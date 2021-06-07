Молодые политики России определили будущее Мавзолея Ленина

Предстоящие осенью выборы в Госдуму становятся фоном для обсуждения вопросов, решение по которым остается не найденным многие годы. Одной из таких тем считается дискуссия о перезахоронении основателя СССР Владимира Ленина. Мнения тяжеловесов постсоветской политики на сей счет давно известны. А как видят судьбу Мавзолея молодые лидеры?

С оригинальной инициативой по поводу того, как поступить с телом Ленина, недавно выступил депутат гордумы Южно-Сахалинска Александр Анистратов. Он призвал похоронить вождя русской революции на острове Итуруп, что якобы поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам, «а также привлечет туристов на остров». Впрочем, довольно быстро пост в Instagram депутата был удален, потому что вызвал нешуточную дискуссию не только среди подписчиков депутата, но и японцев.

В апреле, в очередной день рождения вождя, в очередной раз поспорили лидеры думских партий. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по обыкновению призвал кремировать тело вождя и похоронить прах в могиле его родителей. Глава Компартии Геннадий Зюганов же пообещал «гнать дубовой палкой» тех, кто предлагает предать Ленина земле.

Споры о том, надо ли сохранить Мавзолей на Красной площади в нынешнем качестве, следует ли хоронить атеиста Ульянова по православному обряду, ведутся не первое десятилетие. Старое поколение партийных лидеров уже не раз успело высказаться. Газета ВЗГЛЯД решила выяснить – как российские политики, выросшие уже в постсоветские времена, предлагают распорядиться телом основателя Советского государства.

Член Общественной палаты России, 32-летняя Мария Бутина (которая победила на этой неделе на праймериз «Единой России» и будет баллотироваться от партии в Госдуму) полагает: присутствие тела Ленина, как символа, в центре Москвы для многих людей – признание важности исторической роли Советского Союза. «Любая попытка выноса тела Ленина будет напоминать «Бронзовую ночь» в Таллине в 2007 году, когда власти Эстонии варварским способом захотели перенести памятник-мемориал советским солдатам-освободителям. С религиозной точки зрения Ленин должен быть в земле, эту позицию я тоже понимаю. Но не надо сейчас людей сталкивать лбами», – сказала Бутина газете ВЗГЛЯД.

Добавим, что в недавнем прошлом она призывала извлечь прибыль из пребывания Ленина в открытой гробнице. В 2013 году Бутина в своем блоге сравнила тело вождя с мумиями египетских фараонов, «которые сейчас разъезжают по миру в качестве музейных экспонатов, а их гробницы привлекают в Египет миллионы туристов». «Мумия Ленина – это национальное достояние, от которого нация может получить многомиллионные прибыли – это будет хоть какая-то компенсация того урона, что он при жизни нанес», – писала Бутина. Восемь лет спустя она склоняется к мнению, что «ситуацию не следует будоражить, а оставить как есть».

В руководстве «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) придерживаются несколько иного мнения – возможно следует не оставить вопрос как есть, а вынести его на обсуждение граждан. «Лично у меня идея о том, нужно ли вообще убрать Мавзолей с Красной площади, никаких эмоций не вызывает. И внутри я ни разу не был. А идею захоронения останков Владимира Ленина обязательно нужно согласовывать с людьми. Провести опрос, голосование и тогда уже решить, что делать», – полагает глава координационного совета МГЕР, член президиума Генсовета «Единой России» Денис Давыдов.

Мнения других опрошенных газетой ВЗГЛЯД молодых представителей российских партий разошлись по этому вопросу примерно пополам.

В молодежной организации КПРФ, которая носит историческое название Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ), к идее захоронения тела Ильича отнеслись ожидаемо негативно. При этом в комсомоле привели довольно неожиданные аргументы. «Патриарх всея Руси Алексий II еще в 2001 году говорил, что решение о выносе тела Ленина должен принимать только весь народ России, – сказал секретарь по информационно-аналитической работе ЦК ЛКСМ Ярослав Листов. – Не мы, а наши предки приняли решение о захоронении Владимира Ильича Ленина именно в Мавзолее на Красной площади. А большая часть населения России и сейчас считает, что Ленин должен покоиться в Мавзолее».

Но, к слову, свежие опросы социологов не подтверждают этот тезис. 45% москвичей выступают за вынос тела вождя. Еще 42% респондентов предлагают оставить тело в Мавзолее. 13% опрошенных затруднились с ответом. Таковы результаты опроса «Левады-центра» (признан в РФ иностранным агентом). Похожие результаты были получены в ходе всероссийского опроса в октябре 2017 года. Тогда 41% россиян поддержали вынос тела Ленина из Мавзолея, столько же выступили против.

«Кроме того, перезахоронение станет нарушением законодательства. Там четко прописано: прах захороненных со всеми гражданскими, церковными или воинскими почестями людей тревожить запрещено. Кстати, Ленин захоронен по канонам Православной церкви – на три метра ниже земли, – указал секретарь ЦК комсомола. – При патриархе Алексии II Ленина отпели». Последнее утверждение, впрочем, не подтверждается фактами.

Владимир Яненко, замглавы молодежной организации «Партии роста» (либерально-консервативной партии, ориентирующейся на бизнесменов), воздал должное вождю большевиков, который ратовал за уничтожение частной собственности. «Несомненно Ленин вошел в историю как великий человек – вождь огромного молодого Советского государства, – заметил Яненко. – Но, считаю, пора прекращать держаться за прошлое и начать двигаться вперед. В 2024 году исполнится сто лет со дня смерти вождя мирового пролетариата, это хорошая дата, чтобы тело Ленина предать земле со всеми почестями. Как говорится, достойному человеку – достойные похороны».

