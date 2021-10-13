Зачем Сталин уничтожил в Москве кладбище героев Первой мировой

Первую мировую войну большевики называли не иначе как «империалистической». Свидетельством крайне пренебрежительного отношения советской власти к бойцам, защищавшим Отечество в 1914-1918 годах, стало уничтожение в Москве Братского кладбища героев войны, которое располагалось в районе нынешней станции метро «Сокол».
Некрополь для героев
Начавшаяся в 1914 году война между Антантой и Четвертным союзом оказалась намного кровопролитнее, чем первоначально рассчитывали противоборствующие стороны. Когда в Россию стали массово приходить «похоронки» с фронта, возникла идея устроить Братское кладбище для воинов, «павших в священной войне». С соответствующим предложением к московской городской управе обратилась сестра императрицы великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Специальная комиссия, рассмотрев вопрос, определила под кладбище сад в селе Всехсвятском, выкупленный у «жены полковника Анны Николаевны Голубицкой». Сделка на сумму в 271 тысячу рублей была профинансирована благодаря частным пожертвованиям. Земельный участок располагался близ Сергиево-Елизаветинского убежища для увечных воинов, курируемого Елизаветой Фёдоровной.
Братское кладбище изначально задумывалось не только как безупречно обустроенное место погребения, но и как всероссийский «памятник великих событий» - здесь должен был разместиться музей Первой мировой (что не было осуществлено).Первые похороны на кладбище прошли в феврале 1915 года. К 1919 году здесь упокоился 581 офицер (в том числе 13 генералов) и 17,5 тысяч нижних чинов. На Братском кладбище хоронили не только военных, но и московских сестёр милосердия, оказывавших помощь раненым в госпиталях и на фронте.
«Кладбище людей-птиц»
Одним из самых примечательных был уголок Братского кладбища, где хоронили военных лётчиков. Посещавший «кладбище людей-птиц» уже после революции писатель Сергей Арефин описывал его как «уютное, тихое и спокойное» место.
«Самому старшему из авиаторов в момент смерти было 38 лет. Большинство 23-25-27 лет. Есть и совсем юные – 18-19-летние. И только две-три надписи отмечают обычное «скончался». Большинство «погиб», «погиб в бою», «убит в воздушном бою», «разбился во время полета», - рассказывал Арефин.
В оформлении памятников использовались крылья, моторы и другие части летательных аппаратов. Имелась, например, целая «аллея пропеллеров». Погибших лётчиков привозили сюда и после окончания войны. Например, в 1923 году здесь был похоронен известный авиатор Борис Веллинг, участник первых советских дальних перелётов.
Уничтожение и восстановление кладбища
Последние похороны на Братском кладбище состоялись в 1925 году. А ещё через 7 лет власти приняли решение стереть его с лица земли – по данным историков, соответствующее указание отдал лично Сталин. Кости в земле остались нетронутыми, но могильные холмы над ними выровняли, а поверх них проложили аллеи. Большевики не пощадили даже «своих» - похороненных в некрополе красноармейцев. Единственное, что смущало москвичей, отдыхавших в устроенном на месте кладбища Ленинградском парке – уцелевшее гранитное надгробие, которое было установлено на могиле георгиевского кавалера Сергея Шлихтера. Он погиб в Белоруссии летом 1915 года. Согласно легенде, отец Шлихтера буквально собственной грудью защитил захоронение. По другой версии, надгробие просто оказалось слишком тяжёлым и прочным для демонтажа. Могила Шлихтера впоследствии позволила исследователям установить точное местонахождение всех остальных захоронений, указанных на плане кладбища.
На части Братского кладбища в советское время располагались овощной рынок, свалка и площадка для выгула собак. А после Великой Отечественной войны его окраины стали застраиваться жилыми домами. Вопрос о возрождении Братского кладбища был поставлен столичной общественностью уже после распада СССР. В 2004 году это место было преобразовано в мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны́. В память о погибших защитниках Отечества была построена часовня и установлены несколько памятников.
Источник : https://russian7.ru/post/zachem-stalin-unichtozhil-v-moskve-...
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Подобный вандализм и подлость мог сделать только подонок и большевистская мразь -- палач народов Сталин!И разве после этого не позор для великой нации, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего к тому же геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?
Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище! Неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом!И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ?
Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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