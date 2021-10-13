Зачем Сталин уничтожил в Москве кладбище героев Первой мировой

На части Братского кладбища в советское время располагались овощной рынок, свалка и площадка для выгула собак. А после Великой Отечественной войны его окраины стали застраиваться жилыми домами. Вопрос о возрождении Братского кладбища был поставлен столичной общественностью уже после распада СССР. В 2004 году это место было преобразовано в мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны́. В память о погибших защитниках Отечества была построена часовня и установлены несколько памятников.

Источник : https://russian7.ru/post/zachem-stalin-unichtozhil-v-moskve-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Подобный вандализм и подлость мог сделать только подонок и большевистская мразь -- палач народов Сталин!И разве после этого не позор для великой нации, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего к тому же геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?

Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище! Неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом!И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ?

Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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