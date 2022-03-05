Откуда пошли древние русские выражения, которые употребляют и сегодня

Очень часто мы используем так называемые крылатые выражения, не задумываясь, что стоит за ними. Привычно, остроумно, в тему. Этого порой людям достаточно. А на самом деле многие присказки имеют свою историю, иногда смешную, забавную, а иногда достаточно суровую. Знаете ли вы, почему говорят «гол как сокол» и какое отношение к этому имеют благородная птица? И что что имели в виду на Руси, когда говорили «зарубить на носу», ведь судя по словам, это должно быть не очень приятно? Читайте о происхождении знаменитых выражений.

Кто такой шут гороховый и зачем он мог бы толочь воду в ступе

У шута была гороховая погремушка.

Называя человека шутом гороховым, мы имеем в виду, что он ведет себя по-дурацки. Но почему-то то никто не обращает внимание на то, что здесь присутствует такое бобовое как горох. Кем же был этот знаменитый персонаж? А это никто иной, как актер средневекового театра. Да, это был шут, наряженный в смешную шапочку с ушками как у ослика и полосатый костюм.

Публика заранее знала, что скоро он появится на сцене, поскольку это сопровождалось характерным шумом. Звенели сухие гороховые зерна, которыми был наполнен пустой бычий пузырь, привязанный к палочке. Эту своеобразную погремушку шут и держал в руке, потряхивая ею и возвещая о том, что он готов появиться перед зрителями.

Иногда он даже использовал это приспособление в качестве оружия, от души стуча им по голове другим персонажам. И кстати, русские скоморохи тоже не обошлись без этого растения. В качестве украшения они использовали гороховую солому. Из этого же природного материала делали чучело шута, которое возили по улицам во время Масленицы.

А что насчет воды? Почему говорят о том, что ее нужно толочь в ступе? Дело в том, что с древних времен на воду шептали, заряжая ее своими желаниями. Водичка могла приобрести негативную окраску, если слова были плохими, или положительную, если человек пожелал кому-то добра. Но как можно было узнать, не сказал ли над ручейком кто-то что-то ужасное. Ведь вода запоминает, все что говорят люди. Поэтому и был изобретен такой оригинальный способ удаления негатива: нужно было налить воду в посуду, сделанную из дерева и толочь ее ступой. Считалось, что если несколько дней так делать, то водичка очистится и будет принимать хорошие слова. Ее можно уже заговаривать (на здоровье, потомство, богатство), использовать и даже менять на какие-то вещи. Но скорее всего это не всегда работало, поэтому выражение и приобрело такой иронический смысл - мол, бесполезно все это, господа.

Что за канитель, которую надо тянуть и как Петр I придумал поговорку про Макара с телятами

Канитель - тонкие золотые нити, которые надо было тянуть через маленькие отверстия.

Когда у нас что-то не получается, или процесс достижения цели слишком затягивается, мы говорим, что дело тянется, как канитель. А что это такое на самом деле? Так называлась тонкая золотая, серебряная или медная нить, которая применялась при вышивании красивых узоров на одежде и коврах. Чтобы создать такие ниточки, мастерицы многократно протягивали их через мельчайшие отверстия. Это было нудное, очень ответственное занятие. Чтобы получить действительно хорошую канитель, требовалось немало времени и конечно же терпения. Сегодня говорят «ну и канитель», а имеют в виду «долго, нудно и результат не сразу».

Да, иногда нужно сделать что-то то, что требует внимания ответственности. А бывает, что еще нужно ехать куда-то очень далеко, и тогда мы говорим «это туда, куда Макар телят не гонял». По одной из версии это выражение произошло благодаря Петру I. Говорят, что однажды государь поехал по делам, по рязанской земле, и заодно решил пообщаться с представителями народа. У каждого встречного мужика он спрашивал имя. Каково же было удивление царя, когда все они отвечали, что зовут их Макар. Когда удивление прошло, царь решил обратить это в шутку и сказал, что все они будут отныне Макарами. Говорят, что с той поры так называли русского крестьянина, который, в том числе и телят гонял. Или не гонял, в зависимости от расстояния.

Зарубить на носу, оказывается, не больно, чего не скажешь о правде подноготной

Правда подноготная – это выражение пришло из камеры пыток.

Когда говорят «заруби себе на носу», это как-то страшновато. Если такое услышит первоклассник, то он может воспринять слова буквально, и даже испугаться. А на самом деле тут речь вовсе не про человеческий нос. Так называлась маленькая деревянная дощечка, на которой крестьянин, не умеющий писать, делал зарубки или рисунки. Это была своеобразная записная книжка.

Итак, ничего страшного в выражении «заруби на носу» нет, чего не скажешь о «подноготная правда». Многие не раз это слышали, но не всегда задумывались над происхождением. А это выражение появилось в пыточной камере. Как вы понимаете, когда дело доходило до подноготной, это означало, что ногтей у человека больше не будет. Да, страшно, больно, мучительно. Но ужасный смысл стал забываться, а выражение осталось.

Гол, как сокол, но это вовсе и не птица

Средневековый таран - «сокол».

Говоря, что ваш сосед «гол как сокол», вы имеете в виду что он беден. И мало кто знает, что птицы, а именно соколы, здесь совершенно не причем. Сокол - так в старой Руси назывался деревянный или железный таран, которым пробивали стены неприятельских крепостей. Почему же он голый? Потому что был гладким, ровным, или, иначе говоря, голым.

Сокол был очень востребованным орудием и активно применялся во время военных столкновений. Кстати, этим словом называли не только таран, но и любой инструмент, который имел похожую форму: это мог быть пестик для зерна, железный ломик или что-то иное.

У кого был затрапезный вид и что это значит

Не каждый мог позволить себе дорогую одежду, а вещи из затрапезы стоили совсем дешево.

«Что-то вид у этого товарища затрапезный». Когда вы это слышите, то понимаете, что вышеуказанный товарищ выглядит как-то не очень хорошо. Откуда это появилось: благодарить нужно купца Затрапезникова, жившего во времена Петра I. Он был владельцем Ярославской полотняной мануфактуры, и вовсю выпускал замечательные ткани, в том числе шерсть и шелк. Люди богатые с удовольствием покупали продукцию Затарапезникова.

Но для менее состоятельных слоев на мануфактуре производили ткань, которую назвать роскошный невозможно. Называлась она «затрапеза», была шероховатой и шили из нее рабочую одежду, шаровары, головные платки, тюфяки. Богач тоже мог купить халат из затрапезы, так, ради баловства, а вот бедняки носили ее постоянно или даже на выход. Когда говорили «затрапезный вид», это означало, что человек не слишком богат и не может позволить себе шикарную одежду.

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