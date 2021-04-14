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В Китае и России переосмысливают наследие Чингисхана

В Китае и России переосмысливают наследие Чингисхана

 

В городе Хоххот – столице китайской провинции Внутренняя Монголия – появилась новая площадь Чингисхана, в центре которой расположена массивная конная статуя завоевателя. Рядом с площадью шумит бульвар Чингисхана, выдержанный в монгольском стиле с его куполообразными крышами и элементами в бело-синих тонах.

Может показаться невероятным, чтобы Китай так чествовал Чингисхана, монгольские армии которого захватили в XIII в. страну и правили ею более века. Но в стремлении укрепить контроль над своим монгольским национальным меньшинством Пекин теперь утверждает, что поскольку Чингисхан покорил Китай, его можно рассматривать как героя Китая.

И это обстоятельство придает поискам могилы Чингисхана определенный геополитический колорит. На вопрос, зачем искать место его захоронения, монголы отвечают по-разному. Например, для того, чтобы найти правильное место поклонения своему герою. Или для того, чтобы привлечь мировое внимание к самому Чингисхану и к Монголии. Но, пожалуй, самым частым объяснением является необходимость доказать принадлежность Чингисхана именно Монголии.

В степях Внутренней Монголии, граничащей с самой Монголией, расположен мавзолей Чингисхана. Внутренняя Монголия является территорией компактного проживания монгольского национального меньшинства Китая, насчитывающего больше этнических монголов, чем их проживает в собственно Монголии.

Несмотря на такое название, никто не утверждает, что здесь захоронен Чингис. Однако "мавзолей" все равно представляет собой серьезный памятник монгольскому вождю, подкрепляющий притязания Китая на наследие Чингисхана.

В Китае и России переосмысливают наследие Чингисхана

 

Мавзолей являет собой современную дань традиции, возникшей вскоре после смерти Чингисхана в XIII в. Поскольку местонахождение могилы Чингисхана держалось в секрете, его потомки создали передвижной мемориал, изначально состоявший из нескольких белых палаток под названием "ордос", где монголы могли почтить его память. Палатки сначала помещались на священной горе Бурхан-Халдун в северной Монголии, где, как предполагают, и был захоронен Чингисхан. В итоге, вследствие не дошедших до нас обстоятельств, они в итоге перекочевали на территорию нынешнего Китая.

В первые десятилетия XX в. мавзолей оставался доморощенным мемориальным комплексом из самых обычных палаток, доступ в который был открыт лишь для монголов. После прихода к власти коммунистов в 1949 году подул ветер перемен, официальное мнение о Чингисхане быстро изменилось: в 1950-ых годах власти, явно стремясь укрепить приверженность монголов делу коммунизма, построили на месте мавзолея современный храм. В годы культурной революции Чингисхан был записан в реакционеры, мавзолей был закрыт, а в помещении музея стали складировать соль.

Сегодня китайское правительство вновь пытается сделать упор на "гармонии", царящей в отношениях национальных меньшинств. "Гармония" – это любимое слово Пекина. Для монголов это означает, что Чингисхан снова стал героем – но с китайским колоритом. Его изображают уже не варваром-завоевателем, а представителем большого китайского мира, при котором Китай стал частью империи, которая – единственный раз за всю историю Китая – одержала победу над европейцами на полях сражений.

Ближайший город к мавзолею Чингисхана (находящийся в четырех часах езды от Хоххота) был переименован из Дуншэна в Ордос – монгольское название исторических палаток Чингисхана. В 2005 году в мавзолее была проведена реконструкция стоимостью в 200 млн. юаней (около 30 млн. долларов США). Был построен новый мавзолей и алтарь в главном храме, к которому монголы могут приносить Чингису небольшие пожертвования: деньги, брикеты чая, шелковые отрезы.

Мавзолей посещают как сами монголы, так и туристы основной китайской национальности хань. И те, и другие приезжают сюда по своей причине. Монголы едут отдать дань уважения Чингису и попросить о помощи. Один тучный посетитель музея, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что приехал помолиться Чингису и попросить о помощи в предстоящем ему вечером того же дня состязании по реслингу. Но большая часть посетителей музея из числа национальности хань приезжают сюда в составе группового тура по Внутренней Монголии. Посещение мавзолея входит в стандартную программу поездки, включающую, кроме того, катание верхом по степи и традиционные вокально-танцевальные представления. (По словам сотрудников мавзолея, в год музей посещают 35 млн. человек. Судя по картине, которую мы наблюдали, посетив мавзолей в разгар туристического сезона, музей действительно пользуется успехом, но указанная цифра все же представляется сильно завышенной).

В Китае и России переосмысливают наследие Чингисхана

 

Мавзолей, в особенности его новая, реконструированная часть, ориентирована больше на вкусы ханьцев, чем монголов. Так, например, главный храм украшен искусными изображениями 1206 драконов. Драконы изображены на стенах, вырезаны на потолке, нарисованы на вазах. Как подчеркнул один гид, ханец по национальности, драконов весьма уважают ханьцы, а не монголы. "Монгольский народ любит волков и беркутов, а не драконов, – отметил экскурсовод. – Но вы не увидите здесь ни волков, ни беркутов". Близ храма можно видеть новую скульптуру другого традиционно китайского создания – диси. Это животное, напоминающее по виду черепаху, голову которого ханьцы потирают на удачу.