«А средства на содержание Мавзолея, которое обходится бюджету в миллионы рублей, можно потратить на более необходимые социальные программы», – полагает представитель «Партии роста». Собеседник считает, что тело Ленина нужно похоронить на малой родине в Симбирске, нынешнем Ульяновске. Яненко, как и в свое время Бутина, считает, что такое решение может принести прибыль туристическому бизнесу. «Почитатели Ленина смогут приехать на его могилу, возложить цветы и отдать дань памяти великому революционеру», – указал представитель молодежного крыла «Партии роста».

Молодые демократы из «Яблока» настроены решительнее и отнюдь не настроены превращать Ильича в туристический объект.

«Возможно, Ленина следует захоронить в другом месте или развеять его прах где-то над океаном.

В любом случае Красная площадь – это не кладбище, не место для захоронения военных преступников. Ленин – яркий и при этом отрицательный символ нашего прошлого. Он олицетворяет массовый террор, убийство собственных граждан, Гражданскую войну, захват власти. Если Россия видит себя демократическим, европейским государством, в котором уважаются права и свободы человека, то Ленина нужно убрать из центра столицы», – убежден зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров. Впрочем, он признал, что настроения в обществе по этому поводу – разные. «Оптимальное решение – провести референдум, но предварительно дать всем сторонам возможность провести полноценную кампанию за или против», – добавил Гончаров.

Молодые представители ЛДПР – партии, которая, пожалуй, последовательнее других требовала убрать Ленина, уклонились от комментариев. Депутаты-жириновцы предложили взамен обратиться к заявлениям, которые уже сделал по этому поводу лидер партии. Жириновский, напомним, не раз настаивал, что нужно, не откладывая, не только захоронить тело Ленина, но и демонтировать Мавзолей.

А в «Справедливой России», напротив, призвали не торопить события и оставить вопрос будущим поколениям. Не надо ранить ностальгические чувства людей среднего возраста и пожилых, уверена Анастасия Павлюченкова, секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» по работе с молодежью. «С Лениным ассоциируется часть этих людей. Они были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Пока живы те, у кого имя Ленина вызывает воспоминания о своей молодости, затрагивать эту тему не надо», – подчеркнула она.

Добавим, что осенью 2020 года на сайте Союза архитекторов России временно появлялось сообщение с предложением поучаствовать в конкурсе на «реиспользование» Мавзолея. В частности, предлагалось открыть здесь филиал Музея архитектуры имени Алексея Щусева (автор Мавзолея). Но в итоге проект развития не получил. А для людей, похоже, важно, чтобы эта достопримечательность осталась на Красной площади в прежнем виде. Мавзолей был закрыт для посещения с 17 ноября 2020 года на пике распространения пандемии. И когда в середине апреля ФСО вновь распахнула двери для посетителей, это спровоцировало появление длинной очереди из нескольких сотен желающих.

Время для изменения статуса Мавзолея и захоронения Ленина еще не пришло, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Вопрос этот сугубо политический, остро он тревожит лишь электорат КПРФ, и в меньшей степени – социалистически настроенных сограждан, – заметил эксперт. – С другой стороны – это вопрос еще и внешнеполитический. У нас сейчас хорошие отношения с КНР, а там любят и уважают Ленина на государственном уровне. Если мы проведем какие-то манипуляции с его телом или с Мавзолеем, там это вряд ли поймут и скорее всего – обидятся».

Политолог признает, что в данном случае советские традиции противоречат православным, но пока лучше с этим смириться. «Может быть в будущем – через 10-20 лет, когда в нашей стране будет иная социальная ситуация, уйдут в прошлое острые идеологические противостояния и их носители, можно будет подумать о захоронении Ленина на каком-то из центральных кладбищ. Сам же Мавзолей, по-моему, трогать не нужно. Он стал уже неотъемлемой исторической частью Красной площади, ансамбля Кремля», – отметил Данилин.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых!

Если бы Ленин знал, что теперь творится с его социалистическим государством, в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Кроме того, в мавзолее лежит генетически неполноценный изувер , поскольку дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психику вождя мирового пролетариата.Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.). Этот подлый изувер даже не позволил по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции.

Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции , которая , к сожалению, закончилась полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру . Если же этого не сделать , то «призрак коммунизма» все еще будет витать во Вселенной.

Уверен, если бы не этот зловещий заговор большевиков во главе с Лениным и с самого начала финансируемый и подготовленный Западом и русскими старообрядцами , то Февральская буржуазно-демократическая революция рано или поздно обязательно привела бы Россию к небывалому процветанию. И уже тогда она стала бы современным государством с развитой демократией, прогрессивным судебным и избирательным законодательством, стимулирующими и охраняющими созидательный труд россиян.

Не было бы никакого ВЧК , ГУЛАГа, миллионов жертв и трагедий. Не было бы сотен и тысяч уехавших из России выдающихся ученых и представителей искусства , и сегодня, после сотни лет стабильного развития, именно Россия была бы самой могущественной страной с высоким жизненным уровнем и с богатейшим и многочисленным населением на планете (как и подобает стране с богатейшими природными ресурсами)!

Заслуживают внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы!Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях».

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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