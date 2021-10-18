Эрмитаж продал картины Ван Гога, да Винчи и другие полотна в виде NFT-токенов на сумму 32 млн рублей

Это случилось в сентябре 2021 года.

Государственный Эрмитаж отчитался о результатах аукциона по продаже NFT-токенов на картины из своей коллекции.

Музей продал пять цифровых копий работ на общую сумму в 32 миллиона рублей.

Все работы были проданы через маркетплейс криптобиржи Binance.

Музей Государственный Эрмитаж продал NFT-токены картин из собственной коллекции на сумму свыше 32 млн рублей. Аукцион проходил на маркетплейсе криптобиржи Binance с 31 августа по 7 сентября. Всего на нем было выставлено 5 работ, самая дорогая из которых, «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, была продана более чем за $150 тыс. (приблизительно 10 млн рублей по курсу на 7 сентября).

Стартовая стоимость каждого токена составляла $10 тыс. в стейблкоине BUSD.

Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» 1490-е-гг. 42×33 см.

фото _ Binance NFT

Помимо «Мадонны Литты» также были проданы цифровые копии работ «Юдифь» Джорджоне,

«Куст сирени» Винсента Ван Гога,

«Композиция VI» Василия Кандинского,

«Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

«Юдифь» Джорджоне. ок. 1504г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

«Юдифь» (итал. Giuditta) — единственная находящаяся в России картина, единодушно атрибутируемая Джорджоне. Хранится в Государственном Эрмитаже, куда поступила из парижского собрания Луи Антуана Кроза, барона Тьера, в 1772 году.

Все токены были созданы в двух экземплярах: один был продан, другой — хранится в Эрмитаже.

Все вырученные от продажи средства перейдут в Государственный Эрмитаж. Победители аукциона также получат видео в формате NFT с моментом подписания купленного ими токена гендиректором музея Михаилом Пиотровским.

Винсент Ван Гог (Vincent van Gogh) «Куст сирени» («Куст. Уголок сада в Провансе», «Куст сирени», «Сирень»)

1889 год. холст, масло. 73 × 92 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Первым владельцем картины был французский поэт и художественный критик Жюльен Леклерк. Около 1906 года картину приобрёл московский предприниматель и коллекционер С. И. Щукин. После Октябрьской революции собрание Щукина было национализировано, и с 1923 года картина находилась в Государственном музее нового западного искусства

В 1930 году картина была передана в Государственный Эрмитаж. С конца 2014 года выставляется на четвёртом этаже здания Главного штаба, зал 413

Василий Васильевич Кандинский. «Композиция VI» 1913г. Холст, масло 195.0 х 300.0 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Моне «Уголок сада в Монжероне». ок. 1876г. холст, масло. 175 × 194 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Картина написана около 1876 года по заказу финансиста и мецената Эрнеста Ошеде в качестве одного из четырёх декоративных панно для его замка Роттебург в Монжероне.

Когда Ошеде разорился, и его имущество (включая коллекцию импрессионистов) было продано соответственно, картина так и не заняла своего места в замке. Картину выкупил известный парижский коллекционер Ж.-Б. Фор, с 1900 года она хранилась в галерее Дюран-Рюэля, который 13 марта 1907 года её выкупил и тут же продал её за 40000 франков московскому купцу и коллекционеру И. А. Морозову[6]. После Октябрьской революции его собрание было национализировано и эта картина среди прочих оказалась в Государственном музее нового западного искусства, а после расформирования музея в 1948 году была передана в Государственный Эрмитаж.

С конца 2014 года выставляется в Галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых в здании Главного Штаба (зал 403)

Существует уменьшенный вариант-эскиз картины (холст, масло; 61 × 82 см), написанный в том же 1876 году; он находится в собрании Музея Барберини в Потсдаме.

NFT (Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен) - это запись в блокчейне, которая свидетельствует о владении определенным цифровым объектом.

Что такое NFT?

