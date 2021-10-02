Шотландские ученые провели ДНК-анализ пальца "снежного человека"

Мумия с родины йети

Два года ученые Королевского зоологического общества Шотландии и Эдинбургского зоопарка изучали "палец йети", когда-то привезенный из монастыря Пангбоче в Непале. Проводили генетическую экспертизу кусочков, отрезанных от этих таинственных останков, хранящихся пока в музее Королевского хирургического колледжа в Лондоне (Royal College of Surgeons).

"Палец йети" из музея хирургического колледжа. Якобы привезен из Непала

Непал, кстати, можно считать родиной йети - "снежных людей", которых здесь часто называют "человеком-медведем" или "ме-те". Именно из этой высокогорной страны, расположенной в Гималаях, до Старого и Нового света докатились первые слухи о якобы обитающих здесь огромных человекоподобных существах. В 1830 году их распространил британский исследователь Б. Г. Ходжсон (B. H. Hodgson), опубликовав в Журнал Азиатского общества Бенгалии свой рассказ о двуногом гиганте, покрытом темной шерстью. Он уверял, что лично его видел.

В 1953 году легендарные альпинисты Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей, первыми покорившими Эверест, сообщили, что им во время восхождения попадались крупные следы. Хотя прежде Хиллари не верил рассказам о йети.

Буддистский монастырь Пангбоче расположен на высоте более 4 тысяч метров.

Изображения йети "украшают" его стены. А самих йети здесь почитают словно святых.

"Рука йети", от которой был отрезан палец

На днях экспертиза мумии "пальца" из монастыря была завершена. Ее руководитель доктор Роб Огден (Dr Rob Ogden) объявил результаты в специальной документальной передаче BBC Natural History.

Как относиться к результатам - совершенно непонятно. Одним словом, ученые озадачили…

Палец за палец

С пальцем, попавшим к британским ученым из далекого Непала , связана давняя и почти детективная история. Вот что рассказала об этом британская газета Daily Mail (перевод Радио "Голос России"):

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"… в 1957 году, серию экспедиций с целью изучения йети профинансировал богатый американский нефтепромышленник Том Слик.

Он буквально помешался на йети, наслушавшись о них во время своих деловых поездок в Индию.

Во время одной из экспедиций, проспонсированных Сликом, ирландско-американский исследователь Питер Бирн (Peter Byrne) услышал от двух шерп слово "ме-те".

В результате расспросов он узнал о древней руке йети, хранящейся в монастыре Пангбоче. Берн направился к этому великолепному монастырю — дорога по коварным горным тропам под постоянной угрозой схода лавины заняла несколько дней.

Он вспоминает, как ходил по залам при свете свечи и как его отвели в комнату, где хранилась "рука Пангбоче".

- Рука была покрыта иссохшей черной кожей, — говорит Бирн.

Он отправил гонца на границу с Индией с сообщением о своей находке для Слика. Через три дня пришла ответная телеграмма с указанием добыть руку и доставить ее в Лондон.

Но монахи отказались отдавать Бирну свою реликвию, объяснив, что это навлечет проклятье на монастырь. Однако Слик был настроен решительно. Он договорился с Бирном о встрече в Лондоне, где к ним присоединился именитый приматолог, профессор Уильям Осман Хилл (William Osman Hill).

Местом встречи был назначен ресторан у зоопарка Риджентс-парк, где профессор занимался вскрытием и бальзамированием умерших животных.

За обедом Осман Хилл сообщил Бирну, что ему нужен хотя бы один палец руки, так как он хочет подвергнуть его научному анализу.

Затем профессор, у которого были связи с Королевским хирургическим колледжем, достал из-под стола коричневый бумажный пакет.

Он выложил на стол человеческую руку и предложил Берну заменить палец неизвестного существа человеческим.

Бирн вернулся в монастырь и, хотя монахи сопротивлялись, сумел уговорить их расстаться с пальцем за 100 фунтов при условии, что найдет способ замаскировать его пропажу.

Альпинист пришил человеческий палец к реликвии, покрасив его перед этим йодом, чтобы он выглядел так же, как остальная рука. Теперь ему предстоял опасный путь домой.

За год до этого непальское правительство приняло странный закон, запрещающий иностранцам убивать йети.

Поэтому Бирн шел на риск, пересекая границу с Индией по высокогорным тропам. Ему надо было тайком доставить палец в Лондон на самолете так, чтобы власти его не обнаружили и не стали задавать неудобных вопросов.

Питер Бирн с настоятелем того самого монастыря, в котором он купил "палец йети" за 100 фунтов

У Слика, как всегда, было готовое решение. В Индии находился его старый друг-охотник, который согласился помочь Бирну. Оказалось, что этот друг — не кто иной, как популярный киноактер Джимми Стюарт.

