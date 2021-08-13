Как пророк Мухаммед относился к армянам

Далеко не все знают - но армяне состояли в своего рода деловой переписке с основателем исламской религии пророком Мухаммедом.

Началось это еще в VII-м веке н.э когда Мухаммед уже объединил под своей властью всю Аравию. И намеревался нести мусульманскую веру уже за пределы полуострова.

Тогда арабский мессия разослал послания всем лидерам крупных окрестных стран, Византии, Персии, Эфиопии и т.д, с предложением мирно принять его религиозное учение. Ответа ожидаемо не получил.

Армянский квартал Иерусалима

Но вот армяне из Иерусалима Мухаммеду все же ответили. Отметим, что на тот момент в Священном городе, находившемся под византийской властью, жила крупная армянская община. Ведущая свое происхождение со времен царя Тиграна II Великого, некогда владевшего Иерусалимом. Имелось здесь и Иерусалимское Армянское патриаршество.

Армянский Патриарх Иерусалимский Абраам, согласно трудам арабского историка Зеки-ал-Дину, ответил, что признает Мухаммеда в качестве одного из великих людей. Хотя, понятное дело, и не пророком.

В 626-м году, Армянский Патриарх Иерусалимский, предвидя скорое усиление власти Мухаммеда, даже лично посетил его на арабской земле, где получил грамоту на неприкосновенность Иерусалимской армянской общины и Иерусалимской Армянской Церкви. Из чего можно сделать резонный вывод - пророк Мухаммед весьма уважал армян как народ и как христиан-единобожников, людей Писания.

Грамота это возымела свое действие. Когда преемник Мухаммеда арабский халиф Омар I взял Иерусалим, то немедля вывел из города всех христиан. Армянам же Омар разрешил собственной особой грамотой и дальше спокойно жить в городе, со своей Христианской Апостольской Церковью.

Умар въезжает в Иерусалим

Кстати, когда Иерусалим уже в XII-м столетии отвоевал у крестоносцев Салах ад-Дин, то он вручил армянам уже третью грамоту на сохранность их общины.

Сегодня армяне владеют на полных правах в Иерусалиме собственным кварталом и частью знаменитого Христианского Храма Гробя Господня.

А Грамоты те по сей день хранятся у армянского Патриарха в Иерусалиме.

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