NFT (Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен) - это запись в блокчейне, которая свидетельствует о владении определенным цифровым объектом. В основе находится та же децентрализованная цифровая технология, которая лежит в основе криптографических валют, например, TON Crystal или SNTVT. Возникает вопрос: в чем разница между криптовалютами и NFT токенами?

Криптовалюты являются взаимозаменяемыми, все монеты одинаковы между собой и ничем не отличаются. NFT токены отличаются друг от друга, они уникальны, поэтому могут представлять собой уникальные вещи: произведения искусства, личные вещи, право на недвижимость и т. д. NFT токен нельзя заменить другим NFT токеном. 10-долларовую купюру можно заменить на другую 10-долларовую.

Поскольку NFT токены уникальны и хранятся в блокчейне, они являются подлинными цифровыми аналогами реальных вещей, в частности произведений искусства. NFT токены также привносят порядок в цифровой мир - поскольку цифровые объекты можно бесконечно копировать, NFT токены закрепляют право собственности на них. NFT токен является подтверждением того, что цифровой файл действительно является оригиналом.

Приобретая NFT, вы приобретаете не только запись о праве собственности на актив, но и доступ к фактическому активу. Этими активами может быть все, что угодно. На данный момент это в основном произведения цифрового искусства или специальные цифровые карты. Некоторые карты являются полностью виртуальными товарами, существующими только в интернете, а некоторые поставляются в специальных форматах. Небольшое количество NFT является цифровой записью о праве собственности на реальный физический объект.

Стадо мультяшных кошек, видео с Леброном, цифровая картина, состоящая из 5000 уменьшенных изображений - все это недавно было превращено в NFT токены - новый инструмент для цифровой купли-продажи произведений искусства.

NFT токены являются сегодня хайповой темой в мире криптовалют: три года назад весь рынок NFT стоил не более 42 миллионов долларов, а к концу 2020 года он вырос на 705% до 338 миллионов долларов.

Что особенного в NFT токенах?

Для покупателя они предоставляют надежный сертификат собственности на цифровой объект, защищающий уникальность и ценность товара. Интернет позволяет легко дублировать и подделывать что-либо, и без надежной записи в блокчейне о праве собственности, такой как NFT, объект, по сути, ничего не стоит.

Продавцам NFT токены позволяют не только продать что-то сегодня и получить прибыль, но и завтра продолжить зарабатывать. Смарт контракты NFT могут быть запрограммированы так, чтобы первоначальный творец объекта получал определенный процент при каждой перепродаже актива, обычно от 2,5% до 10%. Возможность получения пассивного дохода привлекает многих известных людей, желающих увеличить свой ежемесячный доход.

Например, звезда YouTube Логан Пол продал собственный NFT-мультфильм с изображением себя в стиле тренера Pokémon за 5 миллионов долларов. Роберт Элис, художник из Лондона, продал NFT за 131 250 долларов, что почти в десять раз превышает расчетную цену. NFT - это возврат контроля художникам над своими творениями.

Покупая NFT токен, вы покупаете своего рода штрих-код, почти сертификат подлинности, который служит доказательством того, что определенная версия чего-то в вашем распоряжении является уникальной. Фактически, это новый революционный формат искусства. Тем не менее, стоит понимать, что покупка NFT токена не означает, что в интернете не будет бесконечного количества копий этой вещи. Они будут. Покупая NFT, вы покупаете право собственности на картину или любой другой цифровой объект.

Почему бы людям просто не нажать правой кнопкой мыши на картинку и сохранить ее на рабочем столе? Это ведь бесплатно. Да это так, но, как и в случае с другими коллекционерами, будь то бейсбольные карточки, редкие книги или произведения изобразительного искусства, иметь оригинал - это особенное.

Для ясности, нет визуальной разницы между оригинальной и скопированной версиями.

Вместо одного учреждения, например, банка, имеющего регистр транзакций, блокчейн использует обширную сеть компьютеров, которые несут ответственность за данные друг друга. Это затрудняет полное удаление NFT из сети. Зато есть способ проследить происхождение NFT и историю транзакций.

P.S. Все сведения о картинах даны по Википедии

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