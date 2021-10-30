Зачем в Ленинграде в разгар войны вернули «царские» названия улиц

15 января 1944 года в Ленинградских газетах «Ленинградская правда» и «Смена» появились сообщения о том, что Исполком Ленинградского горсовета депутатов своим решением вернул старые, дореволюционные названия двадцати городским объектам – улицам, площадям, набережным.

Решение исполкома объяснялось следующим образом: «прежние наименования тесно связаны с историей и характерными особенностями города и прочно вошли в обиход населения, в силу чего обеспечивают нормальные внутригородские связи».

Ленинградцы восприняли это решение с радостью, как своеобразную награду от властей за мужество и стойкость, проявленные в период блокады, до снятия которой оставалось 12 дней. «Нормальные внутригородские связи» — это важно, разумеется. Но чем же на самом деле руководствовался Ленинградский исполком, принимая это решение?



Великая Отечественная война продемонстрировала, помимо всего прочего, что советская власть оказалась, вопреки ожиданиям ее противников, вполне жизнеспособной структурой, сумевшей объединить усилия миллионов советских граждан и сплотить их на борьбу с внешним врагом. Но, вместе с тем, война стала своеобразным индикатором того, что народ совершенно не готов отказываться от своих традиций, перечеркивать многовековую историю и забыть свое прошлое.

Сохранились свидетельства того, что добровольцы, отправляясь на фронт, говорили: «Иду воевать за Россию, а не за эти четыре буквы!» (СССР). Бывший семинарист Сталин, как и большая часть его окружения, не могли этого не чувствовать и не понимать. Особенно эти настроения усилились к зиме 1942-43 года, когда враг подошел к берегам Волги. К этому моменту окончательно оформилось движение в сторону национального, а не искусственного «революционного патриотизма».

Политработники стали вспоминать подвиги Александра Невского, Дмитрия Донского, Ушакова, Нахимова, других знаковых героев русской истории. Были учреждены ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова. Эйзенштейн в Алма-Ате работал над фильмом «Иван Грозный». Наконец, в 1943 году состоялась встреча Сталина с иерархами Русской Православной церкви – митрополитами Московским, Ленинградским и Киевским. На этой встрече было принято решение о проведении Архиерейского собора для выборов Патриарха Московского. Словом, в обществе и в умах произошла небольшая «культурная контрреволюция».

Первым идею вернуть прежние названия улицам и площадям Ленинграда высказал главный архитектор города Николай Варфоломеевич Баранов. Еще в октябре 1943 года он направил на имя первого секретаря Ленинградского обкома партии Жданова докладную записку, в которой предлагал вернуть прежние названия некоторым объектам на карте города. В перечне стояло 20 наименований. Мотивы архитектора, бесконечно любившего город на Неве, были очевидны. Не прижились среди ленинградцев такие названия, как «Проспект 25 октября» вместо «Невский», «площадь Урицкого» вместо «Дворцовая», «площадь Памяти жертв Революции» вместо «Марсово поле» и так далее.

И до войны, и, в особенности, в дни блокады, ленинградцы использовали настоящие названия улиц и площадей с особенным чувством, как еще один бастион борьбы со страшным врагом. Руководство города, разумеется, не могло принимать такое решение самостоятельно, и обратилось к Сталину. Вождь дал «добро». По каждому объекту из перечня, предложенного Барановым, в Смольном было отдельное голосование. Объясняя необходимость переименования тех или иных улиц, приходилось, иной раз, идти на хитрости.

Так, необходимость вернуть прежние имена проспекту 25 Октября (Невский), улице 3 Июля (Садовой), набережной 9 Января (Дворцовая) объясняли тем, что названия, производные от дат – это буржуазная, французская традиция, которая у нас не прижилась. Когда голосовали за переименование Советского проспекта в Суворовский, Жданов сказал: «А что, другие улицы и проспекты у нас не советские? Антисоветские что ли?».

Баранов предложил даже отказаться от названия «проспект Ленина», переименовав его в «Пискаревский проспект». Обоснование было такое – проспект находится на окраине, неблагоустроен, достойна ли такая городская магистраль носить имя вождя? Так, благодаря Баранову, на карту города вернулись Литейный, Владимирский, Адмиралтейский проспекты, Казанская и Измайловская площади, Адмиралтейская набережная, Таврическая улица и т.д. Ленинград был не единственным городом, которому вернули старые названия улиц. В 1945 году исторические названия вернули знаковым улицам и площадям Харькова, Киева, Одессы.

Ольга Ельникова

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогая моя госпожа Ельникова!Не благодаря Баранову вернули «царские» названия улицам Ленинграда ,а из-за трусливого и напуганного палача народов Сталина , когда ему после катастрофического положения на фронтах стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу !Именно тогда,когда от силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее, этот изувер и величайший авантюрист современности приказал вернуть «царские» названия улиц Ленинграда!

Именно тогда в своей знаменитой речи Сталин был вынужден предложить народу страны Советов вдохновляться мужественным образом великих предков: Кутузова, Суворова, Невского и т. д.(правда, у слабоумных ортодоксальных коммунистов этот список вызвал негодование!).

Именно тогда Сталин принял решение заменить «устаревший», по его мнению «Интернационал» , новым, соответствующим духу времени государственным гимном.Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации! Правда, после смерти кровавого диктатора , на всех официальных мероприятиях, по указанию Хрущева, звучала только музыка гимна без текста , чтобы люди не слышали лестных слов о Сталине («Нас вырастил Сталин – на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил»)! Только 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым, в которой больше ни слова не говорилось об «отце нации», зато прославлялась не упоминавшаяся прежде «Партия Ленина – сила народная, ведущая страну к торжеству коммунизма»!

Любопытно также, что Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов! Чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»! Для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи.

Как не парадоксально, но во время фашистского наступления на Москву, по приказу Сталина даже коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был запрещен и внезапно пропал со страниц советских газет. Причиной этого очередного маразма и трусости Сталина стало то, что этот лозунг, по его мнению, мог напоминать советскому солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий и это могло вызвать ненужную симпатию к врагу!

Немаловажно также, что резкий поворот в политике Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда он, обратившись к ней за помощью в мобилизации народа против иностранных захватчиков, убедился, насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа !Именно после этого Сталин повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное отношение Сталина к религии с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе!

Разве можно оправдать «отцовскую заботу» товарища Сталина , когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этому садисту и палачу изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы!

В этом отношении разве можно без сожаления смотреть, например, на памятную табличку«Все умерли! Осталась одна Таня!», установленную в 2005 году на фасаде одного из домов на улице Репина в Ленинграде . Этой леденящей кровь фразой завершился дневник 11-летней погибшей ленинградской девочки Тани Савичевой! Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц нынешнего Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых» , поскольку на этой ,пожалуй , самой узкой улице города зимой 1941– 1942 годов был морг под открытым небом, полностью заваленный в несколько рядов трупами блокадников!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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