Подобное обращение с Чингисханом вызывает некоторое беспокойство в Монголии, где не затихают слухи, что под мавзолеем находится скрытый музей, в котором якобы хранятся карты, на которых вся территория Монголии находится под контролем Китая. Оно вызывает горькую усмешку и у жителей Внутренней Монголии, куда за последние несколько десятков лет переселилось столько представителей народности хань, что монголы, некогда доминировавшие в ее этническом составе, теперь составляют примерно 15 процентов населения этой территории.

"Это похоже на ситуацию, когда к тебе приезжают гости, – сказал нам о миграции ханьцев один монгол из города Хоххот, попросивший не называть его имени. – Сначала вы привечаете их, … а они располагаются надолго, а потом отбирают у вас ваш дом". Разговаривая с корреспондентом EurasiaNet на площади Чингисхана, он вынул батарейку из своего сотового телефона на случай прослушки его спецслужбами. По его словам, 20 тыс. монголов являются информаторами тайной полиции, хотя никакой открытой политической деятельности в их регионе не наблюдается. Сопротивление монголов, по его словам, довольно сильно, но оно не принимает каких-то конкретных очертаний.

В России также проживает значительное монгольское нацменьшинство – это монгольский народ буряты, проживающие на границе с собственно Монголией. Бурятия занимает особое место в истории жизни Чингисхана: здесь похоронена его мать. И здесь отношение к Чингисхану тоже начинает меняться, хотя происходит это не так открыто, как в Китае.

Русские, которых монголы завоевали в XIII в, традиционно воспринимали Чингисхана как жестокого завоевателя. Некоторые советские истории даже возлагали на татаро-монгольское иго вину за относительное отставание России в развитии в XX веке.

Все это начинает постепенно меняться. Для бурятов Чингис стал символом их нации, ему посвящают песни в стиле хип-хоп, пишут романы. Два брата лет по двадцать с небольшим, Олег и Баир Юмовы, поставили на сцене Бурятского театра драмы пьесу под названием "Степь в крови". Пьеса представляет собой переложение "Гамлета" на средневековый лад. По словам братьев, на творчество их вдохновил пример Чингисхана. По словам Баира Юмова, они пытаются жить по уложению Чингисхана под названием Яса (своде правил, не дошедшем до нас подлиннике, отрывки из которого известны в переложении из других источников). Баир Юмов сравнивает Ясу с кодом японских самураев. "Я хочу соответствовать его заветам и следовать его законам", – подчеркивает он. "Говорят, он был диктатор и тиран, – отмечает Олег. – Но в то время нужен был вождь. Следует понимать, что он был силен не телом, а духом".

Некоторые русские также начинают переоценивать свое отношение к Чингисхану. По мнению представителей влиятельного движения интеллигенции, называемых неоевразийцами, своим завоеванием России Чингисхан фактически способствовал сплочению страны и защитил ее православный уклад от католической Западной Европы. В 2007 году на экраны страны вышел фильм "Монгол" режиссера Сергея Бодрова, также неоевразийца, в котором Чингисхан изображается с определенной симпатией.

Но многие россияне по-прежнему сохраняют негативное отношение к Чингисхану. В частности, русским националистам особенно не нравится тот факт, что его реабилитация идет рука об руку с набирающим силу бурятским национализмом. В России, в отличие от Монголии и Китая, официального памятника Чингисхану не имеется. Правда, власти столицы Бурятии Улан-Удэ недавно воздвигли в центре города памятник герою бурятского эпоса Гэсэру.

В Китае и России переосмысливают наследие Чингисхана

 

Против установки этого памятника возражали группы ветеранов, из-за которых планы дважды откладывались. По их мнению, Гэсэр – "это то же самое, что Чингисхан", говорит Дорж Цыбикдоржиев, сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и руководитель бурятской политической организации под названием "Эрхэ". "Так что представьте себе, что начнется, если они действительно решат воздвигнуть памятник Чингисхану".

В целом, образованные люди в Бурятии – будь то русской или бурятской национальности – относятся к Чингисхану более позитивно, чем рабочий люд обеих национальностей, подчеркивает декан юридического факультета Бурятского государственного университета Джамиля Чимитова, защитившая докторскую диссертацию по теме российской историографии Чингисхана.

Один российский археолог даже полагает, что Чингисхан захоронен в Бурятии у северо-восточного побережья озера Байкал. Правда, его мнение не назовешь распространенным. Буряты же не слишком горят энтузиазмом в связи с поисками его захоронения, отмечает ведущий информационных программ частной телерадиокомпании "Ариг Ус" Герман Галсанов, названной по имени места, где родилась мать Чингисхана. "Зачем? – вопрошает он. – Ничего нового мы все равно не узнаем".

Он вспоминает историю, популярную в бывшем СССР. Говорят, что 1941 году советские археологи вскрыли могилу Тамерлана – потомка Чингисхана, создавшего собственную империю. Это было в узбекском Самарканде. Два дня спустя Германия напала на Советский Союз. "Если такое случилось, когда мы вскрыли гробницу Тамерлана, представляете, что будет, когда мы откроем могилу Чингисхана?", – говорит он.

Источник : https://russian.eurasianet.org/node/57921

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