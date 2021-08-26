Как Рокфеллеры переиграли Ротшильдов на советском пространстве

Крупные американские и европейские банкиры помогали революционерам в царской России, а затем – им же или их последователям удержаться у власти в новой стране, рождённой революцией. Капиталистов вовсе не интересовала идеология, целью была прибыль. Стране Советов после разорения мировой и гражданскими войнами грозил экономический крах, поэтому они охотно пошли на сотрудничество с дельцами от капитализма. Последним же открылась прекрасная возможность не только выгодно для себя давать крупные займы большевикам, но и эксплуатировать русский рынок, продавая необходимые товары.

В негласном соревновании между двумя влиятельными кланами – Ротшильдами и Рокфеллерами, выиграли последние: они в большей степени были связаны с промышленным капиталом (что немаловажно в военное время) и были спонсорами как англосакской, так и немецкой стороны конфликта.

Как Ротшильды потеряли влияние в России после 1917 года?

Александр II – император Всероссийский, Царь Польский и Великий князь Финляндский из династии Романовых.

В 1876 году по соглашению, заключённому с Александром II, Ротшильды имели право совершения сделок с золотом от имени Российской империи. Они к тому времени финансировали большинство правительств, поэтому имели серьёзный вес в этой сфере.

По подсказке Ротшильдов Романовы вошли в «уставной капитал» ФРС США с российским золотом. Но главным интересом Ротшильдов в России была нефть – месторождения в Баку и Батуми. Они всерьёз занялись развитием этой отрасли, применяя для освоения месторождений и транспортировки нефти новые технологии, и вывели на мировой рынок российскую нефть. К 1902 году больше половины добываемой в мире нефти приходилось на Россию.

Такое положение дел никоим образом не могло устраивать нефтяных монополистов США – Рокфеллеров. И вот уже в 1903 году Рокфеллеры организуют в Баку бунты – сжигаются нефтепереработка и вышки Ротшильдов. Рокфеллеры основательно вложились и в большевистскую революцию 1917 года, как результат – Ротшильды были вытеснены из российского нефтяного бизнеса. Добыча и переработка нефти перешли в руки Рокфеллеров, а главным торговым партнёром СССР стали США. Европейский капитал в лице Ротшильдов проиграл американскому капиталу в лице Рокфеллеров.

Как пересеклись интересы Сталина и Рокфеллера?

В 1901-1907 годах Сталин («Коба») оказывал неоценимую помощь Джону Рокфеллеру-старшему, владельцу компании «Стандард ойл» – организовывал одну за другой забастовки в Баку на предприятиях, принадлежавших Ротшильдам и другим нефтедобытчикам. (А. Островский).

Международные банкиры имели кровную заинтересованность в успехе большевицкой революции. Устойчивая версия о финансировании русской революции, её вдохновителей и организаторов «немецкими деньгами», верна только наполовину: воюющая Германия не могла себе позволить такую роскошь без участия банкиров с Уолл-стрит. А те, как раз не видели препятствий к тому, чтобы давать ей выгодные для них займы. Позже они уже сотрудничали с революционными лидерами не опосредованно, а напрямую. Революционеры и банкиры общими усилиями разрушили русскую православную государственность, а затем с большим энтузиазмом стали совместно проводить индустриализацию страны Советов.

В обмен на западные технологии и производственное оборудование в Нью-Йорк потекли несметные богатства (накопленные Россией за всю её историю) – золото, драгоценности, произведения искусства, музейные коллекции. Все воевавшие страны задолжали Соединённым Штатам, но из России туда шёл самый мощный приток золота. В результате – золотой запас США увеличился к 1927 году до 4-х миллиардов.

Джон Дэвисон Рокфеллер в мае 1933 года.

Лев Троцкий взаимодействовал с людьми из орбиты Ротшильдов, а Сталин, занимавшийся организационно-технической деятельностью и финансами, предпочитал сотрудничество с Рокфеллерами – оно началось ещё в эпоху бакинских стачек. Джону Рокфеллеру необходимо было прекратить или хотя бы уменьшить поставки нефти из России на европейский рынок. Сталин активно ему в этом помогал – он стал одним из главных организаторов восстаний в регионе.

