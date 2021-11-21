Никто не может найти начало этого таинственного источника

В течение сотен лет люди задавались вопросом, где может находиться начало карстового источника, известного как Fosse Dionne ("Яма Дионн"), во французском регионе Бургундия, но так и не нашли ответ, потому что в буквальном смысле не могли достичь его дна.



Яма Дионн — это огромный подъём воды, вокруг которого был построен город Тоннер (Tonnerre). Насколько люди помнят, он регулярно фонтанировал огромными массами воды со скоростью около 311 литров в секунду, которые могли увеличиваться до 3000 литров в секунду во время дождей.



Римляне использовали его для питья, кельты считали его священным, а французы в 1700-х годах использовали в качестве общественной бани, но никому не удавалось найти его исток. Многие пытались, некоторые во время попыток погибли, но начало Ямы Дионн так и остаётся загадкой.







Примерно в XVIII веке люди, заглядывая в кажущийся бездонным водоём, начали задаваться вопросом, куда же он ведёт. Одни утверждали, что это портал в другой мир, а другие были уверены в том, что на его дне находится убежище гигантской змеи.







Прошли десятилетия, а загадка Ямы Дионн стала ещё более захватывающей. В 1974 году два профессиональных дайвера спустились в узкие проходы известняковых скал, но вместо того, чтобы найти начало источника, они нашли свой конец, не сумев правильно пройти суживающуюся расщелину.

Позже, в 1996 году, город Тоннер нанял другого дайвера, чтобы добраться до разгадки, но он тоже погиб.

По сей день никто не может найти начало Ямы Дионн. В прошлом году мэр Тоннера нанял профессионального дайвера Пьера-Эрика Дезенье (Pierre-Éric Deseigne), чтобы наконец разгадать эту загадку. Он спустился под землю более чем на 70 метров, осмелившись отдалиться от входа в водоём на 370 метров, но не смог достичь его истока.





Нельзя отрицать, что вода этого карстового источника вытекает из сети подземных известняковых пещер, но в этом случае никому не удалось определить место его начала, а, учитывая судьбу трёх дайверов, которые погибли, пытаясь сделать это, неудивительно, что дайверы не выстраиваются в очередь, чтобы попытаться до него добраться.