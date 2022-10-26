Секретные похороны Сталина: что с ними было не так

Для «вторых» похорон Сталина на Красную площадь были доставлены 10 железобетонных плит. Некоторые из них пошли на сооружение своеобразного саркофага для гроба. Еще две плиты должны были «придавить» гроб сверху. Однако исполнители отчего-то решили обойтись землей.

Внесли и вынесли

Как известно,Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года. Похороны лидера страны, которыми, к слову, руководил Никита Хрущев, состоялись спустя 4 дня. Несмотря на то, что к этому моменту уже сложилась традиция, согласно которой представителей высшей партийной элиты кремировали, со Сталиным поступили так же, как с Лениным. Как пишет в своей книге «Правда и вымыслы о кремлевском некрополе и Мавзолее» Алексей Абрамов, согласно решению ЦК коммунистической партии и Совета Министров, набальзамированное тело Сталина было помещено в Мавзолей рядом с саркофагом Ленина.

Однако спустя всего 3 года тот же Хрущев на ХХ съезде КПСС зачитал свой доклад «О культе личности и его последствиях». Впоследствии доклад был опубликован в прессе и получил множество откликов, как положительных, так и отрицательных. Некоторые вносили предложения о том, что теперь делать с телом Сталина, которое все еще находилось в Мавзолее. Так, в сборнике документов «Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС», составленном Виталием Афиани, приведено письмо бухгалтера из Казани И.Р. Разова, вопрошавшего: «Не пора ли поставить вопрос о том, чтобы тело Сталина кремировать и поместить в Кремлевской стене?».

Секретные похороны

То, что тело Сталина после сенсационного доклада необходимо вынести из Мавзолея, было понятно всем. Но вот что с ним делать дальше? Сын Никиты Хрущева, Сергей, в книге «Никита Хрущев» писал о том, что отец предлагал похоронить Иосифа Виссарионовича на Новодевичьем кладбище, где обрела покой супруга вождя. Однако Секретарь ЦК КПСС Нуритдин Мухитдинов напомнил Хрущеву о том, что Сталин был помещен в Мавзолей по решению правительства, а, значит, вряд ли «народ хорошо воспримет» подобные передвижения останков. Кроме того Секретарь предположил, что кто-нибудь может попытаться выкрасть останки Сталина. Хрущев согласился с доводами Мухитдинова. Так было принято решение захоронить тело у Кремлевской стены.

«Вторые» похороны Сталина состоялись в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года. Подготовка к погребению началась еще вечером. По утверждению авторов издания «Вождь» Асхада Шэуджена, Евгения Харитонова и Георгия Галкина, к 18 часам Красная площадь была очищена от посетителей, а к 21 часу солдаты выкопали могилу и подвезли к ней 10 железобетонных плит. Из этих плит был выложен своеобразный саркофаг, куда и опустили гроб с телом Сталина. Планировалось, что сверху гроб накроют двумя плитами из железобетона. По словам Владислава Артемова, автора книги «Государственные и духовные лидеры», так распорядился сам Хрущев. «Как будто боялся его (Сталина) возвращения» — пишет Артемов.





Спешка организаторов

Возможно, Никита Хрущев опасался того, о чем предупреждал его Мухитдинов, то есть похищения останков. Как бы то ни было, гроб так и не накрыли железобетонными плитами. По крайней мере, на данном факте настаивает Василий Веденеев, автор издания «Великие тайны Сталина». Аналогичного мнения придерживается и Лев Колодный, написавший книгу «Кремль и Красная площадь». Колодный также опровергает миф, согласно которому гроб с телом Иосифа Виссарионовича залили бетоном. На самом деле гроб просто засыпали землей. Веденеев предполагает, что от плит отказались, так как их установка требовала времени, а исполнители похорон слишком торопились.

Действительно, погребение было произведено в спешке и втайне от общественности. Недаром Владимир Суходеев на страницах своей книги «Легенды и мифы о Сталине» использует при описании похорон Сталина выражение «под покровом ночи». Партийные боссы опасались реакции населения и беспорядков, поэтому и торопились. Они знали, что нечто подобное может произойти еще в 1956 году. Так, в сводке откликов на доклад Хрущева, собранной заместителем редактора «Правды» и хранившейся под грифом «Секретно», имелось, например, письмо от некоего Г.Е. Путышева из Красноуфимска, который спрашивал о том, где были члены Политбюро и почему они «не указали Сталину на его ошибки и своевременно не одернули его».

Юлия Попова.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что после выноса зловещего тела тирана из Мавзолея , китайцы попросили Хрущева отдать им саркофаг с телом Сталина, на что Хрущев по своей наивности и недальновидности поначалу согласился , сказав: «Неужели вам нужна эта дохлая кляча? Ну, берите ее!».Однако соратники сумели отговорить Никиту Сергеевича от этого шага, мотивируя тем, что , если тиран был кем-то убит, то китайцы, заполучив тело Сталина, могли провести экспертизу, обнаружив и растрезвонив на весь мир настоящую причину смерти изувера. Видимо поэтому многие историки утверждают, что якобы останки Сталина перед захоронением у Кремлевской стены были кремированы, чтобы навсегда скрыть правду о подлинной смерти злодея !Правда, остались удаленные при вскрытии трупа Сталина его мозги, которые до сих пор не подверглись экспертизе, видимо, для

Однако главная причина отказа заключалась в другом. Если бы Хрущёв отдал своим политическим противникам их «святыню», те построили бы для «отца народов» новый мавзолей в Пекине или Тиране. Для Хрущёва это означало бы косвенное признание права Сталина на посмертные почести и поклонение. С этим разоблачитель «культа личности» смириться никак не мог. Лишенные сталинской мумии, его последователи занялись увековечиванием памяти вождя. В Албании статуи Сталина высились на улицах и площадях до момента падения коммунистического режима. В Китае же памятники, обелиски и бюсты-портреты советского лидера сохраняются по сей день.





В принципе, важно даже не то, был ли убит товарищ Сталин, а главное то, что его смерти желали многие его соратники, которые каждый божий день ждали расправы и репрессий со стороны кровавого диктатора! Известный современный исследователь Юрий Игнатьевич Мухин в своей знаменитой книге «Убийство Сталина и Берии» однозначно доказал, что незадолго до своей смерти Сталин предпринял новую попытку провести новую волну жестоких репрессий и отсечь партократию от власти. Именно это и явилось основной причиной убийства озверевшей партократией дряхлеющего и ненавистного им тирана!

К сожалению, единственным «наказанием» Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! К счастью, на родине тирана, в Грузии, «благодарные» соотечественники, полностью разобравшись в преступной деятельности тирана , уничтожившего весь цвет грузинской интеллигенции, снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ? Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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