Мужчинам легче пережить утрату?

Овдовевшие мужчины гораздо чаще женщин вступают в новые отношения и заключают повторный брак. Почему так происходит? Неужели они меньше страдают? На самом деле таким образом они стремятся заполнить душевную пустоту.

Принято считать, что мужчины избегают брака и, в отличие от женщин, не так активно стремятся оформлять отношения официально. При этом вдовцы значительно чаще вдов заключают повторные браки. Исследователь вопросов вдовства, профессор философии Камила Уортман из Университета Стоуни-Брук (США) подсчитала: снова женятся 25% вдовцов и только 5% вдов.

В первый год после потери супруга в сексуальные связи вступает лишь 7% женщин и более половины мужчин. Спустя два года уже 61% мужчин оказывается в новых отношениях, тогда как среди женщин этот показатель втрое меньше.

Именно на первые несколько лет после трагического события приходится самый сложный в процессе восстановления период — реакция, за которым следует адаптация.

Да, время действительно способно лечить: с годами ощущение несправедливой утраты притупляется

Память охотнее сохраняет положительные моменты из совместной жизни. Но даже десятилетия спустя «субъективное благополучие» (ощущение счастья и удовлетворенности жизнью) не достигает первоначального уровня.

Людей, переживших утрату любимого человека, преследуют депрессия, тревога и одиночество. Однако те из них, кто решился на вступление в повторный брак, эти тяжелые чувства терзают в гораздо меньшей степени. Почему же мужчины чаще женщин выбирают такой способ излечить душевные раны? Причин тому несколько.

1. Демография

У мужчин больше возможностей в поиске новой спутницы жизни. Это связано с демографией: количество женщин преобладает над количеством мужчин. Например, по данным Росстата за 2021 год, на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины. Особенно сильно эта тенденция проявляется среди людей после 30 лет, и разрыв с каждым годом жизни лишь увеличивается.

2. Социальные связи

Обычно у женщин более широкий круг общения. Хотя то же исследование психологов из Мичиганского университета показывает, что в период реакции социальные связи не могут кардинально улучшить состояния овдовевшего человека, дружба и поддержка окружающих людей в долгосрочной перспективе становятся весомым фактором восстановления. Для мужчин же чаще всего именно супруга — центр эмоциональной и социальной жизни.

3. Степень привязанности

Чем она сильнее, тем глубже будет депрессия от утраты. Женщины чаще трактуют поиск нового партнера как замену любимому человеку, что вызывает чувство вины и нежелание строить новый союз. Да и дети обычно поддерживают подобный взгляд на повторный брак одного из своих родителей.

Но у глубоко привязанных к жене вдовцов психологи отмечают противоположную реакцию, чем у вдов. Такие мужчины более охотно вступают в новые отношения. «Мужчина теряет больше в случае смерти жены. Обычно женщины берут на себя заботу о супруге, следят за их здоровьем, ведут хозяйство», — говорит доктор Уортман.

4. Быт

Традиционно на женские плечи ложится бремя домашнего хозяйства. Овдовев, женщина оказывается перед меньшим кругом рутинной хозяйственной работы, хотя и чаще сталкивается с финансовыми затруднениями. Мужчине же, наоборот, приходится выступать в неожиданной для себя роли. Чем он старше, тем сильнее оказывается депрессия от встречи с хозяйственными вопросами один на один.

Мужчины в целом хуже адаптируются к вдовству — в этом кроется причина их более частого вступления во второй брак. Отчасти это возникает из-за того, что мужчина-вдовец — явление статистически гораздо более редкое (так, в России вдовцов в шесть раз меньше, чем вдов).

Перед глазами мужчины меньше моделей поведения, которые можно было бы перенять

Овдовевшие женщины более осмотрительно относятся к возможной потере своей свободы и необходимости вновь взять на себя заботу о другом мужчине. Но прошедшие через утрату близкого человека люди вне зависимости от пола отмечают, что стали более сильными личностями.

Для одних обязательным в рецепте восстановления становится одиночество, для других — поддержка нового партнера. При этом ни один из вариантов нельзя называть правильным или неправильным. У каждого человека свой путь и свой ответ на вопрос «Стоит ли вступать в новые отношения, готов ли я к ним?»

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