Православная молитва от уныния, отчаяния и депрессии

Печаль и уныние в православии приравнены к смертным грехам. Почему нельзя печалиться? Есть ли специальная молитва от уныния? Однажды недовольство своей судьбой чуть не привело мою знакомую в психиатрическую клинику, потому что у нее началась затяжная депрессия.

Девушка не могла ходить на работу, не хотела жить, не хотела ни с кем общаться. Помогли молитвы. Сначала мы с ее сестрой ежедневно молились Чудотворцу о спасении, а потом она согласилась молиться сама. Сейчас у Галины всё хорошо, она вышла замуж и счастлива. Каждый день Галя читает молитвы и не забывает благодарить Бога за милость и спасение.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ УНЫНИЕ

В православной традиции существует 8 грехов, ведущих к духовной смерти. Среди них есть и уныние. Почему плохое настроение, тоска или депрессия считаются опасными грехами? Потому что корни этих эмоциональных состояний — в гордыне. Человек не получает желаемого и впадает в депрессию. Вместо того чтобы положиться всецело на волю Божию, человек впадает в дьявольскую прелесть и начинает печалиться, что ему не повезло. Вместо того чтобы сказать «на всё воля Божья», он косвенно начинает хулить бога за невнимание к своей персоне.

Уныние — это недовольство своей судьбой, недовольство водительством Божиим и отсутствие смирения.

Уныние часто приводит к ропоту: человек всё более активно выражает свое недовольство Божьим промыслом в отношении его жизни . Этот ропот может привести к вероотступничеству и бунту против Творца.

С другой стороны, уныние может привести к суициду. Если человек не доволен своей судьбой, ожидал от нее большего и не получил,- он может свести счеты с жизнью. Вот так плохое настроение может погубить бессмертную душу.

В плохом настроении нет ничего плохого, но враг человека сатана использует любую возможность, чтобы увести человека с пути истины и растлить душу. Грешник — это не обязательно алкоголик или убийца, грешник — это также и осуждающий других, унывающий человек.

Отцы церкви утверждают, что в уныние и печаль человека пытается ввести бес. Самое действенное средство от беса — это молитва и крестное знамение.

В Писании говорится, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордыня не всегда проявляется шумом и мишурой: она бывает очень тихая, но злобная. Человек успокаивает себя внутри, что он такой хороший и незаслуженно обделенный злым Богом. Сатана слышит эти мысли и распаляет воображение грешника. В результате доводит его либо до самоубийства, либо до отступничества.

Унывающий должен произнести самые главные слова христианина: «Господи, помилуй мя грешнаго!». Если он не может произнести слова Иисусовой молитвы даже сквозь зубы, то сатана наверняка полностью овладел его грешной душой. В этой молитве — спасение для каждого грешника.

ИИСУСОВА МОЛИТВА

Молитва — это удар по гордыне и проискам сатаны. Нет ни одного действенного средства, кроме молитвы, которое могло бы спасти от депрессивного состояния и тоски. Можно выпить таблетки, но если причина уныния не ликвидирована, то таблетки для повышения настроения — лишь временная помощь. Печаль вернется вновь, если не вырвать ее с корнем из сознания.

Бес уныния и печали пытается разорвать молитвенную связь человека со своим Создателем. Он рисует в воображении верующего печальные или устрашающие картины будущего, которое может с ним произойти. И если христианин в этот момент поддастся искушению поверить в эти иллюзии, бес ввергнет его в пучину отчаяния и душевного страдания с головой. Об этом нужно знать, чтобы вовремя отразить нападение нечистого.

Бесы любят пугать верующих мыслями, кошмарными сновидениями, воображаемыми событиями. В этот момент человек должен крепко держаться Божьих заповедей и не поддаваться панике. На помощь приходит Иисусова молитва. Она короткая, но очень мощная.

Читать ее можно постоянно: вслух либо в уме. Если ум будет занят молитвой, лукавый не сможет его атаковать. Это единственная защита от сатаны — молитва.

Почему Бог не защищает верующего от козней дьявольских? Потому что человеку дана свобода выбора: Бог никого не принуждает себя любить. Поэтому всю свою жизнь на земле христианину придется бороться с сатаной с помощью крестного знамения и молитвы.

Иисусова молитва помогает бороться с гордыней — корнем всех зол человечества. Когда верующий снова и снова признаёт себя грешным, это исцеляет от самомнения и устанавливает зависимость от помощи Бога. Верующий признаёт свою духовную нищету и нуждается в Божьей поддержке, тем самым с корнем вырывая адскую поросль гордыни.

Молитва — это разговор с Богом, доверительный диалог. Многие молитвы написаны на церковнославянском языке, но есть и перевод на современный русский язык. Поэтому лучше читать молитвы на том языке, который понятен, чем произносить слова, смысл которых не знаешь.

БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙСЯ

Это вторая действенная молитва от уныния после Иисусовой. Серафим Саровский учил своих духовных детей этим двум молитвам. С утра до обеда нужно читать Иисусову молитву (постоянно), а после обеда до вечера — Богородице. Эти молитвы могут звучать в сердце человека даже без слов, если он постоянно думает о них.

Молиться в уме можно по дороге на работу и с работы, во время обеденного перерыва, да и во время самой работы (если она механическая) можно читать молитвенные слова в уме. Действенность Богородичной молитвы трудно выразить словами. Тут и радость от обретенного спасения души, и упование на материнскую защиту, и уверенность в своей необходимости и нужности Богу.

Поэтому при первых симптомах уныния, печали, разочарования сразу начинайте молиться. Эти две короткие молитвы можно быстро выучить наизусть. Если есть диктофон, можно записать молитвы с повторениями и слушать. В интернете есть видеоролики с этими молитвами: Богородице 150 раз подряд, Иисусова молитва — 1000 раз подряд.

Молитва Богородице может победить любого беса уныния и отчаяния, который атакует человек и внушает ему печальные мысли. Он нашептывает ему, что всё пропало — все потеряно и нет никакой надежды на улучшение. Он будет приводить убедительные примеры о том, что Бог не защищает и не помогает людям. Если бесу не дать отпор, он победит. Отпор нужно давать решительно и сразу.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ

Некоторые люди считают, что в их неудачах и бедах виноват Господь: он не послал им изобилие и благословение. Поэтому вместо благодарности они начинают осуждать Творца жизни в своем сердце, а иногда и вслух. Но в неудачах не Бог виноват, а сатана. Бог не может вредить своим детям, искупленным драгоценной кровью Христа. Поэтому как только приходят мысли о печали, нужно сразу же воздавать хвалу Отцу Небесному — это прогонит беса уныния.

Энергия благодарности стоит на втором месте по силе после энергии любви. Когда верующий начинает благодарить Бога даже за незначительную помощь, открываются Небесные источники благодати. Благодарить Бога всегда есть за что: даже за то, что человек проснулся живым и увидел солнце на небе. Благодарить можно своими словами, можно читать специальные молитвы, а можно послушать благодарственный Акафист — хвалебную песнь Богу.

Благодарить нужно очень искренне, от всего сердца. Когда звучит благодарение Творцу, бес моментально удаляется. Нечистая сила не может выносить высоких вибраций благодарности и духовной любви. Поэтому возьмите самое мощное оружие на земле — святую молитву. И не забывайте, что молиться нужно не от случая к случаю, а ежедневно. Тогда ни о какой печали не будет и речи.