Была назначена встреча в калькуттском «Гранд-отеле», в которой участвовали Бирн, Стюарт и его жена Глория.

Чтобы избежать неприятностей с таможней, Глория спрятала палец в свой чемодан с бельем и они без проблем вылетели из Индии.

После доставки в Лондон палец был передан профессору Осману Хиллу для изучения.

Но здесь история обрывается. Долгие годы о пальце не было ничего слышно. Кроме того, что Осман Хилл завещал его музею…"

Человек - то ли снежный, то ли не очень

К каким выводам пришел Хилл, не известно. Но нынешнее исследование показало, что "палец йети" - человеческий.

- Предоставленные нам фрагменты пальца содержат человеческую ДНК, - сообщил доктор Роб Огден. - Меня это не удивило. Именно такого результата я и ожидал.

Палец, по признанию Огдена, разочаровал его. Ученому, в глубине души, хотелось все-таки обнаружить нечто сверхъестественное.

- Исходя из того, что мы знаем о йети, - говорит приматолог Ян Редмонд, - их пальцы должны быть гораздо грубее, длиннее и с волосами.

- Если бы не вся эта история, связанная с пальцем, я бы и не сомневался, что он человеческий, - подвел итог приматолог.

Перед экспертизой палец показали Питеру Бирну, которому исполнилось уже 85 лет. Он подтвердил, что палец тот самый, "купленный" в монастыре.

Йети - они примерно такие

Миссия выполнима

Следует ли считать, что экспертиза разрушила очередную легенду? И никаких йети в природе не существует?

Не обязательно делать столь поспешные выводы. Ну, нашли в образцах пальца человеческую ДНК. А какую еще там должны были найти? Ведь йети - это, наверное, человек. Хоть и снежный. А не обезьяна, как предполагают некоторые. Ведь по одной из гипотез, йети - это дожившие до нас гигантопитеки - приматы ростом под 3-4 метра и весом до 500 килограммов. Но по строгим научным данным, эти существа вымерли около 300 тысяч лет назад.

Не исключено, конечно, что Бирн во время своих вояжей в монастырь Пангбоче так и не добыл настоящий палец йети - от руки, которая там хранилась. Но чтобы не огорчать богатого Силка привез поддельную реликвию - тот самый крашеный человеческий палец, врученный ему для подмены. И в итоге ученые действительно проводили сейчас экспертизу человеческого пальца. А тот - от йети никогда не попадал в Лондон.

Увы, проверить все ли пальцы имеются на руке Пангбоче, не получится. Руку украли из монастыря в 1990 году после показа фильма про нее. Где теперь реликвия не известно.

А палец (то ли подлинный, то ли поддельный) ученые собираются вернуть в Пангбоче. Эту миссию взял на себя Майк Олсон - летчик из Новой Зеландии

А В ЭТО ВРЕМЯ

Йети, не ваш ли это скальп?

Рассказывают, что вместе с кистью из монастыря был похищен и скальп "снежного человека". Но скальпы в этих местах не редкость. Их видели не только в Непале.

Об одном экспонате рассказывала британская художница-анималист Полайна Пикеринг, которая проводила в Лондоне свою выставку «Страна громового дракона». И представила произведения, сделанные во время экспедиции в высокогорное Королевство Бутан. И на одном из рисунков был запечатлен как раз «снежный человек».

По словам художницы, в Бутане она узнала о скальпе йети, или «мигой», как называют это существо аборигены, хранящемся в одном из местных буддийских монастырей. Более того, экспонат удалось рассмотреть.

Пикеринг рассказывает, что увидела скальп с частью черепной коробки. Он был покрыт волосами бурого цвета, похож на человеческий, но примерно в полтора раза больше.

"Скальп йети" из монастыря в Бутане

Позднее, вернувшись в Лондон, художница изобразила йети целиком, соблюдая все пропорции, присущие человеческому телу. И теперь утверждает, что создала первый реальный фоторобот «снежного человека».

Зоологи уверяют, что все скальпы, найденные в Гималаях, оказывались поделками. Мол, местные монахи изготавливают их для своих церемоний из голов горных козлов.

У Пикеринг для скептиков есть вполне логичный ответ: "Раз монахи делают такие маски, значит, они когда-то видели подобное существо - «мигой». И почему бы не предположить, что в одном из монастырей действительно хранится фрагмент тела настоящего существа".

Художница Полайна Пикеринг, видевшщая скальп йети

Буддийский монах со скальпом йети

Источник : https://www.kp.ru/daily/25812/2791167/

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