«Великие»: почему русские наградили таким титулом только троих своих правителей

Россией правили разные люди, были среди них личности как заурядные, так и неординарные. Они издавали законы, вели войны, казнили и миловали. Одни решения верховной власти несли народу процветание, другие ввергали страну в пучину бедствий. И лишь трех правителей последующие поколения стали именовать «Великими»: Ивана III, Петра I и Екатерину II. Именно эти монархи определили исторический путь нашей страны и заложили основы государственной политики.

Власть от Бога

С древних времен одной из характерных особенностей русского сознания было обожествление образа правителя. Об этом доктор политических наук Ирина Глебова написала в статье «Сакрализация верховной власти в России как культурно-исторический феномен», которая вышла в журнале «Россия и современный мир» (№ 4 за 2009 г.).

«Наделение власти высшим, священным смыслом как бы оправдывает народное смирение. Видимо, в случае русской власти мы имеем особый тип господства – подчинения, изначально предполагающий (точнее: требующий) сакрализацию», – отметила И.И. Глебова.

То есть, величие является неотъемлемым атрибутом фигуры правителя, имеющего практически божественный статус в народной картине мира. И все же, далеко не каждого государя или самодержца так называют через несколько веков после смерти.

Территории и реформы

Если вспомнить историю Руси, то эпитет «великий» добавлялся к титулу князя, который своим статусом и владениями выделялся на фоне остальных удельных правителей, был среди них наиболее влиятельным. Это почетное звание в разное время носили владимирские и тверские князья. После возвышения Москвы «великими» стали именоваться лишь представители местного правящего дома, с этого момента началось настоящее становление русской государственности.

Страна росла и развивалась, преодолевая невзгоды и трудности. Русь превратилась в Россию. С расширением границ и присоединением новых земель менялись титулы представителей верховной власти. Как известно, Иван III Васильевич (1440-1505 гг.) стал именоваться государем, а Петр I Алексеевич (1672-1725 гг.) – императором. Такое же официальное звание носила и Екатерина II Алексеевна (1729-1796 гг.), при которой границы России тоже заметно расширились.

То есть, можно предположить, что одним из наиболее существенных критериев оценки итогов правления того или иного монарха является масштаб его территориальных завоеваний.

Кроме того, при всех различиях, трех перечисленных правителей объединяют осуществленные ими административно-правовые и социально-экономические реформы, в результате которых Россия превратилась в мощную державу, которая простерла свои интересы и на Запад, и на Восток.

Иван III Васильевич

Доктор исторических наук Дмитрий Володихин в своей книге «Рюриковичи» (Москва, 2013 г.) отметил, что личность и свершения Ивана III еще недостаточно оценены исследователями. Именно этого правителя ученый считает создателем России, которая по-настоящему родилась благодаря его мудрой политике.

«На протяжении нескольких десятилетий, примерно с 70-х годов XV столетия до 1503 года, происходило преобразование пестрой Руси в единое Московское государство или, иначе говоря, Россию. До этого ее не существовало. За 30 лет территория, подвластная московским государям, увеличилась в несколько раз. Произошел величайший перелом во всей русской истории», – так Д.М. Володихин оценил деятельность Ивана III.

Этот правитель объединил под своей властью некогда разрозненные русские княжества. В его владение в разные годы перешли Ярославль, Пермь, Вятка и Тверь. Несмотря на то, что многие историки называют Ивана III нерешительным, он умел действовать жестко и применял военную силу, когда был уверен в успехе. Так, в 1477 году древняя вечевая демократия Великого Новгорода пала под натиском московских воевод, и бывшая независимая республика вошла в состав единого государства. Сопротивление новгородцев было жестоко подавлено.

При Иване III границы страны существенно продвинулись на запад. На рубеже XV-XVI веков после нескольких военных столкновений с литовцами под власть Москвы перешли: Вязьма, Брянск, Гомель, Дорогобуж, Мценск, Мосальск, Новгород-Северский, Путивль, Стародуб, Торопец и другие города.

Кроме того, Иван III успешно маневрировал на дипломатическом поприще, заводя союзников среди правителей наиболее сильных частей распавшейся Золотой Орды и враждуя со слабейшими из наследников хана Батыя.

Правитель, которого назвали «Великим», осуществил и масштабную административно-правовую реформу. Принятый в 1497 году Судебник заложил основы русской уголовно-процессуальной системы, а также систематизировал существовавшие в разных княжествах нормы гражданского права. Например, именно этот исторический документ определил, когда крестьяне могут покинуть свои наделы и перейти к другому помещику. Речь идет о хорошо всем известном Юрьевом дне.

Даже к выбору второй жены Иван III, овдовевший в 1467 году, отнесся как к вопросу политическому. Его новой избранницей стала Софья Палеолог – племянница последнего правителя Византии Константина XI. Свадьба состоялась в 1472 году.

Д.М. Володихин считает, что в результате этого брака «… Иван III получил право на византийское наследие во всех смыслах: культурном, религиозном и территориальном».

Кстати, внук данной царственной четы Иван IV Васильевич, также существенно расширивший границы страны за счет присоединения Казанского и Астраханского ханств, легко мог бы претендовать на звание «Великого», если бы не был Грозным.

Петр I Алексеевич

Создателем России в какой-то степени можно назвать и Петра I Алексеевича. По крайней мере, именно он определил основной вектор развития нашей страны, осуществив беспрецедентную «европеизацию» всех сторон государственной и общественной жизни.

