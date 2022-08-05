Судный день: Что Сталин собирался делать с Гитлером, если бы его взяли живым

Адольф Гитлер был единоличным идейным и политическим лидером нацисткой Германии в период с 1933-1945 гг., потому он несёт главную ответственность за преступления, совершённые руководимой им страной за это время.

Фюрер несомненно несёт историческую ответственность за свои действия, ведь его имя возненавидели миллионы людей во всём мире. Однако уголовную ответственность он не понёс, так как покончил жизнь самоубийством в бункере рейхсканцелярии 30 апреля 1945 года. Это, однако, не делает менее интересным вопрос о том, что с ним было бы, если б он дожил до своего суда?

Нормативная база вопроса

Гитлеровские войска совершили немало преступлений на территории Советского Союза, потому, если бы речь шла о привлечении к ответственности в соответствии со статьями Уголовного кодекса РСФСР, то Адольфу Гитлеру была бы обеспечена высшая мера наказания, то есть расстрел. Советские законы того времени были довольно жёсткие, и статей, по которым предусматривалась смертная казнь, было много.

Приговорить к смерти могли и за контрреволюционную деятельность, и за преступления против государственного управления, за организацию массовых беспорядков, за массовые убийства. Важно также помнить, что на определённом этапе такие приговоры могли выносить «тройки» НКВД во внесудебном порядке.

Идея физического устранения

В трудах многих историков можно встретить данные, что операция по физическому устранению Гитлера планировалась советскими руководителями вплоть до 1943 года, когда Иосиф Сталин решил отказаться от этой идеи.

Адольф Гитлер был идейным врагом коммунизма, построенная им система не должна была уцелеть. Сталин считал, что физическое устранение фюрера даст повод державам Атлантической хартии (Великобритания и США) заключить сепаратное перемирие с Третьим Рейхом, дабы не допустить усиления СССР.

Потому планировать убийство лидера перестали. Впрочем, никаких гарантий того, что операция завершилась бы успехом, не было, ведь служба госбезопасности нацистского режима была очень сильна. За годы войны она раскрыла немало советских разведчиков, в том числе и легендарного Рихарда Зорге, казненного в 1944 году.

Так что же в итоге?

12 октября 1942 года президент США Франклин Делано Рузвельт выступил с заявлением о том, что нацистским преступникам не будет пощады, что приветствовало руководство СССР.

На Ялтинской конференции в 1945 году стороны договорились устроить международный трибунал над руководством Третьего Рейха. Вероятно, если бы Гитлер остался жив, он тоже принял бы в нём участие на скамье подсудимых.

Суд над оставшимися в живых руководителями нацистского режима получил название «Нюрнбергский трибунал». Всего на нём перед судьями предстали 24 человека. Из них четверо покончили с собой до или после приговора или погибли в ходе процесса по другим причинам, десять человек были приговорены к смертной казни и повешены, ещё десять получили разные сроки тюремного заключения. Адольф Гитлер, как глава Третьего Рейха, вероятно, тоже был бы приговорён к смертной казни.

Обвинения на Нюрнбергском процессе были выдвинуты следующие:

1. Планы НСДАП по войне против мира.

2. Преступления против мира и безопасности.

3. Военные преступления, нарушение правил ведения войны.

4. Преступления против человечности.

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А вы знали об этом?

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней !

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