соборе, а другая - "мера в меру" - в 1524 году в Новодевичьем монастыре, основанном в память возвращения Смоленска России. В 1602 году с чудотворной иконы был написан точный список (в 1666 году вместе с древней иконой новый список возили в Москву для поновления), который поместили в башне Смоленской крепостной стены, над Днепровскими воротами, под специально устроенным шатром. Позже, в 1727 году, там была устроена деревянная церковь, а в 1802 - каменная.

Смоленский чудотворный образ вновь явил свое заступничество во время Отечественной войны 1812 года. 5 августа 1812 года, когда русские войска оставляли Смоленск, икону вывезли в Москву, и накануне Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу.

Молебен перед Бородинским сражением

26 августа, в день сражения в Бородино, три образа Богородицы – древний образ Смоленской Одигитрии вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией Матери крестным ходом обнесли вокруг столицы, а затем отправили к больным и раненым солдатам в Лефортовский дворец, чтобы те могли поклониться святыням, поблагодарить перед ними Матерь Божью за заступничество и попросить о выздоровлении. Перед оставлением Москвы икона была перевезена в Ярославль.

После победы над неприятелем, 5 ноября 1812 года, по распоряжению Кутузова, икона Одигитрии вместе с прославленным списком была возвращена в Смоленск в родной Успенский собор.

В 1929 году Успенский собор был закрыт, но осквернению и разорению, как многие другие храмы и церкви в тот период, не был подвержен. Сведения, которые можно считать достоверными, о Смоленской иконе Божьей Матери – первообразе других, последующих списков обрываются в 1941 году, после взятия немецкими войсками Смоленска. Тогда, в начале августа 1941 года, в ставку немецкого командования поступило сообщение, что список иконы, приписываемой по историческим сведениям кисти евангелиста Луки, находится на прежнем месте, в неплохом состоянии, икона считается чудотворной и место ее нахождения – место поклонения и паломничества. Больше о той иконе ничего неизвестно.

Сейчас на месте пропавшей иконы находится список середины XVI века, который не уступает своей предшественнице в количестве чудес и в народном почитании, но Одигитрию апостольского письма все еще ждут в Смоленске, все еще верят, что придет время, и она явит себя из какого-нибудь тайника, где чудесным образом сохранялась все эти годы, как уже это когда-то было.

Икона Божией Матери Одигитрия Смоленская Надвратная, список со знаменитой Смоленской Иконы. Когда-то она висела над вратами Смоленского Кремля, сейчас она хранится в соборе на месте утерянной в 1941 году смоленской иконы.

Списки с иконы

Существует много чтимых списков с чудотворной Смоленской Одигитрии. Многие списки с той, первоначальной, но утраченной иконы стали чудотворными (всего более 30) - Игрецкая Песочинская, Югская, Сергиевская в Троице-Сергиевой лавре, Костромская, Кирилло-Белозерская, Святогорская, Соловецкая и др.. Все эти образа в разное время и в разной мере явили свои чудотворные свойства.

Иконография

Об иконографических особенностях образа осталось сведений немного, так как икона, как известно, была утрачена в 1941 году, и никто поэтому ее изучением не занимался. Известно лишь было, что иконная доска была очень тяжелой, грунт приготовлен из мела на клею, как это делалось в древности, и обтянута холстом.

Богородица держит на левой руке Младенца, правая рука Господа поднята в благословляющем жесте, в левой руке Его – «свиток учения». На оборотной стороне были написаны вид Иерусалима, Распятие и надпись на греческом – «Царь распят». В 1666 году икону поновляли, и у Распятия появились более поздние изображения Пречистой и Иоанна Богослова.

Иконографический образ Смоленской иконы очень схож с ИВЕРСКОЙ иконой Божией Матери, но отличается строгостью расположения фигур и выражения лиц Богородицы и Богомладенца.

Значение иконы

Святая икона Божией Матери Одигитрии - одна из главных святынь Русской Церкви (наряду с Владимирской и Казанской).

