Технологии «Звездных войн»: 8 научных разработок, основанных на фильме

Давным-давно в далекой-далекой… студии кинорежиссер Джордж Лукас создал одно из самых оригинальных и знаковых произведений научной фантастики - ставшую культовой франшизу «Звездные войны».

Почти 40 лет спустя идеи, представленные в его фильмах, по-прежнему являются основами данного жанра, и даже более того — некоторые ученые пытаются воплотить их в жизни.

1. Световой меч

Технологии «Звездных войн»: «Световой меч».

Наиболее знаковой технологией «Звездных войн» является световой меч, но эксперты всегда считали, что добиться подобного попросту невозможно. Фотоны, из которых состоит свет, уже давно считаются частицами без массы, не взаимодействующими друг с другом, что делает перспективу столкновения пучков света во время битвы на световых мечах маловероятной. Однако в 2013 году исследователи из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института продемонстрировали, что когда пары фотонов проходят через облако переохлажденных атомов, фотоны выходят из него как одна молекула.

Тем не менее, Эрик Дэвис, физик из Института перспективных исследований в Остине, Техас продолжает утверждать, что воссоздание подобного эффекта в реальной жизни с помощью использования ряда приспособлений и криогенного оборудования для производства квантовых газов на расстоянии 0,5 м от конца светового меча попросту нецелесообразно.

Но все не так плохо, если вспомнить о другом оружии: ученые близки к разработке оружия, похожего на бластерные пушки, представленные в «Звездных войнах». Фактически, ВМС США уже продемонстрировали корабельное лазерное оружие, способное сбивать беспилотные летательные аппараты и небольшие суда. А этим летом ВВС США приступили к тестированию другого лазерного оружия, которое в пять раз более мощное, чем версия ВМФ, и достаточно маленькое, чтобы его можно было устанавливать на истребители и военные джипы «Хамви».

2. Гиперпространство

Технологии «Звездных войн»: «Гиперпространство».

В фильмах космические корабли, такие как «Сокол тысячелетия» Хана Соло способны летать между звездными системами, которые находятся друг от друга в десятках световых лет. В «Звездных войнах» силовые установки «гипепривод» позволяли межгалактическим путешественникам прыгать в измерение под названием «гиперпространство», в котором можно быстро добраться из одного места реального пространства до другого. Хотя в фильмах не было рассказано подробно об этом двигателе, идея гиперпространства и движения быстрее скорости света имеет научную подоплеку, как утверждают ученые.

Хотя казалось бы, что невозможно путешествовать быстрее скорости света, нелинейный характер пространства-времени в теории Альберта Эйнштейна предполагает, что пространство может быть искажено, чтобы сократить расстояние между двумя точками. Теоретически можно было бы создать устройство, которое сжимает пространство перед кораблем и расширяет его за ним. Другой задачей было бы создание червоточины или секции пространства, которая изгибается сама по себе, чтобы создать кратчайший «проход» между удаленными точками. Создание подобных искажений потребовало бы экзотической материи с так называемой «отрицательной энергией».

Этот феномен уже был продемонстрирован в лаборатории с использованием эффекта Казимира (взаимное притяжение двух незаряженных параллельных зеркал, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга в вакууме. Причиной этого являются квантовые флуктуации в вакууме. Ранее в этом году лаборатория под названием Eagleworks, основанная в космическом центре NASA «Джонсон» в Хьюстоне, заявила, что создала «варп-привод», который использует этот эффект для создания пространственных искажений в вакууме, но доказательств пока не проследовало.

3. Спидстеры

Технологии «Звездных войн»: «Спидстеры».

Еще один вид транспорта, показанный в «Звездных войнах», скорее всего, будет воплощен в реальности намного быстрее. Ряд фирм в настоящее время пытаются создать рабочие версии «ховербайков», известных как «спидстеры» в фильмах. Aerofex, калифорнийская стартап-компания, разработала автомобиль Aero-X. Он описывается как «воздушный корабль на воздушной подушке, который ездит как мотоцикл и может летать со скоростью 72 км/ч на высоте 3 метра».

Ховербайк, разрабатываемый британской компанией Malloy Aeronautics, по прогнозам, будет разгоняться до скорости более 275 км/ч. Оба «воздушных мотоцикла» от Aerofex и Malloy Aeronautics используют стандартный бензин, но экологичные поклонники «Звездных войн» вскоре могут приобрести футуристическую альтернативу на электроэнергии, которая разрабатывается венгерским государственным научно-исследовательским институтом Bay Zoltan Nonprofit Ltd.

4. Экзопланеты

Технологии «Звездных войн»: «Экзопланеты».

