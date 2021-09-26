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Самые удивительные способы отдыха со всего мира

Надоела рутина? Устали постить однотипные фоточки в инстаграм? 

Тогда пришло время разнообразить серые будни путешественника яркими красками!

Попасть в тюрьму, запеленать взрослого, прокатиться по склону вулкана — что ещё предлагают охочим до экзотики туристам в разных странах?

Платная тюрьма: Южная Корея

Самые удивительные способы отдыха со всего мира



Самые удивительные способы отдыха со всего мира



100 700 южнокорейских вон (5900 руб.) за день

Пока одни устраивают побег из тюрьмы, другие мечтают в нее попасть. Только надев робу, корейцам удается немного отдохнуть от работы. У постояльцев необычного «санатория» забирают гаджеты и личные вещи и запускают в одиночные камеры, где есть только набор для чаепития, коврик для йоги, блокнот и ручка. Туалет и все, что нужно для умывания, находятся в камере. Остальное — как в обычной тюрьме: общение с другими «заключенными» разрешается в строго определенное время, еду просовывают через отверстие в двери, а спать приходится на полу, подстелив матрас. Важно: свести общение к минимуму.
Проект «Тюрьма внутри» создал экс-прокурор Квон Ен-Сок в 2008 году. Однажды он подумал, что с большим бы удовольствием отправился в камеру, чем на работу. Когда проект удалось запустить, оказалось, что желающих сбежать от мира полно. Отдыхать в Южной Корее не принято, даже болеть здесь можно лишь в счет отпуска, и то не дольше месяца.

(«Моя Планета» писала, сколько отдыхают в разных странах.) Так что за пять лет существования добровольной тюрьмы роль заключенных примерили более 2000 человек.

Пеленание взрослых: Япония

Самые удивительные способы отдыха со всего мира


Самые удивительные способы отдыха со всего мира


3000 японских иен (1700 руб.)

Почувствовать себя в безопасности просто: достаточно вернуться в позу эмбриона или хотя бы воссоздать ее, поджав ноги и запеленавшись, как младенец. Хотя получившийся в итоге человеческий кокон напоминает призрака из вселенной «Сайлент-Хилла», процедуру рекламируют как расслабляющую и являющуюся прекрасной альтернативой массажу. Называется она отонамаки («пеленание взрослого»).
Придумала необычный способ сбросить напряжение акушерка Нобуко Ватанабе. Она предположила, что если мамы испытают процесс возврата в младенчество на себе, то, во-первых, будут меньше бояться, что из-за пеленания у детей разовьется клаустрофобия, во-вторых, избавятся от послеродовых болей в спине. Для достижения эффекта надолго упаковываться не надо, достаточно 20 минут.

Йога с козами: США

Самые удивительные способы отдыха со всего мира


Самые удивительные способы отдыха со всего мира

$30 (2000 руб.) за час занятия

«Козлиная йога» отличается от обычной непредсказуемостью. Вы, как обычно, выполняете асаны, при этом держите в уме, что в любой момент резвый козленок, скачущий рядом, захочет пройтись по вашей спине, полизать руки или пожевать волосы. А значит, важно быть готовым и сохранить принятую позу, пусть и с дополнительной нагрузкой.
Идея объединить йогу с козоводством пришла жительнице штата Орегон Лэйни Морс в 2016 году. Местом для проведения занятий она выбрала собственную ферму. Выложила в интернет короткое видео о своем начинании, и оно быстро обрело популярность. Довольно скоро «козлиная йога» вышла за пределы фермы.

Вулканобординг: Никарагуа


Самые удивительные способы отдыха со всего мира


Самые удивительные способы отдыха со всего мира

980–1150 никарагуанских кордоб (2000–2500 руб.)

Вулкан Серро-Негро — самый активный в Центральной Америке. За 150 лет он извергался 23 раза, последний раз — в 1999 году. Кто знает, когда он решит это сделать в следующий раз. Кажется, это прекрасное место для тех, кто уже катал фрирайд в снегах Альп и Камчатки и покорял барханы Сахары на сэндборде. Спуск на деревянной доске с высоты 700 м, пыль, камни в лицо, бешеная скорость! Кричать нельзя — ни от страха, ни от восторга, — иначе наглотаетесь пыли и, чего хуже, без зубов останетесь. Напротив, сотрудники компаний, предлагающих услугу, настоятельно рекомендуют предварительно закрывать лицо плотной тканью.
Тур обычно организуется в Леоне — городе, который находится неподалеку от вулкана. В стоимость входит подъем, снаряжение и обед. Своими впечатлениями от этого опасного времяпровождения с «Моей Планетой» поделилась читательница Маргарита Тимофеева.

Прогулка по крылу самолета: Великобритания, США

Самые удивительные способы отдыха со всего мира


₤400 (34 000 руб.)

Выйти из салона и пройтись по крылу самолета, когда он летит со скоростью 250 км/ч, — такое возможно не только в боевике. Правда, тем, кто боится высоты, об этом развлечении придется забыть — покинуть кабину предстоит на высоте около 150 м, что сравнимо с крышей 50-этажного здания. Страховка, конечно, будет. Но все равно страшно!
Предварительно придется пройти подготовку, в которую входит обучение основным сигналам руками. Ведь стоит вам покинуть кабину, как вы перестанете слышать собственный голос. Что уж говорить о криках пилота! Полет длится около 10 минут, но этого времени вполне достаточно, чтобы свежий ветер выбил из головы грустные мысли, если таковые у вас были.

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