Со Смоленской иконой Божьей Матери связан удивительный исторический материал, который через пути ее странствования по западным русским землям отмечает все самые важные события в истории России вплоть до прошлого века. Можно сказать, что ни одно событие, где требовалось заступничество Той, что на ней изображена, не обходилось без Ее вмешательства. Одигитрия-Путеводительница указывала и защищала наш запад от захватнических интересов сопредельных государств, стремившихся установить свое влияние в российском государстве и военным, и политическим способами. Но даже отступления, которые сопровождались переносом чудотворной святыни из ее главного удела – Успенского собора в Смоленске, были лишь стратегической необходимостью, а никак не согласием с присутствием и правлением иноземцев и довлеющей латинской верой на нашей земле. Соборные молитвы перед ней смолян, москвичей приносили свои чудесные плоды – рано или поздно враг был изгнан, и Смоленская Одигитрия возвращалась домой, в Смоленск.

Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Матерь Божия через Свой святой образ заступает и подкрепляет нас, путеводствуя ко спасению, и мы взываем к Ней: "Ты верным людям - Всеблагая Одигитрия, Ты - Смоленская Похвала и всея земли Российския - утверждение! Радуйся, Одигитрие, христианом спасение!"

Празднование

Празднование Смоленской иконы Божьей Матери совершается трижды в год – 28 июля/10 августа, установлено в 1525 году, когда чудотворный образ был перенесен из Благовещенского собора Московского Кремля в Богородице-Смоленский (Новодевичий) монастырь, основанный Василием III в благодарность Богородице за возвращение Смоленска Руси в годы Русско-литовской войны. Празднество установлено в память о прибытии Смоленской иконы Божьей Матери на Русь в 1046 году.

Второй раз празднование совершается 5/18 ноября в честь победы России в Отечественной войне 1812 года.

24 ноября/7 декабря празднуем Смоленскую икону Божьей Матери, памятуя о победе жителей Смоленска над войсками Золотой Орды по общей молитве народа перед иконой Ее – Смоленской Одигитрией.

Смоленская Божья Матерь помогает всем, обращающимся к ней с молитвами об исцелении от неизлечимых болезней, в поисках семейного мира и в других сложных и неразрешимых ситуациях, как первая заступница за нас перед Богом.

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Кондак, глас 6

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих тя.

Ин Кондак, глас 6

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице: Ты нам помози, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся: Твои бы есмы раби, да не постыдимся.

Молитва

О Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога на­шего Мати, Пречистая Одигитрие Марие! Услыши нас греш­ных и недостойных в час сей молящихся и припадающих к Твоему Пречистому Образу со слезами и умиленно глаголю­щих: изведи нас от рова страстей, Владычице Преблагая, избави нас от всякия скорби и печа­ли, огради от всякия напасти и злыя клеветы, и от неправеднаго и лютаго навета вражия. Можеши бо, о Благодатная Мати наша от всякаго зла сохранити люди Твоя и всяким благодея­нием снабдити и спасти; разве Тебе иныя Предстательницы в бедах и обстояниях, и теплыя Ходатаицы о нас, грешных, не имамы. Умоли, Госпоже Пресвятая, Сына Твоего Христа Бога нашего, да удостоит нас Царст­вия Небеснаго; сего ради всегда славим Тя, яко Виновницу спасе­ния нашего, и превозносим святое и великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемаго Бога, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Госпоже Владычице Богородице, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, о Пренепорочная, Надеждо христиан и Прибежище грешным? При­клони, о Пречистая Владычице, ушеса Твоя к молению моему, Мати Бога моего, не призри мя, требующа Твоея помощи, услыши стенание мое и вопль сердца моего внуши, о Гос­поже Богородице Царице. И подаждь ми радость душевную, подкрепи мя нетерпеливаго, унылаго и нерадиваго к Твоему хвалению. Вразуми и научи мя, како Тебе молитися подобает, и не отступи от мене, Мати Бога мо­его, за роптание и нетерпение мое, но буди ми покров и заступление в жизни моей и приведи мя к тихому пристанищу блаженнаго онаго покоя, и со­причти мя к лику избраннаго Твоего стада и тамо удостой мя воспевати и славити Тя во веки. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2426511143368919166/

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