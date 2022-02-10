Февральская революция: почему генералы не стали спасать власть царя?

«Кругом измена, трусость и обман» — эти слова Николая II часто вспоминают, чтобы показать «моральный климат» в верхах российского государства накануне Февраля.

Вообще, «степень вины» именно военных в событиях февраля-марта 1917 года по сей день является объектом дискуссий. Правая публика и левые деятели часто считают, что без позиции царских генералов никакой Революции в феврале 1917 года не случилось бы. По крайней мере, их поступки стали «последней каплей»:

«...решающим для царя явились не настояния Родзянко, которыми он великолепно пренебрегал, а мнения командующих фронтами...» (с) В. И. Старцев. Внутренняя политика Временного правительства первого состава.

Отречение от престола Николая II, 2 марта 1917 года. В царском вагоне: министр двора барон Фредерикс, генерал Н. В. Рузский, В. В. Шульгин, А. И. Гучков, Николай II. Государственный исторический музей.

Для правых такая позиция всегда была хорошим самооправданием: мол, это не мы всё проиграли, не мы довели страну до кризиса, не мы были равнодушны к положению остальной части населения в стране. Это всё либералы, социалисты и, конечно, «предатели-генералы». Для левых эта позиция еще лучше, потому что «под раздачу» попадают многие будущие деятели белого движения (такие как Л.

Г. Корнилов и М. В. Алексеев). У которых, оказывается, было свое видение ситуации.

Характерен важный момент: русское офицерство долгое время воспитывалось «вне политики», в традиционных рамках «Вера, Царь, Отечество». Однако, первые два слова, как бы это сказать помягче, к началу двадцатого века сильно «просели» в глазах офицерского состава. Об этом много рассказывал в мемуарах, например, А. И. Деникин.

Сам себя он называл «либералом», считал, что России необходимо ограничение монархии, масштабные реформы (в том числе образовательные), компромиссы с обществом, дабы избежать революций. И так думали многие. Кроме того, Деникин рассказывал в «Очерках русской смуты», что в армии «военного времени» рейтинг Церкви был почти на нуле, да и вера в Государя была поколеблена.

Деникин описывал проблемы дореволюционной армии, хотя считал, что куда больший вред армии нанесли действия Временного правительства и Советов.

Любопытно, что уже упомянутый генерал Михаил Васильевич Алексеев очень скоро будет разочарован «новой реальностью», о чем доходчиво скажет еще в сентябре 1917 года, до прихода к власти большевиков:

«Я хорошо знал и видел воочию произвол самодержавия. Слава Богу, что оно ушло, наконец, в область истории, но новое демократическое время ввело такой произвол, о котором не мечтало, вероятно, и самодержавие...» (с) Газета «Русское слово», 20 сентября 1917 года.

Да, в итоге вышло немного «не то», царские военачальники явно стремились к другому исходу.

Одним из аргументов лидера октябристов Михаила Владимировича Родзянко в пользу отречения императора была угроза Гражданской войны. Так как для подавления Петрограда пришлось бы снимать много войск с фронта, причем их лояльность тоже была бы под вопросом (одно дело — воевать с немцами, другое — с такими же солдатами из запасных частей). Царская бюрократия, как мы знаем, крайне медленно реагировала на изменения в столице, а сам Николай II вообще мало осознавал серьезность происходящего.

Михаил Владимирович Родзянко.

Был и еще один момент: от «либеральных деятелей» во многом зависело снабжение армии. И на это тоже давил М. В. Родзянко, о чем сейчас многие забывают. Он использовал как раз «Отечество»: царские военачальники рассчитывали на победу в Первой мировой войне. Они не желали выходить из этого конфликта (Корнилов, Колчак, Алексеев и Деникин будут так рассуждать и в 1918 году, в разгар Гражданской войны).

Более того, в период отречения императора никто ещё не говорил об отмене монархии! Сам Николай, будучи уже «гражданином Романовым», удивлялся: а что это его братец Михаил тоже отрекся?

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