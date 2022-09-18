Новодевичье кладбище. О ком не расскажут экскурсоводы, главного некрополя России

На Новодевичьем кладбище похоронено достаточно много людей, которые были известны и успешны при жизни, но ныне по тем или иным причинам незаслуженно забыты. Сегодня я хочу начать серию рассказов о таких незнаменитых знаменитостях и надеюсь, что вам это будет интересно. Начнем мы с художника, жившего и творившего в начале 20-го века, в мастерской которого когда то собиралась «вся Москва» и о котором я вскользь упоминал в своей публикации посвященной Сергею Есенину

Якулов Георгий Богданович (1884 – 1928)

Родился в Тифлисе, в семье известного адвоката Богдана Галустовича Якулова (Якуляна). В 1893 году после смерти отца вместе с матерью Сусанной Артемьевной и шестью старшими братьями и сестрами переехал в Москву. В отличие от двух старших братьев решивших продолжить дело отца и ставших юристами Георгий решает посвятить свою жизнь искусству. В 1901 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но в 1903 году был отчислен за прогули и призван в армию. Служил срочную службу на Кавказе, а затем участвовал в русско– японской войне. В 1905 году был демобилизован по ранению и вернулся в Москву.

Его картина «Скачки» впервые показанная на выставке «Московского товарищества художников» 1907 года наделала много шума в художественных кругах Первопрестольной.

Он становится постоянным участником выставок, приятельствует с самыми известными художниками того времени М. Сарьяном, П. Кузнецовым, Н. Сапуновым, С. Судейкиным, Н. Крымовым, но не входит ни в одну из многочисленных художественных групп. Его произведения экспонируются не только в Москве, но и в других крупных городах России и за рубежом. Молодой красивый успешный художник становится известен как хлебосольный хозяин любящий и умеющий принимать гостей с истинно кавказским гостеприимством. В художественных кругах того времени он известен как Жорж Якулов.

Петр Кончаловский. Портрет Жоржа Якулова

Одновременно с активными занятиями живописью и участием в выставках Якулов начинает пробовать себя как декоратор помещений. Первой художественно-дизайнерской работой стало оформление кабаре «Уголок Кавказа» в 1909 году. Духан имел большой успех, и Якулова стали приглашать декорировать самые разные благотворительные вечера и базары. На вечере в охотничьем клубе Якулов оформил помещение на тему «Китай», в московском купеческом клубе совместно с П. Кончаловским — «Ночь в Испании», в галерее Лемерсье — декоративную выставку Н. Давыдовой и А.А. Экстер.

Начиная с 1908 года, он много времени проводит в Европе, путешествует по Италии, принимает участие в выставках в Париже и Берлине. Он богат и успешен, но в 1914 году начинается Первая Мировая война. С первых дней войны, прапорщик Якулов в действующей армии. Он храбро сражается и вскоре представляется к Георгиевскому кресту и повышению в звании до подпоручика, а вскоре и поручика. Храбрый офицер дважды ранен, но каждый раз возвращается на фронт. Только в июне 1917 штабс – капитан Георгий Якулов и еще несколько известных деятелей искусства отзываются с фронта указом Временного правительства.

Теперь Якулов мог целиком заняться искусством. На первых порах он весь свой темперамент вложил в оформление кафе «Питтореск» в Москве на Кузнецком мосту (1917-1918 гг.), которое позднее было переименовано в «Красный петух» и на месте которого сегодня размещается выставочный зал Союза художников.

Эстрада кафе «Питтореск». Москва Кузнецкий мост.

Следующей пожалуй самой известной его работой в жанре дизайна интерьеров стало кафе имажинистов «Стойло пегаса» о котором я писал вот здесь.

Вывеска кафе «Стойло Пегаса». 1919 г.

Эскиз оформления кафе «Стойло Пегаса», Москва. 1919 г.

20-е годы прошлого века это время Якулова –сценографа. Он весь отдает себя работе с великими режиссерами той эпохи Евгением Вахтанговым, Александром Таировым, Рубеном Симоновым. В 1927 году Сергей Дягилев специально пригласил его в Париж для работы над оформлением балета Сергея Прокофьева «Стальной скок» который ставился на сцене Театра Сары Бернар.

Георгий Якулов. Макет оформления сцены к балету «Стальной скок». 1927 год.

Спектакль имел грандиозный успех, но к сожалению, стал последним триумфом, как для Дягилева, так и для Якулова.

К концу 20-х годов у художника, совсем ещё молодого человека развился туберкулез, ставший последствием фронтового ранения в грудь.

В августе 1928 года он выехал на лечение в Дилижан, а в конце декабря скончался не дожив нескольких дней до своего сорока пятилетия.

Самое грустное, что в Москве в это время полным ходом шла подготовка к двадцати пятилетию творческой жизни художника. Фактически комиссия по организации юбилейных торжеств, практически превратилась в комиссию по организации похорон.

По распоряжению А. Луначарского гроб с телом художника был отправлен специальным траурным вагоном в Москву.

«Пригласительный билет» на траурную церемонию. Сегодня, наверное, это выглядит дико.

7 января 1929 года при огромном стечении народа тело было предано земле на Новодевичьем кладбище, участок №2.

Сегодня, к сожалению, складывается такое впечатление, что в отличие от его многочисленных друзей и знакомых, многие из которых похоронены там же на Новодевичьем Георгий Богданович Якулов совершенно забыт, а жаль.

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А вы знали об этом?

Так вот на XI съезде РКП(б), проходившем в 1922 году, верный ленинец Томский в своем выступлении сорвал бурные и продолжительные аплодисменты после того как сказал:«Нас упрекают за границей, что у нас режим одной партии. Это неверно. У нас много партий. Но в отличие от заграницы у нас одна партия у власти, а остальные в тюрьме»

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