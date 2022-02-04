Самый воинственный народ: кого боялись в Российской империи больше всего

Этнографы времен Российской империи в один голос твердили — нет более воинственных народов, чем населяющие Кавказ. И даже там, среди калейдоскопа племен, были те, кого опасались даже самые храбрые воины.

Ингушский характер

В 1859 году в журнале «Рассвет» известный исследователь Владимир Лядов опубликовал исследование: «Кавказ в физическом и этнографическом отношении». В этой работе он указал, что характер ингуша отличается удивительной вспыльчивостью, а каждое бранное слово, сказанное при нем, горец воспринимает как высочайшее оскорбление, за которое часто мстит обидчику смертью. Они не дорожат как чужой жизнью, так и своей, вследствие чего отличаются удивительным геройством. Черта эта присуща, как мужчинам, так и женщинам, которые скорей погибнут, но не позволят себя оскорбить.

Ингуши и чеченцы

Ингуши и их соседи чеченцы имеют ряд сходных признаков и относятся к вайнахской группе народов. Часто они выступали в союзе, однако нередки случае столкновений между отдельными тейпами и родами. Царские власти нанимали ингушей для отражения набегов чеченских горцев на равнинную часть Терской области.

Оба народа отличались горской воинственностью, вспыльчивым характером, общими традициями, похожим языком, что не могло не вызвать уважительного отношения друг к другу.

В апреле 1910 года отряд знаменитого на весь Кавказ чеченского абрека Зелимхана ограбил банк Кизляра. Преследуемые властями, преступники ушли в Ингушетию, где нашли приют в ауле Коки на территории тейпа кокурхой.

О том, где находится Зелимхан, узнал глава назрановского округа грузинский князь Андроников. На встрече со старейшинами аула представитель власти потребовал выдать бандита и его людей. Андроников сказал ингушам, что не просит их совершать предательства. Они просто должны попросить Зелимхана вернуться обратно в Чечню. Если абрек уйдет из аула, то все его население на 50 лет освободится от уплаты налогов, в обратном случае родовые башни будут уничтожены, а жители выселены со своих земель. Старейшины решили, что по горским законам гость — подарок Бога и позор хозяину, не сумевшему защитить его. Ингуши отказали князю, после чего правительственные войска окружили селение. Из числа местных юношей было выбрано 12 человек, которые неожиданным прорывом вывели чеченца Зелимхана за пределы аула, при этом половина из них погибла. За ослушание родовые башни тейпа кокурхой разрушили, а 320 ингушей выслали в Сибирь. Этот эпизод ярко демонстрирует, как легко склонные к грабежу ингуши проявляли благородство, и самопожертвование, если того требовал горский кодекс чести.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/171527-samyy-voinstvennyy-naro...

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