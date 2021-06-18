Как и зачем моль портит одежду, если у взрослых бабочек даже нет рта?

На улице зима, за окном холода. Ты открываешь шкаф, чтобы укутаться потеплее, но из его тёмного нутра помимо вещей вырывается метель из серебристых снежинок. «Ъуъ» — в гневе кричишь ты — «Опять эти проклятущие моли одежду мою пожрали! Что ж вы нектаром не питаетесь, как все нормальные бабочки?». Но зря ты кричишь на несчастных чешуйчатокрылых — ни шубы, ни свитера бабочке не сдались. Они твои вещи не едят. Они вообще ничего не едят!
У всех видов моли нет ротового аппарата — жевать твою одежду ей тупо нечем. И пока тебя не настиг когнитивный диссонанс, давай, как чёткие пацаны, разберёмся с понятиями, ведь проблемы начинаются уже на стадии определения.
Вот эта очаровашка тоже моль.
Дело в том, что такой группы чешуйчатокрылых как «Моль», с научной точки зрения, в принципе не существует! Да, все 1,5 тысячи видов, попадающие под это определение, выглядят похоже, но вот общего родича у них нет — семейства произошли независимо друг от друга и по факту это просто бабочки. Окей, если моль не ест одежду, тогда кто же её портит? Моль. Но не взрослые бабочки, а их личинки.
Если приглядеться, то вы сами увидите, что ни рта, ни хоботка у моли нет. А значит и есть нечем.
В отличие от голодающих родителей, гусеницы моли готовы сожрать что угодно.Все они научились переваривать сложные и калорийные молекулы: крахмал, хитин, кератин. Если перевести на бытовой язык, они портят зерно, плесень и, конечно же, наши с вами вещи. Особо изощрённые насекомые умудряются пережёвывать даже панцири черепах или рога копытных, в том числе, и на самих копытных.
Да, вот это тоже сделали личинки моли. Выглядит одновременно и жутко и красиво.
Кстати, домашняя моль как вид появилась с появлением шмоток у человека. Их предки паразитировали исключительно на животных, пожирая их шерсть. Но потом люди придумали одежду, ковры и прочий текстиль, и рисковать своей шкурой личинкам стало незачем. Тем более, что большинство людей даже не подозревает об их существовании!
Источник : https://pulse.mail.ru/article/kak-i-zachem-mol-portit-odezhd...
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