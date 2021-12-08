Секретный приказ Сталина №270: почему он разрешал рядовым красноармейцам стрелять в своих командиров

Летом 1941 года командование Красной Армии стремилось любыми средствами остановить откат войск к Москве. Через 2 месяца после гитлеровского нападения вышел приказ №270, также известный, как о «приказ о злостных дезертирах» — один из самых жестоких и неоднозначных с правовой точки зрения документов времён Великой Отечественной войны.



Трагедия генерал-лейтенанта Качалова

В июле-августе 1941 года вермахт раз за разом теснил красноармейцев в «котлы», не оставляя им другого выхода, кроме сдачи в плен. Последней каплей, переполнившей терпение Сталина, стало известие о судьбе генерал-лейтенанта Владимира Качалова, командующего 28-й армией. В конце июля Качалов нанес контрудар по фашистам в районе реки Стометь в Смоленской области. Но немцы подтянули подкрепление, и им удалось блокировать группу Качалова.

Вместе со своим штабом военачальник предпринял попытку вырваться из окружения. 4 августа в районе села Ермолино Качалов погиб в танковом бою. Не проверив информацию, заместитель наркома обороны Лев Мехлис сообщил «отцу народов», что Качалов попал в плен к немцам. Погибший генерал-лейтенант заочно был приговорён к смертной казни. Его истинная судьба выяснилась только в 1950-х годах, и Сталин об этом уже не узнал.

«Считать злостными дезертирами»

16 августа 1941 года из ставки Верховного Главнокомандующего Красной Армии вышел приказ №270 за подписью Сталина, который не подлежал публикации, но должен был быть зачитан в частях. Начав с пассажа о «трусости» генерала Качалова, который якобы «предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать», вождь объявлял меры, с помощью которых рассчитывал не допустить подобных инцидентов впредь: «Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами».

Эпитет «злостный» здесь означал, что военнопленные выбрали свою участь сознательно и предумышленно, хотя на деле далеко не всегда это было так. Приказ предписывал вышестоящим командирам и комиссарам расстреливать виновных на месте. Более того, даже рядовые красноармейцы получили право «всеми средствами» уничтожать сдающихся в плен начальников вместе с их частями. Семьи пленённого немцами командного состава РККА подлежали аресту, а жёны и матери солдат лишались государственной помощи и пособий. Таким образом, вводился противоречащий конституции принцип ответственности по родству. Впрочем, для приспешников Сталина в этом не было ничего нового. Ещё в 30-е годы наряду с «врагами народа» репрессировали и членов их семей.



Значение приказа

Многие историки считают, что приказ №270 сыграл в ходе войны негативную роль, обрекая на гибель тысячи бойцов Красной Армии. Солдаты и офицеры предпочитали сражаться даже в заведомо проигрышных условиях, лишь бы не попасть в плен. Можно также предположить, что приказ создавал почву для злоупотреблений, позволяя офицерам сводить счёты друг с другом. Между тем, несмотря на жёсткие меры, своих целей Сталин не достиг.

Вплоть до самой битвы под Москвой, начавшейся в конце сентября 1941 года, армия катилась на восток. Приказ №270 не помешал сдаться в плен генералу Власову и многим другим военачальникам. Тем не менее, документ продолжал действовать вплоть до самой Победы и даже после неё (официально его отменили только в 1957 году). Не всех военнопленных командиров ждал расстрел. Некоторые «злостные дезертиры» из числа попавших в плен после войны были восстановлены в рядах РККА и даже достигли новых высот в карьере – в их числе генерал-майоры Иван Мельников, Павел Абрамидзе, Михаил Борисов и другие.

Иначе обстояло дело с рядовыми красноармейцами. Круто обойдясь с военнопленными, Кремль собственными руками подготовил потенциальный антисоветский элемент в лице сотен тысяч человек, которые, пройдя через ужасы фашистских лагерей, узнали дома, что их семьи бедствовали из-за сталинского приказа. И даже последующая правовая реабилитация и вручение наград уже не могли переменить отрицательного отношения этих людей к советской власти.

Тимур Сагдиев

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !

Дело дошло до того, что Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».

А может напомнить забывчивым сталинистам постыдные события,когда многие москвичи при приближении немцев к Москве, избавлялись от всего, что могло бы выдать их симпатии к советской власти. По рассказу очевидцев на Преображенке все окрестные помойки тогда были завалены портретами Ленина (правда, сталинские изображения трогать пока все-таки боялись). Член Союза писателей Николай Вержбицкий тогда с горечью записал в дневнике: «16 октября 1941 года войдет позорнейшей датой – датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы.. Пожалуй, самым удивительным и унизительным явлением тогда были длинные очереди в парикмахерские, поскольку многие дамы решили привести себя в порядок перед приходом новой власти»!Господа сталинисты, обратите внимание, что так усердно ждали немецких захватчиков не чеченцы и ингуши, а многие русские, украинцы, беларусы и т. д.!

В этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, беларусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.Причем, в этом противостоянии многие русские, украинцы, беларусы и т.д. воевали, символически держа в руках национальный государственный флаг Великой Российской империи – бело-сине-красный триколор!

И здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?Разве не Сталин придерживался древней колониальной тактики «разделяй и властвуй», стравливая народы из-за перераспределения территорий ?Например, до сих пор длится противостояние между ингушами и осетинами относительно некоторых ингушских территорий,которые Сталин незаконно передал осетинам! Именно из-за этой «мудрой» национально-колониальной политики Сталина на границе Грузии и Южной Осетии до сих пор льется кровь!

Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве, например, чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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