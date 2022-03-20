Кем были «Сенные» девушки на Руси и почему их так называли?

"Сенными" назывались русские девушки, которые прислуживали господам и проживали в сенях. К таким женщинам относились те, кто не имел ни мужа, ни семьи, и никогда не состояли в браке и старые девы, которым так и не довелось выйти замуж.

Сенями называлась территория в доме, которая вела от крыльца к избе (иногда этот термин употребляется в отношении помещения деревенского дома до сих пор). Такие девушки проживали в сенях и почти никогда не допускались в господский дом, за исключением тех случаев, когда хозяевам требовалась какая - то помощь или услуга. Прислуга обслуживала дом и господские прихоти, выполняла их приказы и пожелания. Эта категория служанок являлась особенной и иногда господа могли просить их одевать, гладить предметы одежды, заплетать косы и поручать им другие задачи.

Об этих девушках и их предназначении в господских домах часто упоминают русские классики в своих литературных произведениях. Их описание и функции можно встретить на страницах книг Александра Сергеевича Пушкина и Льва Толстого. Отдельно отмечено, что такие девушки относились исключительно к обслуживающему персоналу и никогда не имели ничего общего с господской семьей.

Если требовалась их транспортировать при отправке на новое место жительство, то их никогда не перевозили в каретах и экипажах, девушки ехали в специально предназначенных телегах для перевозки домашнего скарба и господских вещей.

Термин не выходил из употребления вплоть до того момента, как не произошла отмена крепостного права. В это же время почти перестали употреблять термин "сени", а вместе с ним постепенно исчезали и "сенные" девушки.