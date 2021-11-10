Мултанское дело: самый страшный судебный процесс царской России

Мултанское дело считают одним из ярчайших примеров чудовищной клеветы и навета в истории России. События происходили в самом конце XIX века и получили широкую огласку. Именно активное освещение в печати и пристальное внимание властей к делу помогли окончательно разобраться в нем и спасти несколько невинных жизней.

Обстоятельства дела

Судебный процесс получил название по местности, откуда были обвиняемые – село Старый Мултан (на сегодняшний день это село Короленко в Удмуртии). События произошли в начале мая 1892 года. На тот момент в деревне проживало приблизительно 900 человек. Две трети из них были удмуртами (раньше их называли «вотяки»), остальные – православными. При этом большинство вотяков формально можно было отнести к православным, хотя они отчасти придерживались своей веры и проводили некоторые обряды.

5 мая 1892 года девочка Марфа направлялась через лес из своей деревни в соседнее село к бабушке. По дороге она увидела человеческое тело с тулупом на голове. Девочка подумала, что это просто пьяный мужик, и продолжила путь. На следующий день, когда возвращалась домой по той же дороге, она обнаружила тело там же, только уже без тулупа. Тогда она заметила, что у тела отсутствует голова.

Испуганная девочка побежала в свое село, рассказала про увиденное дома, после чего ее отец вызвал полицию.

Личность жертвы установили почти сразу, поскольку рядом с ней была найдена котомка. В ней обнаружили медицинскую справку на имя крестьянина Конона Дмитриевича Матюнина. Следствие началось только спустя двое суток после того, как нашли тело. Его перенесли на ледник с целью сохранения для будущего вскрытия. Оно было произведено лишь через месяц и показало, что тело было разрублено топором, из него была выкачана кровь и удалены внутренности.

Еще до вскрытия, когда труп перенесли на ледник, вокруг него собрались крестьяне. Кто-то из них высказал версию, что произошло ритуальное жертвоприношение, поскольку удмурты являются язычниками. В результате 10 удмуртов были задержаны по подозрению в убийстве, при этом обвинение твердило, что они Матюнина «напоили, подвесили пьяного и добыли из него внутренности и кровь для общей жертвы в тайном месте и, может быть, для принятия этой крови внутрь».

Примечательно, что в те годы на Поволжье обрушивались несчастья одно за другим: чума, холера, голод. Следствие выдвигало версию, что для предотвращения следующих бед вотяки принесли человеческую жертву, согласно своему вероисповеданию. При этом прецедентов не было, а любые жертвоприношения вотяков ограничивались птицами и животными.

Судебные разбирательства

Во время первого суда в 1894 году трое из обвиняемых были оправданы, а остальных обвинили в ритуальном убийстве, приговорив к каторге. Однако адвокат Михаил Дрягин, обнаруживший множество нестыковок в деле, подал жалобу в Сенат. По удачному стечению обстоятельств, ее рассматривал знаменитый юрист Анатолий Кони, поэтому жалоба была удовлетворена.

Второе заседание проходило осенью 1895 года. Именно в ходе этого разбирательства к нему подключился известный писатель, журналист и правозащитник Владимир Короленко. Он лично посещал Старый Мултан, изучал детали происшествия и выступал в качестве защитника удмуртов. Тем не менее второй суд снова подтвердил их виновность, в связи с чем адвокат Дрягин повторно направил жалобу в Сенат и добился отмены приговора.

Таким образом, было принято решение провести третье судебное разбирательство по делу, хотя защита, вопреки всем стараниям, не смогла обеспечить присутствие свидетелей по делу и привлечение независимых экспертов. Прокурор и большинство членов суда всячески пытались выставить убийство как ритуальное жертвоприношение и добиться обвинения крестьян-удмуртов, но Короленко со своими приятелями-журналистами придали делу общественный резонанс. Одному из них Лев Толстой писал: «Надеюсь, что с помощью тех разумных и гуманных людей, которые возмущены этим делом и стоят за оправдание, оправдание это состоится».

Летом 1986 года в ходе третьего разбирательства удмурты, которые провели под стражей целых 4 года, были оправданы. Однако Короленко хотел довести расследование до конца и найти настоящих виновных, поэтому попросил заняться делом криминалиста, профессора Патенко. Он выявил, что убийство совершено двумя русскими крестьянами и инсценировано ими как ритуальное. Выяснилось, что они намеревались переехать в Старый Мултан, но их там не приняли, после чего они решили отомстить. Кроме того, преступники надеялись, что если следствие обвинит нескольких глав семей из села, земли между общинами будут поделены заново, а часть из них перейдет их деревне.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/168415-multanskoe-delo-samyy-s...

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