Центральное место в сюжете «Звездных войн» - это существование огромного количества планет, связанных галактической торговой сетью. Но только в 1995 году, спустя почти 20 лет после выпуска первого фильма в 1977 году, была обнаружена первая экзопланета — планета земного типа, расположенная вне Солнечной системы.

В настоящее время уже найдено более 2000 экзопланет, и в 2011 году космический телескоп NASA «Кеплер» открыл первую планету, вращающуюся вокруг двух солнц, точно так же, как вымышленная родина Люка Скайуокера Татуин. Планета, получившая название Кеплер-16б, является безжизненным газовым гигантом. В 2012 году телескоп был использован для обнаружения еще двух планет в бинарных звездных системах, которые очень близки к так называемой жилой зоне (это область вокруг звезды, в которой жидкая вода может существовать на поверхности планеты).

5. Дроиды

Технологии «Звездных войн»: «Дроиды».

Другой особенностью вселенной «Звездных войн» являются дроиды — роботы, которые выступают в роли персональных слуг, пилотов, техников и даже солдат. Сегодня в реальном мире растет число аналогов, начиная от автоматизированных военных беспилотных летательных аппаратов до беспилотных автомобилей Google и роботизированных хирургических помощников.

Этим летом роботы соревновались в состязании Robotics Challenge, проведенном Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Человекоподобные роботы решали сложные задачи, в том числе заключающиеся в вождении транспортного средства, открытии дверей, ходьбе по лестнице и закрытии крана. Стоит отметить, что эти машины были только полуавтономными, то есть оператор-человек почти постоянно контролировал робота. Но робототехника не стоит на месте.

6. Тяговый луч

Технологии «Звездных войн»: «Тяговый луч».

Свет также может помочь воспроизвести еще одну интересную технологию из франшизы «Звездные войны»: тяговый луч, представляющий собой невидимое энергетическое поле, которое может захватывать и перемещать объекты. С начала 2010 года ученые создавали лазеры с необычными профилями интенсивности луча, которые позволяли им притягивать и отталкивать крошечные частицы.

Но только в прошлом году исследователи из Австралийского национального университета побили рекорд расстояния для тяговых лучей, используя лазер в виде пончика, чтобы переместить полые стеклянные шарики на расстояние 20 см, что примерно в 100 раз больше, чем в предыдущих экспериментах.

И всего пару месяцев назад команда из Бристольского университета в Соединенном Королевстве показала, что звук может соперничать со светом в качестве источника будущих тяговых лучей. Исследователи использовали точно подобранную последовательность звуковых волн из массива крошечных громкоговорителей, чтобы создать область низкого давления, которая эффективно противодействует гравитации, левитируя крошечные шарики из полистирола в воздухе.

7. Голограммы

Технологии «Звездных войн»: «Голограммы».

Когда звездолет попадает в ловушку тягового луча имперского линкора, то последней надеждой будет отправить сигнал «SOS» с помощью голограммы. Хотя специально разработанные очки использовались для создания иллюзии 3D-изображения уже в течение десятилетий, полнценное голографическое видео было довольно трудно воспроизвести. В последние годы был возрожден старый сценический трюк, изобретенный Джоном Пеппером в XIX веке, чтобы создать иллюзию призрачного видения на сцене.

В первую очередь, это было сделано, чтобы «воскресить» покойного рэпера Тупака Шакура на музыкальном фестивале Coachella в 2012 году. В основе данного метода лежит сверхтонкий лист фольги, подвешенный под углом 45 градусов от сцены, невидимый невооруженным глазом, но отражающий изображения от проектора. Трюк дает иллюзию 3D-изображения, если стоять перед этим листом фольги. Еще ближе к технологиям «Звездных войн» находится Voxiebox - «объемный дисплей с объемной поверхностью», сделанный австралийско-американской компанией Voxon.

3D-модели «нарезаются» на сотни горизонтальных поперечных сечений, после чего сверхбыстрый проектор демонстрирует их на плоский экран, который быстро перемещается вверх и вниз. Человеческий глаз смешивает эти проекции вместе, создавая трехмерное изображение, которое может перемещаться и просматриваться под любым углом (примерно как это было в послании принцессы Леи Оби-Вану Кеноби в «Звездных войнах: Эпизод IV - Новая надежда»).

8. Сила

Технологии «Звездных войн»: «Сила».

Ключевой во вселенной «Звездных войн» является концепция Силы, которая дает рыцарям-джедаям магические силы. Ранее в этом году исследователи Большого адронного коллайдера заявили, что обнаружили первые однозначные доказательства этого явления. Однако, как оказалось впоследствии, это была первоапрельская шутка.

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