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Мужчинам легче пережить утрату?

Овдовевшие мужчины гораздо чаще женщин вступают в новые отношения и заключают повторный брак. Почему так происходит? Неужели они меньше страдают? На самом деле таким образом они стремятся заполнить душевную пустоту.

Принято считать, что мужчины избегают брака и, в отличие от женщин, не так активно стремятся оформлять отношения официально. При этом вдовцы значительно чаще вдов заключают повторные браки. Исследователь вопросов вдовства, профессор философии Камила Уортман из Университета Стоуни-Брук (США) подсчитала: снова женятся 25% вдовцов и только 5% вдов.

Мужчинам легче пережить утрату?

В первый год после потери супруга в сексуальные связи вступает лишь 7% женщин и более половины мужчин. Спустя два года уже 61% мужчин оказывается в новых отношениях, тогда как среди женщин этот показатель втрое меньше.

Именно на первые несколько лет после трагического события приходится самый сложный в процессе восстановления период — реакция, за которым следует адаптация.

Да, время действительно способно лечить: с годами ощущение несправедливой утраты притупляется

Память охотнее сохраняет положительные моменты из совместной жизни. Но даже десятилетия спустя «субъективное благополучие» (ощущение счастья и удовлетворенности жизнью) не достигает первоначального уровня.

Людей, переживших утрату любимого человека, преследуют депрессия, тревога и одиночество. Однако те из них, кто решился на вступление в повторный брак, эти тяжелые чувства терзают в гораздо меньшей степени. Почему же мужчины чаще женщин выбирают такой способ излечить душевные раны? Причин тому несколько.

1. Демография

У мужчин больше возможностей в поиске новой спутницы жизни. Это связано с демографией: количество женщин преобладает над количеством мужчин. Например, по данным Росстата за 2021 год, на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины. Особенно сильно эта тенденция проявляется среди людей после 30 лет, и разрыв с каждым годом жизни лишь увеличивается.

2. Социальные связи

Обычно у женщин более широкий круг общения. Хотя то же исследование психологов из Мичиганского университета показывает, что в период реакции социальные связи не могут кардинально улучшить состояния овдовевшего человека, дружба и поддержка окружающих людей в долгосрочной перспективе становятся весомым фактором восстановления. Для мужчин же чаще всего именно супруга — центр эмоциональной и социальной жизни.

Мужчинам легче пережить утрату?

3. Степень привязанности

Чем она сильнее, тем глубже будет депрессия от утраты. Женщины чаще трактуют поиск нового партнера как замену любимому человеку, что вызывает чувство вины и нежелание строить новый союз. Да и дети обычно поддерживают подобный взгляд на повторный брак одного из своих родителей.

Но у глубоко привязанных к жене вдовцов психологи отмечают противоположную реакцию, чем у вдов. Такие мужчины более охотно вступают в новые отношения. «Мужчина теряет больше в случае смерти жены. Обычно женщины берут на себя заботу о супруге, следят за их здоровьем, ведут хозяйство», — говорит доктор Уортман.

4. Быт

Традиционно на женские плечи ложится бремя домашнего хозяйства. Овдовев, женщина оказывается перед меньшим кругом рутинной хозяйственной работы, хотя и чаще сталкивается с финансовыми затруднениями. Мужчине же, наоборот, приходится выступать в неожиданной для себя роли. Чем он старше, тем сильнее оказывается депрессия от встречи с хозяйственными вопросами один на один.

Мужчины в целом хуже адаптируются к вдовству — в этом кроется причина их более частого вступления во второй брак. Отчасти это возникает из-за того, что мужчина-вдовец — явление статистически гораздо более редкое (так, в России вдовцов в шесть раз меньше, чем вдов).

Перед глазами мужчины меньше моделей поведения, которые можно было бы перенять

Овдовевшие женщины более осмотрительно относятся к возможной потере своей свободы и необходимости вновь взять на себя заботу о другом мужчине. Но прошедшие через утрату близкого человека люди вне зависимости от пола отмечают, что стали более сильными личностями.

Для одних обязательным в рецепте восстановления становится одиночество, для других — поддержка нового партнера. При этом ни один из вариантов нельзя называть правильным или неправильным. У каждого человека свой путь и свой ответ на вопрос «Стоит ли вступать в новые отношения, готов ли я к ним?»

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