Личность и деяния Петра I и по сей день вызывают противоречивые оценки историков. Немало недоброжелателей государь-реформатор нажил и при жизни. Так, известный писатель и публицист Михаил Вострышев в своей книге «Все правители России» (Москва, 2013 г.) отметил, что патриархальная страна сразу воспротивилась преобразованиям молодого правителя. Многие современники Петра I считали, что он уничтожает, а не реформирует общественный порядок.

«Близорукие московские высокородные люди объясняли себе и внешние предприятия, и внутренние нововведения государя его личными капризами, взглядами и привычками. Частные нововведения они противополагали частным же обычаям старины и выносили убеждение, что Петр безжалостно рушил их старину», – написал М.И. Вострышев.

Сам же правитель, несмотря на явное противодействие, искренне верил, что Россия должна пойти по западноевропейскому пути развития. Ведь Петр I не только заставил бояр сбрить бороды и носить иноземную одежду. Он на порядок увеличил военную мощь державы, фактически создал отечественный флот, одержал важнейшую победу в Северной войне, в 1721 году присоединив к России Ижорские земли (Ингерманландию), Лифляндию, Эстляндию, Выборг и часть Карелии, а также часть Финляндии. Эти территориальные приобретения позволили Петру I превратить Русское царство в империю и основать новую столицу – Санкт-Петербург.

Успешными были также и военные кампании, предпринятые государем-реформатором ради укрепления южных рубежей нашей страны. Он немало сделал ради колонизации Сибири, развития промышленного производства на Урале. При Петре I строились новые крепости и дороги, создавалась государственная инфраструктура, были основаны многие ведомства, налаживалась международная торговля.

В 1724 году по указу императора в Северной столице была учреждена Академия наук. Но это важное для России событие стало лишь вершиной айсберга: с самого своего восшествия на престол Петр I неустанно способствовал развитию образования в стране. Он отправлял молодых дворян в заграничные университеты, учредил при архиерейских домах школы для обязательного и бесплатного обучения детей «приказного чина, дьяков и подьячих», поддерживал научные проекты и инициативы в сфере народного просвещения.

Екатерина II Алексеевна

Продолжательницей идей и свершений Петра I при восшествии на престол объявила себя Екатерина II Алексеевна. Как и некоторые другие европейские монархи второй половины XVIII века, она проводила политику просвещенного абсолютизма. Именно при государыне-императрице Российская империя обрела свои привычные очертания на карте мира.

Автор книги «Государственные и духовные лидеры» (Москва, 2013 г.) Владислав Артемов, написал, что в годы правления Екатерины II русская армия и флот одержали 78 крупных военных побед, в результате которых Польша и Турция лишились значительных территорий. В частности, в состав России вошли земли Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии, а также побережья Азовского и Черного морей. Владения русской императрицы теперь простирались от Крыма до Аляски, которую начали активно осваивать русские колонисты.

«В итоге правления Екатерины построено 144 новых города... Вообще население Российской империи увеличилось за три десятилетия ее царствования с 19 млн человек до 36 млн. Она добавила более 200 000 квадратных километров к территории России. В четыре раза выросла сумма государственных доходов. Армия увеличилась в два раза», – так В.В. Артемов охарактеризовал основные достижения императрицы.

Как и Петр I, государыня тоже заботилась об образовании своих подданных. Она учредила в Петербурге знаменитый Смольный институт и училище для девиц-горожанок, названое Екатерининским в ее честь. Тем временем в провинции тоже открывались все новые образовательные учреждения, музеи и театры. А в Северной столице был основан знаменитый Эрмитаж.

Поспособствовала императрица и развитию здравоохранения. По ее указу, даже в небольшом городе должны были работать: больница, аптека и богоугодные заведения (приюты для сирот и больных). Желая показать пример народу, Екатерина II, одной из первых в стране, сделала прививку от оспы.

Она приглашала в Россию иностранных специалистов: медиков, ученых, архитекторов и инженеров. Для освоения земель Поволжья и Причерноморья в нашу страну прибыли тысячи немецких колонистов, которые организовали собственные мастерские и предприятия по переработке сельхозпродукции, что дало толчок развитию сразу нескольких отраслей экономики.

Закабаление крестьян

Примечательно, что все правители, которых называют «Великими», последовательно проводили политику по закабалению крестьян и ограничению других «вольностей» народной жизни. Они жестоко подавляли бунты и волнения, периодически возникавшие среди разных этнических и социальных групп населения.

При Иване III процесс постепенного закабаления крестьян только начался: государь разрешил им переходить от помещика к помещику лишь в определенное время; поздней осенью, когда основные работы на земле завершены. В годы царствования Екатерины II этот процесс достиг своего апогея, ведь именно она своими указами последовательно превратила крестьян в живой товар, поставив их в рабскую зависимость от представителей дворянского сословия.

А при Петре I заметно усилился контроль государственных органов за частной жизнью населения, сыскные службы начали пытать и казнить людей практически по любому доносу.

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А вы знали об этом?

Сразу после Октябрьской революции правительство Норвегии выступило с инициативой присвоить Ленину Нобелевскую премию мира, с формулировкой «За торжество идей мира». В инициативе указывалось, что Ленин должен быть удостоен этой Перми на основании того, что вывел Россию из Первой Мировой войны. Однако Нобелевский комитет данную инициативу отклонил, так как она была подана позже положенного срока. Хотя они и признавали, что не высказывались против присвоения данной премии Ульянову. Возможно, что Нобель мог достаться Ленину, если бы не вскрывшаяся информация о том, что ещё в 1915 году в своей работе «Социализм и война», он призывал превратить империалистическую войну в войну гражданскую!

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