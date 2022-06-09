Кто такие блеммии?

Описание людей из племени блеммиев начинается с Геродота. Позже их упоминают и Плиний с Марко Поло.

В римских трактатах мы также может найти рассказы об этих жутких внешне людях, живущих на севере Африки.

У них была странная внешность — лицо находилось на груди. Глаза, рот и нос торчали из грудины, а уши росли практически из-под подмышек.

Рисунок из Рутлендовой псалтыри, 12 век

Легенды о них были многочисленны и прошли сквозь века. В Средние века люди все еще упоминали это племя в своих записях.

Так в английской рукописи 10 века к уже знакомому описанию добавляется огромный рост — 8 футов — почти 2,5 метра.

Позже, в 12 веке их стали считать каннибалами, пожирающими путников.

А в 15 веке появились рассказы о встрече аж самого Александра Македонского с ними.

И можно было бы просто принять их за мифических существ, образы которых очень прочно засели в головах людей.

Вот только удивительно количество более или менее серьезных документов, где упоминается это племя.

Называется точное местоположение — к югу от Египта, где-то в районе Нубии, недалеко от римских границ. И говорится о постоянных стычках с ними. Так что римскому императору Диоклетиану даже пришлось заключать с ними договор о ненападении (за откуп, конечно).

А в арабских источниках блеммии являются предками ныне существующего племени — бишарин.

Так может они и правда существовали? Наверняка, но только имели совершенно обычное строение тела, а легенда о лице на груди появилась из традиции этого племени делать щиты с изображением лиц. Вот их и могли издалека принимать за людей-чудовищ.

Как-то так он и мог выглядеть

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А вы знали об этом?

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