Баку превратился в «рассадник революции на Каспии». Помимо череды забастовок на предприятиях нефтедобытчиков и на местах добычи нефти прокатилась волна поджогов. Экспорт сырья снизился до критического уровня. Так связи с большевиками-подпольщиками пригодились Рокфеллерам в чисто экономической сфере, а частные интересы нефтяных магнатов удачно совпали с государственными интересами Соединённых Штатов.

Как Дэвид Рокфеллер начал сотрудничество с Хрущёвым и Брежневым? Дартмутские встречи и визиты в СССР

Американский банкир Дэвид Рокфеллер первый раз посетил СССР в 1962 году, затем он стал руководителем Дармутских встреч американской и советской интеллигенции, а его банк «Чейз» первым открыл свой офис в Москве в 1973-м.

Дэвид Рокфеллер неоднократно контактировал с представителями советского руководства. В 1964 году он обсудил необходимость увеличить торговый оборот между США и СССР на встрече с главой ЦК КПСС – Никитой Хрущёвым. В 1973 (уже после встречи Никсона с Брежневым) Рокфеллер общался с советским премьер-министром Косыгиным. Оба они рассчитывали, что американский конгресс откажется от принятия поправки Джексона-Вэника – этот нормативный акт мог серьёзно навредить торговым отношениям двух стран (их ожидания не оправдались – поправка была принята). Косыгин даже предлагал США сотрудничество в освоении газовых месторождений и строительстве АЭС.

Дэвид Рокфеллер встречается с Хрущёвым.

В тот период взаимоотношений двух стран, когда дипломатические и деловые контакты были сильно ограничены – в период «холодной войны», огромное значение имели Дартмутские встречи. Первая конференция представителей от неправительственных организаций обеих стран состоялась в Дартмутском колледже – отсюда и название. Хотя в дальнейшем места проведения менялись постоянно. Эти встречи давали возможность обговаривать вопросы сближения двух супердержав в экономической и политической сферах, позволяли находить выход из различных международных конфликтов. Довольно длительное время американскую группу возглавлял Дэвид Рокфеллер.

«Реванш» Ротшильдов – это Горбачёв?

Встреча М. Горбачёва и Д. Рокфеллера.

Ротшильды возобновили работу в России, а точнее – в СССР, после ухода Сталина с политической авансцены страны. С середины пятидесятых Ротшильды активно торговали золотом с Госбанком СССР. Рокфеллеры ответили на это демаршем Де Голля – он потребовал у США вернуть золото в обмен на доллары, что стало одним из факторов, приведших к отказу США от «золотого стандарта». Источником ликвидности доллара отныне стала нефть. Не обошлась такая операция без участия советского руководства, благодаря чему настала эпоха брежневского «нефтяного благополучия».

Но в 80-е годы Михаилом Горбачёвым было санкционировано создание Москве международного коммерческого банка, главным акционером которого был швейцарский банк Ротшильдов (Banque Privee Edmond de Rothschild SA). Ставка клана Ротшильдов на Горбачёва оправдала себя сполна – СССР утратил свои позиции в Восточной Европе, экономика страны была окончательно подорвана, были сорваны все внутриполитические скрепы, удерживающие единство страны.

А когда стало ясно, дни СССР сочтены, первым руку помощи Горбачёву протянул именно Рокфеллер. Политик и финансист встретились в России в 1989 году. Рокфеллер перевёл на счета общественного фонда Михаила Сергеевича 75 миллионов долларов.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Груша страданий» - орудие пытки, которое заставляло признаться в чем угодно (https://otari.mirtesen.ru/blog/43683496672/)

Кто из этих милашек всех милее и краше? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43557109697/)

История Руки Мертвеца(https://otari.mirtesen.ru/blog/43088728296)