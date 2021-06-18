Как и зачем моль портит одежду, если у взрослых бабочек даже нет рта?

На улице зима, за окном холода. Ты открываешь шкаф, чтобы укутаться потеплее, но из его тёмного нутра помимо вещей вырывается метель из серебристых снежинок. «Ъуъ» — в гневе кричишь ты — «Опять эти проклятущие моли одежду мою пожрали! Что ж вы нектаром не питаетесь, как все нормальные бабочки?». Но зря ты кричишь на несчастных чешуйчатокрылых — ни шубы, ни свитера бабочке не сдались. Они твои вещи не едят. Они вообще ничего не едят!

У всех видов моли нет ротового аппарата — жевать твою одежду ей тупо нечем. И пока тебя не настиг когнитивный диссонанс, давай, как чёткие пацаны, разберёмся с понятиями, ведь проблемы начинаются уже на стадии определения.

Вот эта очаровашка тоже моль.

Дело в том, что такой группы чешуйчатокрылых как «Моль», с научной точки зрения, в принципе не существует! Да, все 1,5 тысячи видов, попадающие под это определение, выглядят похоже, но вот общего родича у них нет — семейства произошли независимо друг от друга и по факту это просто бабочки. Окей, если моль не ест одежду, тогда кто же её портит? Моль. Но не взрослые бабочки, а их личинки.

Если приглядеться, то вы сами увидите, что ни рта, ни хоботка у моли нет. А значит и есть нечем.

В отличие от голодающих родителей, гусеницы моли готовы сожрать что угодно.

Все они. Если перевести на бытовой язык, они портят. Особо изощрённые насекомые умудряются пережёвывать даже, в том числе, и на самих копытных.

Да, вот это тоже сделали личинки моли. Выглядит одновременно и жутко и красиво.

Кстати, домашняя моль как вид появилась с появлением шмоток у человека. Их предки паразитировали исключительно на животных, пожирая их шерсть. Но потом люди придумали одежду, ковры и прочий текстиль, и рисковать своей шкурой личинкам стало незачем. Тем более, что большинство людей даже не подозревает об их существовании!

Источник : https://pulse.mail.ru/article/kak-i-zachem-mol-portit-odezhd...

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