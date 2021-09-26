Самые удивительные способы отдыха со всего мира

Надоела рутина? Устали постить однотипные фоточки в инстаграм?

Тогда пришло время разнообразить серые будни путешественника яркими красками!

Попасть в тюрьму, запеленать взрослого, прокатиться по склону вулкана — что ещё предлагают охочим до экзотики туристам в разных странах?

Платная тюрьма: Южная Корея















100 700 южнокорейских вон (5900 руб.) за день

Пока одни устраивают побег из тюрьмы, другие мечтают в нее попасть. Только надев робу, корейцам удается немного отдохнуть от работы. У постояльцев необычного «санатория» забирают гаджеты и личные вещи и запускают в одиночные камеры, где есть только набор для чаепития, коврик для йоги, блокнот и ручка. Туалет и все, что нужно для умывания, находятся в камере. Остальное — как в обычной тюрьме: общение с другими «заключенными» разрешается в строго определенное время, еду просовывают через отверстие в двери, а спать приходится на полу, подстелив матрас. Важно: свести общение к минимуму.

Проект «Тюрьма внутри» создал экс-прокурор Квон Ен-Сок в 2008 году. Однажды он подумал, что с большим бы удовольствием отправился в камеру, чем на работу. Когда проект удалось запустить, оказалось, что желающих сбежать от мира полно. Отдыхать в Южной Корее не принято, даже болеть здесь можно лишь в счет отпуска, и то не дольше месяца.

Пеленание взрослых: Япония

(«Моя Планета» писала, сколько отдыхают в разных странах.) Так что за пять лет существования добровольной тюрьмы роль заключенных примерили более 2000 человек.







3000 японских иен (1700 руб.)

Почувствовать себя в безопасности просто: достаточно вернуться в позу эмбриона или хотя бы воссоздать ее, поджав ноги и запеленавшись, как младенец. Хотя получившийся в итоге человеческий кокон напоминает призрака из вселенной «Сайлент-Хилла», процедуру рекламируют как расслабляющую и являющуюся прекрасной альтернативой массажу. Называется она отонамаки («пеленание взрослого»).

Придумала необычный способ сбросить напряжение акушерка Нобуко Ватанабе. Она предположила, что если мамы испытают процесс возврата в младенчество на себе, то, во-первых, будут меньше бояться, что из-за пеленания у детей разовьется клаустрофобия, во-вторых, избавятся от послеродовых болей в спине. Для достижения эффекта надолго упаковываться не надо, достаточно 20 минут.

Йога с козами: США





$30 (2000 руб.) за час занятия

«Козлиная йога» отличается от обычной непредсказуемостью. Вы, как обычно, выполняете асаны, при этом держите в уме, что в любой момент резвый козленок, скачущий рядом, захочет пройтись по вашей спине, полизать руки или пожевать волосы. А значит, важно быть готовым и сохранить принятую позу, пусть и с дополнительной нагрузкой.

Идея объединить йогу с козоводством пришла жительнице штата Орегон Лэйни Морс в 2016 году. Местом для проведения занятий она выбрала собственную ферму. Выложила в интернет короткое видео о своем начинании, и оно быстро обрело популярность. Довольно скоро «козлиная йога» вышла за пределы фермы.

Вулканобординг: Никарагуа









980–1150 никарагуанских кордоб (2000–2500 руб.)

Вулкан Серро-Негро — самый активный в Центральной Америке. За 150 лет он извергался 23 раза, последний раз — в 1999 году. Кто знает, когда он решит это сделать в следующий раз. Кажется, это прекрасное место для тех, кто уже катал фрирайд в снегах Альп и Камчатки и покорял барханы Сахары на сэндборде. Спуск на деревянной доске с высоты 700 м, пыль, камни в лицо, бешеная скорость! Кричать нельзя — ни от страха, ни от восторга, — иначе наглотаетесь пыли и, чего хуже, без зубов останетесь. Напротив, сотрудники компаний, предлагающих услугу, настоятельно рекомендуют предварительно закрывать лицо плотной тканью.

Тур обычно организуется в Леоне — городе, который находится неподалеку от вулкана. В стоимость входит подъем, снаряжение и обед. Своими впечатлениями от этого опасного времяпровождения с «Моей Планетой» поделилась читательница Маргарита Тимофеева.

Прогулка по крылу самолета: Великобритания, США





₤400 (34 000 руб.)

Выйти из салона и пройтись по крылу самолета, когда он летит со скоростью 250 км/ч, — такое возможно не только в боевике. Правда, тем, кто боится высоты, об этом развлечении придется забыть — покинуть кабину предстоит на высоте около 150 м, что сравнимо с крышей 50-этажного здания. Страховка, конечно, будет. Но все равно страшно!

Предварительно придется пройти подготовку, в которую входит обучение основным сигналам руками. Ведь стоит вам покинуть кабину, как вы перестанете слышать собственный голос. Что уж говорить о криках пилота! Полет длится около 10 минут, но этого времени вполне достаточно, чтобы свежий ветер выбил из головы грустные мысли, если таковые у вас были.

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