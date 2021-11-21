Никто не может найти начало этого таинственного источника

В течение сотен лет люди задавались вопросом, где может находиться начало карстового источника, известного как Fosse Dionne ("Яма Дионн"), во французском регионе Бургундия, но так и не нашли ответ, потому что в буквальном смысле не могли достичь его дна.
Яма Дионн — это огромный подъём воды, вокруг которого был построен город Тоннер (Tonnerre). Насколько люди помнят, он регулярно фонтанировал огромными массами воды со скоростью около 311 литров в секунду, которые могли увеличиваться до 3000 литров в секунду во время дождей.
Римляне использовали его для питья, кельты считали его священным, а французы в 1700-х годах использовали в качестве общественной бани, но никому не удавалось найти его исток. Многие пытались, некоторые во время попыток погибли, но начало Ямы Дионн так и остаётся загадкой.
Примерно в XVIII веке люди, заглядывая в кажущийся бездонным водоём, начали задаваться вопросом, куда же он ведёт. Одни утверждали, что это портал в другой мир, а другие были уверены в том, что на его дне находится убежище гигантской змеи.
Позже, в 1996 году, город Тоннер нанял другого дайвера, чтобы добраться до разгадки, но он тоже погиб.
Прошли десятилетия, а загадка Ямы Дионн стала ещё более захватывающей. В 1974 году два профессиональных дайвера спустились в узкие проходы известняковых скал, но вместо того, чтобы найти начало источника, они нашли свой конец, не сумев правильно пройти суживающуюся расщелину.
По сей день никто не может найти начало Ямы Дионн. В прошлом году мэр Тоннера нанял профессионального дайвера Пьера-Эрика Дезенье (Pierre-Éric Deseigne), чтобы наконец разгадать эту загадку. Он спустился под землю более чем на 70 метров, осмелившись отдалиться от входа в водоём на 370 метров, но не смог достичь его истока.
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